Política municipal
Els regidors de Junts a Sabadell es querellen contra Jordi Turull després de l'amenaça d'expulsió
Junts por Sabadell pide el acta a sus dos concejales y los amenaza con la expulsión del partido
CONTEXTO | Junts rompe el pacto con el PSC y deja el gobierno de Sabadell tras una ajustada votación interna
Carlota Camps
La batalla interna de Junts a Sabadell es trasllada als jutjats. Els dos regidors, Lluís Matas i Katia Botta, han anunciat una querella contra el secretari general del partit, Jordi Turull, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, per danys i perjudicis. Així ho ha avançat el Diari de Sabadell, després que la formació els reclamés formalment aquest dijous l'acta i els amenacés d'expulsar-los del grup municipal si no la retornen dins d'un termini de 10 dies hàbils.
La relació entre els dos regidors i la direcció local dels postconvergents a Sabadell ha estat dolenta des de l'inici, però va empitjorar quan Matas i Botta van haver de sortir del govern municipal liderat per la socialista Marta Farrés el mes de desembre passat per ordre d'aquesta executiva local de Junts. Els dos membres del govern local no estaven d'acord a trencar l'acord signat amb el PSC després de les eleccions del 2023, però la votació interna es va saldar amb 31 vots a favor d'abandonar el govern local i 26 en contra.
En un comunicat, el partit argumenta que "la coordinació entre el grup municipal i l'executiva local és inexistent des de l'inici del mandat" d'aquesta, una situació que no s'ha aconseguit resoldre ni amb l'"intent de mediació en la reunió de desembre del 2025" dut a terme per part de la direcció del partit. Per aquest motiu, després d'haver constatat que "persisteixen els problemes de falta de coordinació política i comunicativa" i que no hi ha "participació en els òrgans locals", la formació ha exigit als dos regidors que entreguin l'acta i els ha avisat que, si fan cas omís de la directriu, se'ls expulsarà del grup municipal.
Matas ostentava la tinença d'alcaldia de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat i Botta la de Turisme i Projecció de Ciutat. Tanmateix, la seva sortida al desembre no va fer trontollar el govern municipal, ja que el PSC disposa de majoria absoluta amb 14 dels 27 regidors.
