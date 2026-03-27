Primàries el 17 d'abril

'Junqueristes' i crítics aconsegueixen els avals i es disputaran el poder a ERC de Barcelona

Els candidats Ricard Farin i Rosa Suriñach presenten les signatures necessàries i seran aspirants de ple dret

'Activem Barcelona', liderada per Ricard Farin i 'Construïm Esquerra Barcelona', liderada per Rosa Suriñach.

Quim Bertomeu

Barcelona

Les dues precandidatures que es disputen el lideratge d'ERC a Barcelona ja tenen els avals per convertir-se en candidatures de ple dret. Havien de reunir 46 signatures, un 5% dels militants d'ERC a la ciutat, i ja les han aconseguit. Això significa que a les primàries del 17 d'abril per elegir el nou líder es tornarà a reproduir una batalla que ja és habitual al partit: competiran, d'una banda, la candidatura 'junquerista' 'Activem Barcelona', liderada per Ricard Farin i, de l'altra, la candidatura crítica amb Junqueras, 'Construïm Esquerra Barcelona', liderada per Rosa Suriñach.

Farin va comunicar dimecres que ja havia aconseguit almenys el triple d'avals dels necessaris. Va ser en un acte a l'Ateneu Hortenc que va congregar 150 persones i al qual van acudir els exconsellers Ester Capella i Joan Ignasi Elena i els regidors Eva Baró i Jordi Coronas. Allà va prometre una "proposta potent i guanyadora per activar la federació i obrir una nova etapa per guanyar". És la candidatura que compta amb el suport de l'Executiva Nacional d'ERC que lideren Oriol Junqueras i Elisenda Alamany.

L'altra llista, la de Suriñach, ha comunicat aquest mateix divendres que té més del doble de les signatures necessàries. La idea és lliurar-les com més aviat millor i poder centrar-se així en "conversar i debatre políticament amb la militància". Asseguren que fins ara ja s'han vist amb 200 afiliats i que volen continuar fent-ho per enfortir el projecte "sumant idees i propostes" perquè ERC sigui el "far del republicanisme a la ciutat".

El sistema d'avals d'ERC és el mateix que se segueix, per exemple, a les eleccions a la presidència del Barça. Els militants només poden avalar un candidat. Si n'avalen tots dos, les signatures s'anul·len. Això significa que no es pot donar per descomptat que tots els avals presentats siguin correctes, però el nombre de paperetes presentades és prou elevat per donar per fet que passaran el tall. Tenen temps per recollir signatures fins al 12 d'abril a les 19 hores.

El termòmetre que assenyala el favorit

La presentació del nombre d'avals és el termòmetre per comprovar quina candidatura parteix amb avantatge a les primàries, però no garanteix la victòria. En l'últim congrés a la ciutat, l'abril del 2025, la candidatura 'junquerista' liderada per Eva Baró es va imposar en nombre d'avals a la candidatura crítica. 300 a 263. Tanmateix, al cap d'uns dies perdria les eleccions per tan sols 14 vots de diferència. Els crítics van aconseguir 338 paperetes, per 324 dels oficialistes.

Les primàries a ERC de Barcelona generen interès perquè és la federació més important en nombre de militants de totes les que integren l'organització que lidera Oriol Junqueras. A més, ha estat una federació tradicionalment convulsa. Si ara es torna a escollir el lideratge és perquè el novembre de l'any passat va dimitir més de la meitat de la direcció per discrepàncies amb l'encara presidenta, Creu Camacho. Els dimissionaris van considerar que era massa propera a Junqueras.

