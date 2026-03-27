Els espanyols rebutgen l’ofensiva dels EUA i Israel a l’Iran
La majoria dels ciutadans aproven la posició del Govern, però el ‘No a la guerra’ de Sánchez divideix les opinions
Jose Rico
Quan està a punt de complir-se un mes de guerra a l’Orient Mitjà, la majoria d’espanyols no es mostren convençuts pels arguments dels Estats Units i Israel per atacar l’Iran i expressen preocupació per les conseqüències del conflicte. En aquest context, la ciutadania adopta majoritàriament una posició neutral en la contesa. La posició del Govern espanyol agrada, però l’estratègia del No a la guerra de Pedro Sánchez suscita més divisió. Són les principals conclusions d’una enquesta flaix elaborada pel GESOP els dies 11 i 12 de març a partir d’un panel de ciutadans.
El 61,8% dels espanyols desaprova la intervenció militar dels EUA i Israel a l’Iran, davant un 22,4% que l’aprova i un 15,8% que no es posiciona sobre això. Per electorats, els votants de Sumar (85,8%) i del PSOE (77,2%) són els qui més rebutgen l’ofensiva, mentre que el 60,3% dels electors de Vox hi estan a favor. Els votants del PP estan molt dividits: el 43% recolza la intervenció i el 42,7% es mostra contrari.
Més de la meitat dels espanyols (53,1%) no s’alineen amb cap bàndol d’aquesta guerra, mentre que un de cada quatre es posiciona a favor dels EUA i Israel (27,5%) i només dos de cada deu recolzen l’Iran (19,3%). També la meitat dels espanyols (49%) creuen que la posició més adequada és oposar-se a la guerra; el 31% és partidari de mantenir la neutralitat i el 16,8% advoca per recolzar els EUA. El 80% de votants de Sumar i el 63% dels del PSOE s’oposen a la guerra, un percentatge que cau fins al 12% entre els electors de Vox. L’electorat del PP es torna a dividir: el 35,3% recolzen els EUA, el 32% es manté neutral i el 31,6% s’oposa a la guerra.
El 52% dels espanyols aproven la posició del Govern davant la guerra davant el 32,7% que la desaprova i el 15,3% que no es posiciona. El rebuig de l’Executiu arriba al 59,8% entre els electors del PP i al 68% entre els de Vox, tot i que un de cada quatre votants populars avalen la posició de la Moncloa. Cosa diferent és l’estratègia del No a la guerra de Sánchez, que no concita gaire consens entre la ciutadania. El 46% dels espanyols l’aprova, el 39% la desaprova, el 39% la desaprova.
¿Tercera guerra mundial?
Quan es pregunta per l’opinió sobre el president dels EUA, hi ha molt poques diferències. Tres de cada quatre espanyols (73,4%) desaprova el lideratge de Trump en la política internacional, que únicament aprova el 16% dels entrevistats, i un 10,6% no es posiciona. Davant la hipòtesi de si el conflicte pot acabar desencadenant una tercera guerra mundial, gairebé la meitat dels espanyols reconeixen aquesta por. El 48,1% veu molta o bastanta probabilitat d’una contesa a escala global i el 48,2% veu poca o cap probabilitat.
El que sí que tenen molt clar els espanyols és que, tal com s’ha notat ja en les gasolines, la guerra a l’Orient Mitjà provocarà un increment generalitzat dels preus. Tenen aquest temor el 96,2% dels enquestats, davant el 3,2% que no creuen que aquest escenari arribi a passar.
Pensant en l’impacte que la guerra pot tenir al tauler electoral, tres de cada quatre espanyols (66,8%) descarten canviar de vot en les pròximes eleccions per aquest conflicte, mentre que el 28,8% podrien plantejar-se donar suport a un altre partit.
