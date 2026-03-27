CRISI DE GOVERN

Carlos Cuerpo, en la seva presa de possessió com a vicepresident: "El meu compromís és mantenir viu el sentiment que Espanya creix"

Tant el nou vicepresident primer com Arcadi Espanya, ministre d'Hisenda, que ha promès "continuïtat", han pres possessió aquest divendres de les respectives carteres

El vicepresident primer y ministre d'Economia, Comerç i Empresa, Carlos Cuerpo. / Pool

Jaime Mejías

Madrid

El ministre d'Economia, Comerç i Empresa, i des d'avui vicepresident primer del Govern, Carlos Cuerpo, ha rebut aquest divendres el traspàs de la cartera de la presidència de mans de la titular sortint, l'exministra d'Hisenda, María Jesús Montero. També ho ha fet el nou titular del ministeri, Arcadi Espanya, exconseller de la Generalitat Valenciana.

Cuerpo ha esmentat en el seu discurs el consell que ha rebut del president del Govern, Pedro Sánchez, que ha confiat en ell per situar-lo com a segon al comandament, on ja va ser la seva antecessora a Economia, Nadia Calviño. "El que ell m'ha dit és que continuï sent jo mateix, així de senzill. I crec que aquesta és la millor manera de començar una etapa. I amb això em comprometo", ha afirmat el vicepresident.

Així mateix, també ha dedicat unes paraules afectuoses a la seva antecessora en el càrrec, María Jesús Montero. "Però jo vull parlar de la María Jesús que es coneix menys o que no surt tant al davant o que no queda tan recollida davant de les càmeres. Una treballadora incansable, deies, María Jesús, que tu ets el teu equip i aquelles nits fins a altes hores de la matinada, treballant juntament amb el teu equip tots aquells reials decrets llei", ha declarat.

Cuerpo tampoc no ha deixat de recordar la seva antecessora a Economia, Nadia Calviño, que també va arribar a vicepresidenta del Govern. Cuerpo va arribar a ser la mà dreta de l'actual presidenta del Banc Europeu d'Inversions (BEI), a qui solia acompanyar amb assiduïtat als Ecofin, les reunions de ministres de finances de la Unió Europea.

En el seu discurs, llarg i emotiu, el vicepresident ha volgut aturar-se en els seus orígens familiars, especialment humils i procedents d'Extremadura. "Gran part dels titulars d'ahir i d'avui sobre el meu nomenament fan referència a la meva història familiar. Alguns assenyalant, per exemple, de la mina a la vicepresidència, ancorant aquest punt d'origen en el meu avi, originari de Valle de la Serena, que va haver de posar-se a treballar amb 9 anys a la mina de wolframi que hi havia als afores del poble".

Espanya promet "continuïtat" davant els seus grans reptes

Per la seva banda, el nou ministre d'Hisenda, Arcadi Espanya, ha promès en la seva presa de possessió "continuïtat" al departament que dirigia Montero fins avui. "Assumeixo aquesta tasca sabent que tinc un dels millors equips del Govern d'Espanya en aquest ministeri, tant el directiu com el de tots i cadascun dels treballadors i d'aquesta casa", ha afirmat el ministre.

Com que havia estat conseller d'Hisenda a la Comunitat Valenciana, Arcadi Espanya ha reconegut que, en assumir responsabilitats en aquesta àrea, "t'enfrontes a la incomprensió moltes vegades, a la soledat en algunes decisions i a l'obligació de pensar en el conjunt".

Tanmateix, Espanya s'ha reafirmat en la seva posició, considerant-se afortunat. "Hi ha dies en què el destí t'atrapa i avui és un d'aquests. És un d'aquells moments en què un no para de buscar el centre de gravetat permanent que cantava. I avui crec que el busco amb més afany, si cal. Sents l'afecte, sents la responsabilitat i sents el vertigen", ha reconegut el nou ministre d'Hisenda.

El nou titular de la cartera d'Hisenda no ha deixat de reconèixer que els reptes que té al davant són "grans", destacant la reforma del finançament autonòmic i l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE). "Sempre m'he guiat per tres paraules i són també un exemple que he après en aquest Govern: ser educat, ser útil i ser humil", ha remarcat

