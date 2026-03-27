Nova vista a Nova York
El jutge qüestiona el bloqueig de fons de Veneçuela per a la defensa de Maduro
El magistrat que s’encarrega del cas contra l’expresident va rebutjar la petició del seu advocat per desestimar la causa
Idoya Noain
El cas federal contra Nicolás Maduro i la seva dona, Cilia Flores, segueix el seu curs a Nova York. La segona vista des que el líder veneçolà fos capturat el 3 de gener per l’exèrcit dels Estats Units i traslladat al país s’ha celebrat aquest dijous al baix Manhattan i ha estat centrada en les restriccions imposades per la Casa Blanca perquè la defensa de tots dos sigui costejada per Veneçuela. El jutge que presideix el procés, el nonagenari Alvin Hellerstein, ha qüestionat la justificació del Govern per a aquest bloqueig, tot i que també ha rebutjat la petició de la defensa per desestimar el cas.
La sessió ha començat amb 40 minuts de retard sobre l’horari previst en una sala de la planta 26 del tribunal federal Daniel Patrick Moynihan, en la qual ha sigut present EL PERIÓDICO. Allà han entrat primer Cilia Flores, amb els cabells recollits en una cua, i després Maduro. Tots dos vestien indumentària carcerària carcerària de color beix, ella amb una samarreta de màniga llarga clara sota, ell amb una taronja. L’exmandatari de Caracas, que té els moviments limitats pels grillons als turmells, ha aparegut una mica més prim però en forma, potser per l’exercici que, segons ha explicat a X un dels seus fills, fa a la seva cel·la. Ha saludat animat els advocats amb un "bon dia" i el seu principal, Barry Pollack, li ha etzibat: "Elegant".
Costos que assumia Caracas
Precisament la feina i el salari de Pollack, que va ser defensor de Julian Assange i la factura del qual per a Maduro es desconeix, han sigut centrals en l’audiència d’aquest dijous. Tot i que inicialment l’Oficina de Control d’Actius Estrangers del Departament del Tresor va emetre al febrer una llicència especial que autoritzava Caracas el pagament de les seves costes, la va revocar només unes hores després. El lletrat ha assegurat amb aquest bloqueig s’estan violant el dret constitucional del seu client a una defensa de la seva elecció, argument del qual s’ha fet ressò el lletrat de Flores. Tots dos asseguren que els seus clients no tenen fons personals per fer front a aquesta despesa. Pollack ha argumentat també que no té sentit posar un defensor públic que haurien de costejar els contribuents nord-americans en un cas costós, que involucrarà nombrosos viatges Veneçuela i Colòmbia per investigar i preparar la defensa, quan Caracas està disposada a assumir aquests costos.
En contra del representant de la fiscalia, Kyle Wirshba, ha mirat de justificar que la decisió de bloquejar el pagament està vinculada a les sancions imposades per Washington i ha afirmat que es tracta de qüestions de "seguretat nacional i política exterior"..
El jutge Hellerstein s’ha mostrat escèptic davant el raonament de l’oficina pública. En un moment del seu llarg intercanvi amb el fiscal, Hellerstein ha preguntat gairebé retòricament: "¿Han canviat les coses a Veneçuela?". I ha arribat a dir que, arran de la intervenció militar dels EUA i l’arrest dels processats, "ja no representen una amenaça a la seguretat nacional".
"Maduro i Flores són aquí", ha dit el jutge, que va ser nomenat per Bill Clinton i s’ha mostrat aquest dijous afectat per episodis recurrents de tos. "Semblaria que el Govern té dret a imposar sancions per servir propòsits extraordinaris. No veig que en aquest cas els compleixi".
Hellerstein també ha afirmat que "el Govern de Veneçuela no està ja implicat en atrocitats, corregim això", i ha afegit: "Això està en el passat". En un altre moment ha assenyalat: "Estem fent negocis amb ells", una referència als acords sobre petroli que els EUA mantenen amb Delcy Rodríguez i el nou lideratge veneçolà.
Precisament, mentre se celebrava la vista a Nova York, Trump reunia el seu gabinet a Washington. Allà va destacar que els EUA van obtenir 100 milions de barrils de petroli veneçolà en les dues primeres setmanes després de la captura de Maduro. "Els EUA i Veneçuela hem guanyat molts diners", va afirmar Trump, que ha aprofitat l’ocasió també per fer broma. "Després del meu mandat potser vagi a Veneçuela i em postuli a la presidència contra Delcy", va dir el republicà.
Malgrat el seu escepticisme davant els arguments de la fiscalia, el jutge Hellerstein també va rebutjar la petició reiterada de Pollack i va dir contundent: "no desestimaré el cas". Hellerstein, que com a mínim un parell de vegades va recordar el caràcter extraordinari d’aquest cas i va assenyalar que va "més enllà de la normalitat", va ajornar l’anunci d’una decisió sobre el pagament de la defensa fins a la pròxima vista.
Compartir informació
En la d’aquest dijous s’ha tractat una altra moció presentada per la fiscalia per mirar d’evitar que la defensa pugui compartir la informació i proves que rebi del ministeri públic, com mana la llei, sobre el cas de quatre imputats més junt amb Maduro i Flores que no han sigut capturats.
La fiscalia insta a restringir aquesta informació però la defensa de Maduro assegura que serà necessari parlar del cas amb aquests imputats (Diosdado Cabello, Ramón Rodríguez Chacín, Héctor Guerrero Flores i Nicolás Maduro Guerra, fill de l’expresident), especialment ja que entre els càrrecs hi ha el de conspiració. La qüestió tampoc ha quedat resolta aquest dijous i la defensa s’ha compromès a presentar per escrit els seus arguments dilluns.
Maduro i Flores van seguir la sessió amb auriculars per sentir els intèrprets de la cort. El primer va prendre notes. A les portes del tribunal una trentena de persones van protestar per reclamar l’alliberament de Maduro.
