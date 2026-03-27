Remodelació del Govern
La carrera meteòrica d’un economista de l’Estat davant el repte de guanyar perfil polític
Carlos Cuerpo.
El nou vicepresident primer és un tècnic d’alt nivell, bon gestor i persona moderada i conciliadora. El dubte és si assumirà un perfil més polític i entrarà en la confrontació directa i fins i tot bronca per moments amb el PP.
Pablo Allendesalazar
S’han complert les quinieles dels últims dies i Carlos Cuerpo (Badajoz, 1980), ministre d’Economia des de finals del 2023, serà el número dos de l’Executiu. Però per més que els pronòstics s’hagin complert, l’ascens polític de l’economista, d’elevat perfil tècnic, tracte afable i caràcter conciliador, ha sigut excepcional per meteòric i guarda similituds i diferències amb el de la seva mentora, Nadia Calviño. Igual com l’avui presidenta del Banc Europeu d’Inversions, que també va ser ministra abans d’ocupar la vicepresidència primera, Cuerpo forma part del Cos Superior de Tècnics Comercials i Economistes de l’Estat, els anomenats tecos: alts funcionaris que ocupen llocs clau als ministeris econòmics i a l’alta direcció de grans empreses. A diferència de molts dels seus companys, que acaben fent el salt al sector privat, la trajectòria del nou vicepresident s’ha desenvolupat íntegrament en l’àmbit públic, tant a Espanya com a la Unió Europea, on ha anat progressant de manera discreta però sostinguda.
Fill de dos professors d’educació secundària, Cuerpo va passar la seva infància entre el petit municipi de Valle de la Serena i Suïssa. A la seva tornada a Badajoz, es va llicenciar en Economia per la Universitat d’Extremadura (2003) i després va cursar un màster a la prestigiosa London School of Economics (2004). Posteriorment, va completar la seva formació acadèmica aconseguint el doctorat en Economia per la Universitat Autònoma de Madrid (2017), però entremig va aprovar l’oposició que el va convertir en un alt funcionari de l’Estat (2008). Després d’una primera fase de la seva carrera pública com a analista al Ministeri d’Economia (2008-2011) i la Comissió Europea (2011-2014), el primer salt de nivell de Cuerpo va ser en la llavors acabada de crear Autoritat Independent de Responsabilitat Fiscal (AIReF), on va ocupar llocs de responsabilitat sota la presidència de l’avui governador del Banc d’Espanya, José Luis Escrivá, amb el qual algunes fonts apunten que les relacions no passen de diplomàtiques. D’allà va fer el salt al Ministeri d’Economia de Nadia Calviño just abans de la pandèmia, el febrer del 2020, primer com a director general d’Anàlisi Macroeconòmica i després com a secretari general del Tresor i Finançament Internacional.
Afrontar la covid
En aquests càrrecs al ministeri, Cuerpo va destacar pel seu paper en el disseny de diferents mesures que va haver d’elaborar el seu departament per mirar de fer front als efectes econòmics de la covid i també en la bona acollida del deute públic espanyol al mercat malgrat les elevadíssimes emissions que va caldre realitzar. Pel seu càrrec al Tresor, a més, li va correspondre acompanyar a diferents cimeres europees i internacionals la ministra, amb qui va entaular bona relació.
