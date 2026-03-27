L’OCDE retalla les previsions d’Espanya per al 2026 i 2027
L’economia espanyola va tancar el 2025 amb un creixement del 2,8% en el conjunt de l’any
Monique Zamora Vigneault
La guerra al Pròxim Orient passa les tisores pel creixement econòmic. L’Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) va ajustar a la baixa les previsions de creixement econòmic per a Espanya en les seves perspectives econòmiques provisionals publicades ahir. L’ajust per al PIB és del 2,1% per al 2026 –la qual cosa implica una caiguda d’una dècima– i de l’1,7% el 2027. A més, l’augment dels preus energètics pel tancament de l’estret d’Ormuz també ha provocat un fort ajustament en les previsions de la inflació, que s’enfilen a set dècimes, fins a marcar el 3% el 2026. Això situaria Espanya molt lluny de l’objectiu que estableix el Banc Central Europeu (BCE). «Els bancs centrals s’han de mantenir en alerta i han de garantir que les expectatives d’inflació es mantindran ben ancorades», va advertir l’organisme.
L’OCDE va reconèixer que el conflicte ha restat tres dècimes al creixement previst en l’última revisió, al desembre. L’organisme veu menys impuls per a la majoria dels 38 països que agrupen l’OCDE i preveu un repunt de l’1,2% en la inflació per al conjunt de membres que agrupen el G20, fins a deixar l’alça dels preus en el 4%.
Als Estats Units, les previsions dibuixen un escenari més negre: una inflació del 4,2% aquest any, que també coincideix amb un canvi de guàrdia a la Reserva Federal (Fed). Tot i que l’organisme anticipa una frenada de creixement a Espanya, el dinamisme econòmic del país el col·loca per sobre de la resta de països de l’eurozona. En aquest sentit, l’OCDE ha retallat en quatre dècimes el PIB per al conjunt de la zona euro, fins a deixar el càlcul en el 0,8% per a aquest any. El 2027, la xifra s’alenteix fins a l’1,2%, un ajust a la baixa en dues dècimes.
Les previsions de l’OCDE també representen una moderació respecte al creixement registrat l’any passat. Segons les dades de Comptabilitat Nacional publicades ahir per l’Institut Nacional d’Estadística (INE), que confirmen les xifres avançades a finals de gener, l’economia espanyola va créixer un 2,8% el 2025, set dècimes menys que el 2024, després d’accelerar dues dècimes l’avenç l’últim trimestre de l’any, quan el PIB va augmentar un 0,8% respecte al trimestre anterior, la taxa intertrimestral més alta de tot l’exercici.
Força de la demanda nacional
Malgrat la moderació en el conjunt de l’any respecte al 2024, Espanya es va tornar a situar entre les economies avançades amb més dinamisme, amb un ritme d’expansió que duplica el de la zona euro. El creixement anual va tornar a descansar principalment en la demanda nacional, que va aportar 3,6 punts a l’avenç del PIB. En canvi, la demanda externa va restar set dècimes al creixement del conjunt de l’any.
