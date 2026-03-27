Comerç
L’Eurocambra fa el pas crucial per rebaixar els aranzels als Estats Units
Beatriz Ríos
El Parlament Europeu ha aprovat aquest dijous la seva posició per negociar la rebaixa aranzelària als productes nord-americans que la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen, i el president dels Estats Units, Donald Trump, van pactar el mes de juliol passat, i serà crucial perquè Washington compleixi la seva part del tracte.
L’Eurocambra ha recolzat el text amb una àmplia majoria. Un vot que el comissari d’economia, Vladis Drombrov, ha qualificat de "pas indispensable" perquè Brussel·les i Washington puguin avançar en les seves negociacions per tancar qüestions encara pendents. "Allana el camí per treballar en una agenda positiva amb els EUA", ha dit Drombrov.
Von der Leyen i Trump van tancar al juliol el conegut com a acord de Turnberry. La UE va acceptar un aranzel màxim del 15% a les seves exportacions, a canvi de rebaixes aranzelàries, compres estratègiques i un paquet d’inversions per valor de 600.000 milions per als Estats Units..
