Sima Shine, analista i exmembre del Mossad:"Sense una solució a l’urani enriquit, no es pot donar la guerra per acabada"
"Per a l’Iran, sobreviure al conflicte bèl·lic i seguir en el poder ja és una victòria", afirma l’experta israeliana en el règim dels aiatol·làs
« Sabem que l’Iran volia bombes nuclears i que tècnicament era a prop de tenir-les»
Mario Saavedra
La investigadora de l’Institute for National Security Studies (INSS) Sima Shine, una de les expertes israelianes més grans a l’Iran, va ser cap de la Divisió d’Investigació i Avaluació del Mossad entre 2003 i 2007.
¿Com veu la guerra?
L’Iran ha patit una destrucció enorme pel que fa a les seves instal·lacions militars, en la seva infraestructura militar-industrial, en la producció de míssils, UAV [drons] i en l’àmbit nuclear. Les seves capacitats militars han sigut minvades de forma dramàtica. Les bases de la Guàrdia Revolucionària han quedat molt malmeses.
¿Creu que és això suficient perquè l’Iran decideixi canviar les seves exigències?
No ho sembla. Té una llista d’exigències per als Estats Units que comença per compensacions pels danys, una cosa que, per descomptat, no passarà. També volen garanties que no tornaran a ser atacats i mantenir el dret a enriquir urani.
¿Pot l’Iran acceptar una pausa sense renunciar a aquest dret?
Pot ser que, atès el nivell de destrucció i el fet que ara no poden enriquir, admetin que no estan enriquint. Però això no significa que renunciïn a aquest dret en el futur.
¿Hi ha marge per a un acord?
Les dues parts volen un acord però el problema continua estant en les posicions de totes dues bandes. No sabem si Trump pensa que ara pot aconseguir un bon acord o si és un pas tàctic per legitimar una següent acció militar si l’Iran no modifica una mica les seves exigències. Ara mateix, hi ha moltes més preguntes que respostes.
¿Seria viable envair l’illa de Jarg per pressionar l’Iran?
És una de les cartes que els nord-americans estan utilitzant davant l’Iran, però és molt difícil valorar-ho. És molt a prop de la costa iraniana. No és impossible, però tan sols es tracta d’ocupar l’illa, sinó de mantenir-la i de disposar de tota la logística necessària per quedar-s’hi. Sembla una decisió molt difícil.
Trump va suggerir una supervisió conjunta de l’estret d’Ormuz. ¿Què n’opina?
Completament inacceptable. És una via marítima internacional, no una cosa que hagin de controlar Washington i Teheran. Però hi ha tantes idees circulant que és difícil jutjar què és possible. Trump ha arribat a un punt en què, sense la reobertura d’Ormuz, aturar la guerra seria un fracàs per a ell. Per això està posant tant esforç en això.
¿Qui està guanyant la guerra?
Des del punt de vista militar, no hi ha dubte que els EUA i Israel estan guanyant, perquè una gran part de la infraestructura i les capacitats militars iranianes ha sigut destruïda. Però això pot reconstruir-se si tenen diners, recursos i coneixement. També vaig veure informacions segons les quals haurien sigut destruïts 120 barcos diferents, així que el mal és enorme. Militarment, l’Iran no està guanyant.
No obstant, des de dins de l’Iran, ¿es pot vendre una altra lectura?
Sí. Des del punt de vista iranià, el simple fet que el règim hagi sobreviscut, continuï controlant l’Estat i estigui negociant, si és que negocia amb els EUA, ja és un èxit i una victòria. Ells creuen, i ho han dit, que la guerra buscava un canvi de règim. Com que això no s’ha aconseguit, la resistència del règim és vista com un triomf. Pot costar entendre aquesta lògica des de la perspectiva occidental, però és així com pensen. Tot i que hagin patit una destrucció enorme i una situació molt dura, sortir de la guerra encara en el poder ja és, per a ells, una victòria.
¿Matar Larijani va ser una decisió intel·ligent? Alguns consideren que potser encara era algú amb qui es podia dialogar o negociar.
Sí, ho he sentit. Larijani era una figura amb dues cares. D’una banda, quan era president del Parlament el 2015, va donar suport a Rouhani i al JCPOA, l’acord nuclear. Però, alhora, va ser responsable de la repressió interna i la mort de tanta gent. No era només un pragmàtic; també era un actor radical quan es tractava de defensar el règim i respondre a qualsevol amenaça contra ell. No sé si hauria sigut un millor negociador.
Després de tants anys de violència, ¿diria que la força militar pot aconseguir res?
Jo no vaig recolzar la decisió de Trump d’abandonar l’acord perquè no veia una alternativa.
¿Per què el va abandonar?
Una vegada que els iranians també van començar a apartar-se de l’acord, a enriquir el 60% i a avançar, van arribar al punt en què, el maig de l’any anterior, tenien prou material per a més de deu artefactes. Aquest és el resultat de la sortida de Trump de l’acord.
¿Creu que l’acord original encara podia haver servit?
No sabem què hauria passat si hagués seguit en vigor. Sempre vaig dir que era un primer pas important per fer retrocedir el programa i que, després de cinc o sis anys, les dues parts haurien d’haver tornat a negociar per prolongar-lo, perquè 15 anys era molt poc. I Trump va arribar i va canviar tota la situació.
Vostè va treballar al Mossad. ¿Quina és la seva conclusió? ¿Intentarà realment el règim aconseguir una bomba?
Sí, des del punt de vista de la voluntat, aquesta guerra i també l’anterior entre Israel i l’Iran van animar molta gent a pensar que només una capacitat nuclear servirà per dissuadir i protegir el règim.
¿Pensa vostè que això significa que l’Iran ja volia la bomba abans d’aquesta guerra?
Si mirem enrere, sí que la volia. El 2018, Israel, el Mossad –jo ja no era allà–, va obtenir part de l’arxiu del programa nuclear iranià i es podia veure que l’Iran volia ser capaç de tenir bombes nuclears.
¿Voler poder tenir-la equival a decidir fabricar-la?
No necessàriament. Podien quedar-se en el llindar i decidir no fabricar una bomba real. Avui no podem afirmar-ho amb certesa.
¿Què sabem amb seguretat?
Que volien les bombes. Sabem que, el 25 de maig, eren molt a prop d’una decisió política per tenir la bomba. Si haguessin decidit fer el pas, estaven també molt a prop des del punt de vista tècnic.
¿Va ser aquesta una de les raons de l’atac israelià?
Crec que sí, va ser part de la raó.
¿Hi pot haver acord sense resoldre el material enriquit al 60%?
No. No veig la guerra acabada sense una decisió sobre què passa amb aquest material. O es treu del país o es dilueix a l’Iran sota inspecció de l’AIEA.
