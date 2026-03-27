El PP recorre al TC la llei catalana que regula els lloguers de temporada

Gisela Boada
El PP ha presentat un recurs d'inconstitucionalitat davant del Tribunal Constitucional (TC) contra la regulació del lloguer de temporada i per habitacions aprovada pel Parlament el desembre passat, una via de frau que alguns propietaris havien trobat per eludir el topall de lloguer que fixa la llei d'habitatge a les zones tensionades, és a dir, amb una forta demanda.
La norma catalana no només regula els lloguers temporals, sinó que també inclou mesures com l'ampliació dels drets de tanteig i retracte i l'extensió de la protecció d'habitatges socials que corrien el risc de passar al mercat lliure. Des del PP sostenen que el conjunt de la llei "ofega propietaris i famílies" i trenca l'equilibri competencial del mercat immobiliari. Els populars també tenen intenció de recórrer la regulació de la compra especulativa que el Govern va pactar amb els Comuns, però que encara s'està tramitant al Parlament i per a la qual també cal el 'sí' d'ERC.
El partit ja havia avançat durant el debat parlamentari la seva intenció de recórrer la norma, que va ser rebutjada pel PP, Vox i Aliança Catalana. En el seu recurs, els populars qüestionen** diversos articles** d'aquesta llei i argumenten que vulnera "drets fonamentals" i excedeix les competències autonòmiques. Per això, denuncien l'obligació que les administracions accedeixin a dades de contractes de lloguer per a tasques d'inspecció, en considerar que suposa una mesura desproporcionada que afecta el dret a la protecció de dades.
En el seu escrit, el PP també qüestiona la limitació als ajuntaments en l'ordenació d'usos d'habitatge, en imposar el caràcter de residència habitual en determinats municipis, així com la regulació dels contractes de lloguer —especialment els de temporada i per habitacions— que, segons els populars, envaeix competències estatals en matèria civil.
Un altre dels aspectes recorreguts és l'ampliació del període de protecció dels habitatges de protecció oficial (HPO), amb efectes retroactius, fet que, a parer del PP, vulnera el "principi de seguretat jurídica" i afecta drets ja consolidats. El recurs també rebutja que programes administratius puguin fixar preus màxims i la creació d'un registre de grans tenidors amb efectes jurídics al mercat, en entendre que són àmbits reservats a l'Estat. EL PERIÓDICO ja va avançar que aquesta eina de control permetrà cercar a partir del nom o el DNI del propietari amb més de cinc immobles a Catalunya o si en sumen 10 a tot el país.
