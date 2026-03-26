Orient Pròxim
Trump redobla les amenaces a l'Iran perquè negociï seriosament "abans que sigui massa tard"
Ha afirmat en un missatge a les xarxes socials que els negociadors iranians "són molt diferents i 'estranys'", apuntant que d'una banda estan "pregant" per arribar a un acord "i així i tot afirmen públicament que només estan 'examinant la nostra proposta'"
EP
El president dels Estats Units, Donald Trump, ha llançat aquest dijous una nova onada d'amenaces a l'Iran respecte a les negociacions que diu que està en marxa per posar fi a la guerra, insistint que Teheran envia missatges contradictoris i ha de posar-se a negociar amb serietat "abans que sigui massa tard".
Segons ha afirmat en un missatge a les xarxes socials, els negociadors iranians "són molt diferents i 'estranys'", apuntant que, d'una banda, estan "pregant" per arribar a un acord "i, així i tot, afirmen públicament que només estan 'examinant la nostra proposta'".
Així ha carregat contra la posició de l'Iran dient que és tot "fals", alhora que ha insistit que pactar la fi de la guerra va en interès de la República Islàmica, que "ja que ha estat militarment aniquilada i sense cap possibilitat de recuperar-se".
En aquest punt, Trump ha redoblat les amenaces a les autoritats iranianes i els ha instat a negociar de manera "seriosa". "val més que es posin seriosos aviat, abans que sigui massa tard, perquè un cop això passi, no hi haurà marxa enrere i no serà gens bonic", ha afirmat.
Aquests missatges contrasten amb la versió de l'Iran, el ministre d'Afers Exteriors del qual, Abbas Araqchi, ha negat que hi hagi "negociacions ni converses" amb els Estats Units per acabar la guerra, tot i que ha reconegut "missatges" des de Washington que, amb tot, no són "negociació ni diàleg".
Per la seva banda, la Casa Blanca ha evitat confirmar que l'Administració de Trump hagi lliurat un pla de 15 punts a l'Iran per posar fi a la seva ofensiva, tot i que ha incidit que hi ha contactes en marxa. Aquesta primera oferta hauria estat rebutjada per l'Iran, que considera "excessiva" la proposta i insisteix que dictarà els termes de la fi de la guerra, segons va informar el canal estatal Press TV, citant un alt funcionari polític i de seguretat amb coneixement sobre els contactes.
