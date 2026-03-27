Tensió global
Els socis del Govern ratifiquen les mesures anticrisi i el PP s’absté
El decret tira endavant amb 175 vots a favor, si bé gairebé tots els grups veuen insuficient l’escut social
Només Vox rebutja el paquet, que inclou rebaixes de la fiscalitat dels carburants i l’energia
Junts dona el seu sí a canvi del recolzament a eximir l’IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros
Miguel Ángel Rodríguez
El Govern va aconseguir ahir una victòria folgada en el reial decret amb mesures per fer front a les conseqüències de la guerra a l’Iran. L’Executiu va obtenir el suport de la majoria dels socis, 175 vots a favor, i l’abstenció del PP i de Podem. Tan sols s’hi van oposar els 33 diputats de Vox, que van rebutjar les mesures. De tota manera, les xifres de la votació no són un reflex fidel del debat que es va viure al Congrés, amb tots els aliats criticant l’Executiu perquè consideraven que l’escut social és «insuficient».
«Estem davant un paquet de mesures complet, ambiciós i que es pot resumir en dues paraules: protegir i preparar. En primer lloc, respondre a la urgència de les conseqüències immediates per a llars i empreses i, en segon lloc, preparar-nos davant futurs xocs redoblant la nostra aposta per la sobirania energètica», va explicar el ministre d’Economia, Carlos Cuerpo, des de la tribuna del Congrés abans de demanar el recolzament a totes les formacions de la Cambra. El cas, però, és que ja tenia assegurat el suport dels seus aliats.
Al llarg de la setmana, els socis del Govern han anat confirmant el recolzament, en la majoria dels casos de manera crítica, i ahir mateix el PP eliminava qualsevol pressió anunciant l’abstenció. Tot i així, els partits van criticar l’Executiu. Els d’esquerres –ERC, EH Bildu i Podem– perquè el paquet és «insuficient», està centrat en una rebaixa d’impostos que permetrà a les grans empreses incrementar els beneficis i no limita els preus. Els de dretes –el PP, Junts i PNB– van treure pit de ser els ideòlegs de moltes de les mesures, però també consideren que no serà «suficient».
En aquest últim grup, els retrets al Govern van ser bastant durs. «Vostès estan portant la misèria a la gent», va etzibar el diputat de Junts Josep Maria Cruset al grup socialista abans d’avisar que les coses «aniran molt pitjor». Malgrat això, van votar a favor del decret perquè «la seva columna vertebral són les propostes de Junts» i perquè el PSOE va dir que sí a una proposició no de llei dels postconvergents que reclamen eximir de l’IVA els autònoms que facturin menys de 85.000 euros anuals. Aquesta proposició, tanmateix, no té caràcter vinculant.
L’exigència dels populars
El vicesecretari general d’Economia del PP, Juan Bravo, també va assegurar que els han «copiat» moltes mesures, però que «no és suficient» i «arriben tard». En concret, el dirigent popular va afirmar que falta la rebaixa de la deflactació de l’IRPF i va arribar a allargar la mà al ministre: «Comprometi’s que deflactaran l’IRPF per a les famílies espanyoles. Si vostè s’hi compromet té el vot favorable del PP a aquest reial decret». Òbviament, Cuerpo en va fer cas omís. La diputada del PNB Idoia Sagastizabal també va considerar que el decret és «útil i necessari, però incomplet».
D’altra banda, els socis d’esquerres van avisar que les rebaixes fiscals no són la via adequada. El diputat d’EH Bildu Oskar Matute va advertir que la rebaixa generalitzada d’impostos sense control real de preus acaba afavorint les grans petroleres i debilitant la capacitat de les institucions públiques per protegir els ciutadans. El mateix va dir la diputada d’ERC Pilar Vallugera, que va assenyalar que farà falta adaptar les mesures al desenvolupament de la crisi.
5.000 milions d’euros
El decret, segons va explicar el mateix president del Govern, Pedro Sánchez, mobilitza 5.000 milions d’euros per esmorteir l’impacte econòmic de la guerra a l’Iran sobre llars i empreses. Entre les mesures principals hi ha la rebaixa temporal de la fiscalitat energètica i dels carburants –amb l’IVA de l’electricitat, el gas natural, els pèl·lets, la llenya i els carburants al 10%, la baixada de l’impost especial de l’electricitat al 0,5% i retallades en hidrocarburs fins al mínim permès per la UE–, a banda de la congelació del preu màxim del butà i el propà.
A això s’hi afegeixen rebaixes de 20 cèntims per litre de carburant per als professionals de sectors especialment afectats, com ara el transport, l’agricultura, la ramaderia i la pesca. També inclou la pròrroga durant el 2026 dels descomptes extraordinaris del bo social elèctric, el reforç del bo social tèrmic i la prohibició de tallar subministraments essencials a les llars vulnerables. D’altra banda, la norma també prohibeix que les empreses que es beneficiïn d’ajuts puguin acomiadar els treballadors.
Subscriu-te per seguir llegint
