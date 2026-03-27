Política municipal

Els regidors de Junts a Sabadell es querellen contra Jordi Turull després de l'amenaça d'expulsió

Jordi Turull, secretari general de Junts, durant el Consell Nacional de la formació celebrat a Vilanova i la Geltrú. / Junts

Carlota Camps

Barcelona

La batalla interna de Junts a Sabadell es trasllada als jutjats. Els dos regidors, Lluís Matas i Katia Botta, han anunciat una querella contra el secretari general del partit, Jordi Turull, i el responsable de política municipal, Joan Ramon Casals, per danys i perjudicis. Així ho ha avançat el Diari de Sabadell, després que la formació els reclamés formalment aquest dijous l'acta i els amenacés d'expulsar-los del grup municipal si no la retornen dins d'un termini de 10 dies hàbils.

La relació entre els dos regidors i la direcció local dels postconvergents a Sabadell ha estat dolenta des de l'inici, però va empitjorar quan Matas i Botta van haver de sortir del govern municipal liderat per la socialista Marta Farrés el mes de desembre passat per ordre d'aquesta executiva local de Junts. Els dos membres del govern local no estaven d'acord a trencar l'acord signat amb el PSC després de les eleccions del 2023, però la votació interna es va saldar amb 31 vots a favor d'abandonar el govern local i 26 en contra.

En un comunicat, el partit argumenta que "la coordinació entre el grup municipal i l'executiva local és inexistent des de l'inici del mandat" d'aquesta, una situació que no s'ha aconseguit resoldre ni amb l'"intent de mediació en la reunió de desembre del 2025" dut a terme per part de la direcció del partit. Per aquest motiu, després d'haver constatat que "persisteixen els problemes de falta de coordinació política i comunicativa" i que no hi ha "participació en els òrgans locals", la formació ha exigit als dos regidors que entreguin l'acta i els ha avisat que, si fan cas omís de la directriu, se'ls expulsarà del grup municipal.

Matas ostentava la tinença d'alcaldia de Promoció Econòmica i Projecció de Ciutat i Botta la de Turisme i Projecció de Ciutat. Tanmateix, la seva sortida al desembre no va fer trontollar el govern municipal, ja que el PSC disposa de majoria absoluta amb 14 dels 27 regidors.

El PP recorre al TC la llei catalana que regula els lloguers de temporada

L’Ajuntament de Rubió actualitza l'impost sobre vehicles de tracció mecànica

Llum verda definitiva per al museu Carmen Thyssen de Barcelona: "Cada vegada és més a prop que obri"

El canvi horari pot desorientar les persones amb algun tipus de demència

Sant Adrià, Badalona i l’AMB mostren múscul metropolità per millorar l’espai urbà: «És el moment del Besòs»

Dalmau reclama "responsabilitat" a les gairebé 500 escoles i instituts catalans que han amenaçat de deixar de fer colònies i excursions

Salvador Illa a l'entrega de medalles del cos de Bombers a Món Sant Benet: "Sentim orgull de país cada cop que veiem un bomber"

