Decisió temporal
Anthropic guanya (de moment) Trump: un jutge anul·la l’«orwel·lià» veto del Pentàgon a la seva IA
Una contundent resolució judicial dona suport a l’empresa tecnològica i assegura que el Departament de Guerra l’«està castigant» per «criticar en la premsa la postura del Govern en matèria de contractació», una represàlia que qualifica d’«orwel·liana»
Carles Planas Bou
Clatellada judicial a Donald Trump. Unajutge federal dels Estats Units ha suspès temporalment el veto que la seva administració ha imposat a l’empresa Anthropicper negar-se al fet que els seus models d’intel·ligència artificial, vitals per a l’exèrcit, puguin utilitzar-se per a la vigilància massiva dels ciutadans i per a la creació d’armes autònomes.
En una contundent sentència de 43 pàgines, la jutge Rita F. Lin va establir aquest dijous que el Departament de Defensa – rebatejat Departament de Guerra per Trump – no pot qualificar Anthropic de «risc per a la cadena de subministrament» per posar-la en la seva llista negra. Aquesta designació és tradicionalment reservada a empreses estrangeres que poden plantejar problemes per a la seguretat nacional com la xinesa Huawei.
En termes pràctics, la mesura establerta pel secretari de Defensa, Pete Hegseth, equival a la supressió del contracte per valor de 200 milions de dòlars que el Pentàgon manté amb la start-up d’ IA, així com al veto de les seves relacions comercials amb altres proveïdors de l’exèrcit.
Res en la legislació vigent recolza la noció orwel·liana que una empresa nord-americana pugui ser titllada d’adversària potencial i sabotejadora dels EUA per expressar el seu desacord amb el Govern
«L’expedient recolza la inferència que s’està castigant Anthropic per criticar en la premsa la postura del Govern en matèria de contractació», diu la resolució de la jutge. «Res en la legislació vigent recolza la noció orwel·liana que una empresa nord-americana pugui ser titllada d’adversària potencial i sabotejadora dels Estats Units per expressar el seu desacord amb el Govern».
Després de la formalització del seu veto, el cofundador i director executiu de la start-up, Dario Amodei, va dir al seu equip que les represàlies del Pentàgon es devien que «no hem elogiat Trump a l’estil dictador», va filtrar The Information.
El seu principal rival, OpenAI, va aprofitar aquesta situació per aconseguir aquest contracte de 200 milions i cedir la seva IA al Pentàgon, un moviment oportunista –segons va confessar el seu propi director executiu, Sam Altman– que ha desembocat en una crisi reputacional i en una campanya global de boicot contra el seu producte estrella, ChatGPT.
L’ordre contra el Govern dictada des del Tribunal de Districte dels EUA per al Districte Nord de Califòrnia és una mesura cautelar no definitiva. El cas, obert després de les demandes presentades per Anthropic, continua sent investigat per la justícia.
