Tensió global
Israel afirma haver matat el militar iranià responsable de tancar Ormuz
Dues persones moren per un míssil iranià a Abu Dhabi mentre que a Israel un soldat jueu perd la vida en combats amb Hezbol·là
Andrea López-Tomàs
Els atacs israelians continuen sacsejant l’Iran, i eliminant personatges clau del règim dels aiatol·làs. Aquest dijous el ministre de Defensa israelià, Israel Katz, ha anunciat l’assassinat en un atac «precís i letal» del comandant de l’Armada iraniana Alireza Tangsiri, del Cos de la Guàrdia Revolucionària Islàmica i presumpte responsable del tancament de l’estret d’Ormuz. «L’home directament responsable de l’atemptat terrorista que suposa el bloqueig de l’estret d’Ormuz per a la navegació va ser abatut», ha declarat Katz en un comunicat. Durant la jornada, dues persones han mort a Abu Dhabi, i, a Israel, un soldat ha perdut la vida en combats amb Hezbol·là i una altra persona ha mort al nord del país.
Katz ha informat en el seu comunicat que, junt amb Tangsiri, han mort altres «alts caps» de la força naval iraniana, i n’ha descrit el assassinat com una «notícia important» per als seus socis nord-americans. «Demostra l’ajuda de les Forces de Defensa d’Israel (FDI) per a l’obertura de l’estret d’Ormuz i la històrica aliança entre el president nord-americà, Donald Trump, i el primer ministre, Benjamin Netanyahu», ha remarcat. Mentre el líder republicà sembla acostar-se a l’Iran per portar a terme negociacions, Katz ha enviat «un clar missatge per a tots els alts caps de la Guàrdia Revolucionària: les forces israelianes els perseguiran i els neutralitzaran un per un».
Israel ataca més fort
Israel no sembla disposat a aturar el conflicte contra el seu enemic històric, a diferència del que suggereix Trump que està passant. La seva Administració porta tota la setmana en contactes amb Teheran a través de mitjancers per posar fi al conflicte que està a punt de complir un mes, i que ha segat més de 1.300 vides al país persa. Tel Aviv, per la seva banda, no vol deixar a mitges el somni de Netanyahu de posar fi al règim dels aiatol·làs. Per això Netanyahu hauria ordenat aquest dimarts a les seves tropes que fessin tot el possible per destruir el major nombre possible d’objectius de la indústria armamentística iraniana en les pròximes 48 hores, segons fonts del New York Times. El primer ministre israelià tem que aviat es declari un alto el foc sobtat, amb rumors en mitjans israelians que podria ser aquest mateix dissabte.
Mentrestant, l’Executiu iranià ha rebutjat un primer pla nord-americà per a la treva i nega mantenir negociacions formals amb els Estats Units. Trump, no obstant, ha anunciat que l’Iran ha permès el pas de 10 petroliers a l’estret d’Ormuz com un «regal» per demostrar la seva serietat en les negociacions per posar fi a la guerra. Des del 28 de febrer, Teheran manté aquest pas estratègic tancat per als seus «enemics» amb referència a Washington i els seus aliats. Això ha provocat un greu impacte en l’economia global, ja que, per aquest estret, circula el 20% del petroli mundial. Segons mitjans israelians, Tangsiri hauria sigut assassinat precisament a la ciutat portuària de Bandar Abbas, a la vora d’aquesta via clau.
La central ciutat iraniana d’Isfahán ha sigut durament colpejada aquest dijous després que Israel anunciés una «onada d’atacs a gran escala» en contra seu. Dimecres a la nit, dos adolescents van morir en un bombardeig contra una zona residencial del comtat de Shiraz, al sud-oest del país. Al seu torn, s’han registrat atacs a la ciutat de Karaj i l’aeroport de Lamerd, a la província de Fars, al sud, i a les ciutats de Mashhad i Taybad, a la província de Razavi Khorasan, a prop de la frontera amb l’Afganistan. En paral·lel, els atacs iranians contra el golf Pèrsic han continuat. Dues persones han mort aquest dijous a Abu Dhabi quan les restes d’un míssil interceptat van caure sobre una carretera principal de la capital dels Emirats.
Ofensiva contra el Líban
.A la ciutat de Nahariya, al nord d’Israel, un atac de Hezbol·là ha causat la mort d’una persona i ferit de gravetat a una altra. També l’Exèrcit israelià ha lamentat la baixa d’un dels seus soldats en combats amb la milícia a l’interior del territori libanès. Les autoritats castrenses han desplegat una nova divisió com a part de la invasió terrestre del Líban. Es tracta de la 162a Divisió de l’Exèrcit israelià que ha format part de les operacions de combat a la Franja de Gaza des dels atacs de Hamàs del 7 d’octubre, i ha participat en la invasió de Rafah, la meridional ciutat de Gaza reduïda a un erm. Durant tota la jornada, el centre d’Israel ha sigut objectiu dels drons, coets i míssils llançats per l’Iran i Hezbol·là.
Una dotzena de persones han resultat ferides a tot el país, segons els serveis mèdics. L’Iran ha llançat vuit andanades de míssils, provocant l’activació de les sirenes al centre d’Israel, Tel Aviv, l’aeroport Ben-Gurion, Cisjordània i Jerusalem. Les avaluacions militars israelianes indiquen que aquest dijous Teheran ha disparat tres míssils de raïm, dos cap al centre d’Israel i un cap al nord. S’han registrat impactes a Tel Aviv, Ganei Tikva, Kafr Qasem, totes al centre d’Israel, l’assentament il·legal de Sha’ar Shomron a Cisjordània, i en un suburbi de Haifa, al nord. Al Líban, els atacs aeris israelians han matat 22 persones i n’han ferit 110, cosa que eleva la xifra de víctimes mortals a 1.116 i 3.229 ferits. En els últims dies, l’Exèrcit hebreu ha colpejat cada dia desenes de llogarrets a tot el territori libanès.
