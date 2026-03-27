Reunió de l'assemblea
La militància d'ERC a Igualada rebutja un front d'esquerres a l'estil Rufián a les municipals
La proposta de coalició ERC-CUP-Comuns s'ha descartat per un marge ajustat: 34 vots en contra, 31 a favor i dues abstencions
Quim Bertomeu
La política local té, moltes vegades, moviments interessants a una escala més gran. La militància d'ERC a Igualada (Barcelona) ha rebutjat la proposta de concórrer a les eleccions municipals del 2027 en una llista conjunta amb Poble Actiu (CUP) i els Comuns. Era una iniciativa que havia suscitat interès perquè es tractava d'un front d'esquerres equiparable al que proposa el líder d'ERC al Congrés, Gabriel Rufián, per frenar l'auge de l'extrema dreta a les pròximes eleccions generals.
La llista conjunta a Igualada va ser rebutjada a l'assemblea local d'ERC dijous a la nit, segons ha publicat 'Nació Digital' i ha confirmat l'ACN. La proposta es va descartar per un marge ajustat: 34 vots en contra (51%), 31 a favor (46%) i dues abstencions (3%). Aquest resultat obliga el partit a fer marxa enrere en el preacord que havia signat amb els anticapitalistes i els Comuns a principi de setmana.
L'objectiu d'aquest preacord era aglutinar el vot d'esquerres per disputar l'hegemonia política a l'actual alcalde de la ciutat, Marc Castells (Junts), que és batlle des del 2011. ERC i la CUP tenen actualment tres regidors cadascun —els Comuns no tenen representació— i la idea era que la suma de forces aconseguís un resultat millor. Com que els republicans van aconseguir el 2023 més vots que els 'cupaires', van pactar que ERC decidiria el candidat i la CUP designaria el portaveu.
La votació de l'assemblea d'ERC ha estat la primera vegada que el partit sotmetia a l'opinió dels militants una pregunta que tenia relació amb els fronts d'esquerres. El veredicte ha estat que no, tot i que per un marge estret. Ara com ara, el partit a escala catalana no té previst convocar una consulta similar. La direcció, amb Oriol Junqueras al capdavant, rebutja amb rotunditat aquesta aliança d'esquerres i recorda que tampoc no es preveu al 'full de ruta' del partit que es va aprovar al congrés del març del 2025.
Moviments interns
Malgrat aquest rebuig de la direcció, hi ha moviments interns perquè el front d'esquerres guanyi adeptes dins de l'organització. L'exdiputat d'ERC al Congrés Joan Tardà, referent polític i amic de Rufián, ha posat en marxa un corrent intern, Àgora Republicana, que té entre els seus objectius generar aquest debat a les agrupacions locals. No descarten demanar una consulta en el futur perquè la militància es pronunciï, tal com va explicar el mateix Tardà a EL PERIÓDICO.
A més, Rufián i Tardà han defensat junts aquest front en un acte recent a Barcelona. Tots dos consideren que la col·laboració dels partits a l'esquerra del PSOE és clau per frenar l'ascens de l'extrema dreta. Tant perquè mobilitzarien els votants abstencionistes, com perquè, consideren, podrien maximitzar els vots en algunes províncies on la fragmentació actual de partits d'esquerres perjudica les seves aspiracions.
Ni la direcció d'ERC ni Junqueras no hi estan per la labor. Fa just una setmana el president d'ERC va ser taxatiu en aquesta qüestió: "El meu compromís és que ERC es presentarà com a ERC a tot arreu". Considera que el seu partit ja s'ha recuperat electoralment i que no hi guanyaria res diluint-se en una llista amb altres. A Igualada pensen com Junqueras, tot i que per un marge just.
