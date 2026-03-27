Guerra a l'Orient Mitjà
Els EUA es plantegen enviar 10.000 soldats més a l'Orient Mitjà i l'Iran adverteix que seran el seu objectiu
The Wall Street Journal informa que aquesta maniobra militar comptaria amb infanteria i vehicles blindats i que Trump no descarta una operació terrestre contra el règim dels aiatol·làs
EFE
El Pentàgon contempla l'opció d'enviar 10.000 soldats més a l'Orient Mitjà en plena guerra amb l'Iran que inclourien tropes terrestres, segons una informació publicada dijous pel diari The Wall Street Journal.
El diari, que cita fonts del Departament de Guerra, assegura que aquest desplaçament comptaria amb infanteria i vehicles blindats per oferir més opcions militars al president dels Estats Units, Donald Trump, l'aposta del qual sembla centrar-se a negociar amb Teheran, sense que aquestes converses hagin arribat a cap conclusió fins ara.
Ni Trump ni el Pentàgon han descartat una operació terrestre a la República Islàmica, fet que ha despertat més amenaces del règim dels aiatol·làs de redoblar els seus atacs contra Israel i objectius nord-americans en països del golf Pèrsic, així com d'estrènyer encara més el seu control sobre l'estret d'Ormuz i de Bab al-Mandeb, claus per al comerç global.
Des de fa dies s'especula amb la possibilitat que Washington faci desplegaments de soldats en punts com l'illa de Jarg, on hi ha el principal centre petrolier de l'Iran, una decisió que podria provocar un rebuig destacable per part de l'opinió pública, segons mostren alguns sondejos.
Una enquesta de Reuters i Ipsos de la setmana passada mostra que el 55% dels nord-americans està en contra d'un desplegament de tropes a l'Iran, mentre que un 34% donaria suport només a l'enviament d'un petit operatiu, amb només un 7% a favor d'un gran contingent sobre el terreny.
Trump ha ampliat avui fins al 6 d'abril la seva moratòria als atacs contra la infraestructura energètica de l'Iran "a petició del Govern" de Teheran, segons ha informat a la seva xarxa Truth Social.
