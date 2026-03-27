Simposi a Barcelona
Un consultor de l’ONU creu que no s’ha de reduir el problema de l’habitatge a la migració
Els experts reivindiquen les dades migratòries més enllà de la hipervigilància a fi d’utilitzar-les per dissenyar polítiques públiques i desmuntar eslògans partidistes
Irene Benedicto
Les dades i la IA solen associar-se al rastreig de persones, la hipervigilància de fronteres i la identificació de perfils de risc. Però també serveixen per orientar polítiques públiques i contrastar eslògans amb evidències. «Reduir el problema de la vivenda a la migració és ignorar un problema estructural molt més ampli», va afirmar Denis Kierans, consultor d’estadística de l’ONU, afiliat a Oxford i investigador visitant del CSIC, en un simposi de l’Institut Europeu del Mediterrani (IEMed) celebrat aquest dijous a Barcelona. Davant el discurs de l’extrema dreta que atribueix a la població migrant l’escassetat de vivenda i la pujada de preus, Kierans va demanar «mirar també l’estructura del mercat i el comportament de la població resident».
Els experts van coincidir que la migració s’ha convertit en un terreny de sobresimplificació partidista. La invoca per explicar la precarietat laboral o l’encariment del lloguer, tot i que sovint falten dades per distingir entre volum, trajectòries i efectes reals. S’hi suma un problema d’homogeneïtzació al parlar «dels migrants» com un bloc uniforme o com si la nacionalitat determinés el nivell educatiu o el poder adquisitiu. Kierans va posar l’exemple de la migració veneçolana a Madrid —ciutat on resideix pel seu càrrec al CSIC—: hi ha perfils d’alt poder adquisitiu en zones com el barri de Salamanca, però també d’altres amb formació i experiència que acaben en llocs de treball no qualificats per les dificultats per convalidar títols i incorporar-se al mercat laboral en condicions conformes. La nacionalitat per si sola explica poc: «Dins d’un mateix grup migrant hi pot haver trajectòries econòmiques completament oposades».
«El reconeixement de titulacions és una palanca política clau per accelerar la integració laboral», va dir Kierans. Això reforça una altra idea: les dades migratòries sovint es fan servir per respondre preguntes sense resposta. Un fenomen complex demana respostes simples, i això alimenta solucions pobres. Caldran marcs multilaterals més sòlids de privacitat i governança.
