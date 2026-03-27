Generació Z
El raper Balnedra Shah pren possessió com a primer ministre del Nepal i viralitza una cançó amb 3,5 milions de visites
Conegut popularment com a ‘Balen’, el nou líder relleva Sushila Karki
,
nomenada el setembre del 2025 després de les protestes de la ‘Generación Z’
Javier Ojembarrena Alba
El raper nepalès, Balnedra Shah, conegut popularment com a Balen, ha pres aquest divendres el càrrec de primer ministre del país de l’Himàlaia. Icom que la seva arribada al principal lloc polític del Nepal, assolit després de les protestes de la‘Generació Z’ que van enderrocar el govern anterior i es van saldar amb 77 morts – molts per trets de les autoritats –; la seva presa de possessió també s’ha allunyat de la normalitat.
Poc abans de ser nomenat primer ministre, l’enginyer, raper i polític de 35 anys – que el 2022 es va alçar com a alcalde independent de Katmandú i el 5 de març passat va guanyar clarament les eleccions – va publicar una cançó titulada ‘ Jay Mahakaali’ que en menys de 24 hores ja acumula prop de 3,5 milions de visualitzacions a Youtube. Un tema titulat en honor a Kālī: una de les principals deïtats del hinduisme que representa l’aspecte irat i destructiu de la divinitat, que no ha tardat a convertir-se en un símbol per a una generació que al setembre va prendre els carrers per promoure un canvi polític al país.
La cançó beu d’un tema publicat el 2019 al seu àlbum ‘Yatharta’. Amb una lletra que combina referències a la unitat del país, l’orgull nacional i el canvi polític que el Nepal necessitava. Amb crits com «Jaya Mahakali, han arribat els gurkhas, una consigna pròpia de la cultura nepalesa associada al valor i la identitat nacional.
Missatges acompanyats d’al·lusions a la fraternitat i el sacrifici col·lectiu, que en el seu moment ja van impulsar la campanya de Shah a Katmandú i que el van portar a una alcaldia marcada pels esforços per netejar la ciutat, preservar l’herència indígena i perseguir la corrupció.
Ara, aquest nou i viral videoclip, compost principalment per imatges de la seva campanya electoral com a líder del partit Rastriya Swatantra (RSP), mostra Shah envoltat de milers de seguidors, banderes nepaleses i símbols propis de l’herència cultural del país de l’Himàlaia.
Però aquest tema no és el primer a erigir-se com un símbol per als seus seguidors. Ja al setembre la seva cançó ‘ Nepal Haseko’ (que significa ‘Nepal somrient’), es va convertir en un dels emblemes de les protestes que van fer caure el govern de Khagda Prasad Sharma Oli, després que aquest bloquegés l’accés a la majoria de plataformes ‘online’ i xarxes socials del país. Un aixecament –el primer de l’anomenada ‘Generació Z’– després del qual es va viure una altra elecció inaudita. El nomenament de l’activista i expresidenta del Tribunal Suprem del Nepal, Sushila Karki, com a primera ministra a través de Discord.
