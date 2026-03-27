Política de defensa
El Brasil es rearma amb la mirada posada en Veneçuela i l'Orient Mitjà
Les intervencions militars dels Estats Units generen preocupació al Govern i entre els militars
Abel Gilbert
El Saab Gripen bé va valdre un xampany per a Luiz Inácio Lula da Silva. El president brasiler es va aturar davant del primer caça supersònic fabricat pel gegant sud-americà i en va vessar sobre la superfície el vi escumós. Després va sobrevolar São Paulo escortat pel caça. El model es va presentar oficialment aquesta setmana, uns tres anys després de la inauguració de la seva línia de producció conjunta entre el fabricant suec i el seu soci local, l'empresa mixta Embraer. "El país s'uneix a uns altres 14 que fabriquen, amb diferents graus d'autonomia tecnològica, aquests aparells que superen la velocitat del so: 1.225 km/h a nivell del mar", va consignar el diari paulista Folha. "El dia d'avui significa molt més que el lliurament d'un avió", va dir el president de Saab, Micael Johansson. El ministre de Defensa, José Múcio, va fer la mateixa valoració, però en termes polítics. "El projecte permet la consolidació del nostre poder dissuasiu, ampliant la capacitat de garantir la sobirania nacional i la seguretat regional". Les paraules "sobirania" i "seguretat regional" han adquirit una altra dimensió per a les autoritats civils i militars brasileres després del 3 de gener i la intervenció militar dels Estats Units a Veneçuela que va derivar en l'extracció del president Nicolás Maduro.
Lula va fer un reconeixement dels nous desafiaments al seu homòleg sud-africà, Cyril Ramaphosa, durant una visita recent. "Si no ens preparem per defensar-nos, en qualsevol moment ens envaeixen". No es va tractar d'una confessió privada i donada a conèixer per la premsa, sinó en el marc d'una activitat conjunta davant les càmeres i els micròfons. Mirant-lo als ulls hi va afegir: "No necessitem continuar comprant armes als senyors de les armes, les podem produir nosaltres mateixos. El que necessitem és convèncer-nos que ningú no ens ajudarà, tret de nosaltres mateixos".
El Govern de Dilma Rousseff havia adquirit 36 Saab Gripen de quarta generació el 2014. L'empresa actual situa el Brasil en una altra posició: en aquell país s'hi han fabricat parts del fusellatge, s'hi han integrat sistemes i s'hi han absorbit tecnologies. "És una fita en un procés llarg i costós, que va començar fa 12 anys", va afegir al respecte Folha. "Ara, els 350 enginyers i tècnics brasilers que es van formar a Suècia, en la seva majoria de l'empresa, però no només, estan capacitats per a la integració de tecnologies supersòniques, la gestió de programari complex i sistemes de guerra electrònica".
Nou context
Tot i que el procés de fabricació dels sofisticats caces precedeix el retorn de Trump al poder, la seva presentació en societat ha adquirit una altra ressonància. El Brasil és la potència en defensa de Sud-amèrica, no solament per la quantitat de soldats sinó per una política a llarg termini orientada a la modernització de les Forces Armades, al control d'àrees estratègiques, com l'Amazònia i la costa atlàntica. D'acord amb The World Factbook, una publicació de la CIA, el país compta amb uns 376.000 militars en actiu a les Forces Armades, a més d'una reserva que supera el milió de persones. L'Institut Internacional de Recerca per a la Pau d'Estocolm (SIPRI) estima que va destinar aproximadament 22.900 milions de dòlars a defensa el 2023. El 2024, va invertir l'1,4% del PIB en defensa, poc més de la meitat de la mitjana mundial, que va ser del 2,5% aquell mateix any. Un 7,4% d'aquesta xifra es destina a la recerca, el desenvolupament i la innovació. Empreses com Embraer, Avibras i Ares Aeroespacial hi tenen un paper central a partir del desenvolupament d'aeronaus, sistemes d'artilleria, drons, vehicles blindats i míssils.
Advertiments
Quan el xampany vessat per Lula sobre l'avió supersònic encara no s'havia assecat, alguns especialistes van recordar un advertiment recent de l'excap de la Força Aèria Brasilera (FAB) durant l'últim tram del Govern d'ultradreta, el tinent general Carlos de Almeida Batista Júnior. Les Forces Armades, va dir al portal Estadão, no estarien en condicions d'afrontar un conflicte modern. Aleshores, l'exambaixador a Washington i Londres, Rubens Barbosa, havia raonat en la mateixa direcció. Barbosa, president de l'Institut de Relacions Internacionals i Comerç Exterior (Irice), va expressar el seu temor davant el "desinterès" del Congrés a debatre les "amenaces externes" en un any electoral. Aleshores va tenir lloc allò de Veneçuela, i l'exambaixador va tornar a prendre la paraula. Barbosa va considerar "oportuna" tot i que "tardana" la "preocupació" de Lula després d'escoltar la cúpula castrense. "El senyal d'alarma es va donar en constatar que el país es troba avui indefens". A la reunió amb Lula, els militars van oferir un panorama "realista". Es va posar com a exemple "el fet que el Brasil no disposa d'una capacitat de defensa antiaèria que serveixi de dissuasió davant qualsevol amenaça externa". Una manera elusiva d'anomenar els Estats Units en un moment de relacions bilaterals complexes. "El desfasament de l'equipament bèl·lic disponible no es podrà corregir ni a curt ni a mitjà termini, entre altres coses perquè el Brasil depèn, gairebé del tot, d'equips procedents dels EUA i Europa".
Tres setmanes abans del baptisme al cel dels Saab Gripen, el ministre Múcio havia considerat que el Brasil ha d'apostar "sempre per la pau", però alhora preparar-se per a un context internacional més advers després dels atacs dels EUA i Israel contra l'Iran. Va considerar en aquest sentit augmentar fins al 2% del PIB el pressupost militar. "Quan dic que necessitem invertir més en Defensa, és per defensar allò que som, allò que tenim, les nostres riqueses, que són moltes. Tenim forces menors respecte de les nostres necessitats". Segons Múcio, el president "va coincidir" amb les seves posicions, explicitades hores abans. La decisió de fer-se una foto davant del caça supersònic va ser una manera de subratllar-ho.
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Tres dies de gangues en marques: així és el macro outlet que s’instal·larà a menys d'una hora de Manresa
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- L'adolescència de Rosalía en aquest poble de la Catalunya central: 'Anava en cotxes tunejats i escoltava Camarón
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Una nova proposta per connectar el Bages i Barcelona en tren
- Arnau París, encisat amb aquest restaurant de Rajadell: 'És un dels temples de l'esmorzar de forquilla a Catalunya