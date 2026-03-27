Repoblament a la muntanya

El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès

L'ajuntament està decidit a combatre el despoblament

Vivenda a la Vansa Fórnols. / Miquel Spa

Andrea Valenzuela García

L'ajuntament d'aquest poble ha dut a terme una estratègia municipal per afavorir el creixement demogràfic que ha donat un gran resultat. Fins i tot, ja han esgotat tots els habitatges de titularitat municipal que hi havia disponibles.

És per això que ara aposten perquè els propietaris privats venguin els habitatges en desús.

35 nous habitants

Es tracta del municipi pirinenc de la Vansa Fórnols, a la comarca de l'Alt Urgell, Lleida, amb 189 habitants registrats el 2025, segons l'Idescat.

Abans de les actuacions, el 2021, l'INE registrava 156 habitants.

Des de les primeres iniciatives fins ara s'ha aconseguit atreure 35 nous veïns al municipi.

Per aconseguir-ho, la Diputació de Lleida ha destinat una línia d'ajudes per valor de 3,5 milions d'euros.

Primeres actuacions

L'alcalde de la Vansa Fórnols, Pep Camps Torrens, va iniciar el 2022 una estratègia integral per frenar el despoblament i, així, afavorir el creixement local mitjançant l'oferta de nous habitatges.

La primera actuació per part de l'ajuntament va ser la compra de l'edifici Hortal a Cornellana, una localitat del municipi que va implicar la venda de nou pisos i al voltant de 20 persones vivint-hi.

Per a això, la Diputació de Lleida va atorgar el 73% dels costos, cosa que va suposar 83.250 euros. La mateixa institució va aportar el 91% dels costos per millorar els habitatges socials, que equival a un import de 100.000 euros.

També s'hi van instal·lar plaques solars als habitatges públics per reduir les factures elèctriques dels nous llogaters i l'ajuntament va oferir una subvenció destinada a la rehabilitació o reforma dels habitatges.

Propietat privada

Fins ara, l'alcalde se centrava a gestionar les propietats de l'ajuntament, però ja no en queden més per oferir. Per aquest motiu, ara busquen incentivar els propietaris de cases i pisos particulars perquè lloguin o venguin els habitatges que no fan servir.

Tanmateix, no és tan fàcil que aquests accedeixin a vendre'ls, ja que molts consideren que la despesa de la reforma és superior als ingressos que puguin guanyar després, i d'altres no ho accepten per por als impagaments o als desperfectes.

Per a això, l'ajuntament busca que els propietaris els cedeixin els seus immobles per poder actuar com a mediador i responsable i, així, garantir el cobrament i el bon estat de l'habitatge.

Ara estan en tràmits de signar el primer contracte entre l'ajuntament, una immobiliària i el propietari privat.

