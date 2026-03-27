Trump ajorna l’ultimàtum contra les elèctriques iranianes al 6 d’abril

Hores abans, el president va dir que l’Iran «està suplicant» un acord per al final de la guerra i va acusar l’OTAN de no fer res

El president estatunidenc Donald Trump, acompanyat pel Secretari d'Estat, Marc Ros (esquerra), i el Secretari de Defensa, Pete Hegseth (dreta).

El president estatunidenc Donald Trump, acompanyat pel Secretari d'Estat, Marc Ros (esquerra), i el Secretari de Defensa, Pete Hegseth (dreta). / Will Oliver / EFE

Idoya Noain

Nova York / Barcelona

El president dels EUA, Donald Trump, va anunciar ahir a la nit amb un missatge a Truth Social que posposa fins al 6 d’abril a les 20.00 hores de Washington (02.00 del 7 d’abril a Espanya) l’ultimàtum que havia donat a l’Iran per arribar a un acord o enfrontar l’atac a les seves plantes elèctriques i altres instal·lacions energètiques. Dilluns havia dit que Teheran tenia cinc dies. «Les converses estan en marxa i, malgrat declaracions errònies de les notícies falses i d’altres que diuen el contrari, van molt bé», va escriure Trump, que va assegurar també que l’ampliació del termini és en resposta a una «petició del Govern iranià».

El missatge de Trump va arribar hores després que desplegués una estratègia de pal i pastanaga, d’amenaça i diplomàcia, en una reunió que va mantenir ahir amb el seu gabinet, la primera des que va iniciar la guerra contra l’Iran i que va servir per constatar que el líder dels EUA està disposat a mantenir l’operació militar a l’Orient Mitjà mentre mira d’imposar les seves condicions per a un alto el foc.

Poc després d’haver advertit a Teheran que accepti la derrota «abans que sigui massa tard», Trump va negar les informacions publicades per mitjans nord-americans que indiquen que busca un acord. «Són ells els que estan suplicant arribar a un acord. No jo», va recalcar. «No sé si serem capaços de fer-ho. No sé si estem disposats a fer-ho. Ho haurien d’haver fet fa quatre setmanes. Ho haurien d’haver fet fa dos anys». «No m’importa, a més abans d’anar-nos-en tenim altres objectius a bombardejar», va assegurar, sense més detalls.

Malgrat aquest to amenaçador, Trump també va obrir la porta a negociar amb el seu enemic, indicant que l’Iran és «un pèssim combatent però un gran negociador». El president republicà també va acusar sense proves el règim dels aiatol·làs de «tenir un pla per apoderar-se de l’Orient Mitjà». «Estan bojos», va etzibar.

Trump també va voler aprofitar per carregar contra l’OTAN, assegurant que està «molt decebut» amb l’Aliança Atlàntica i acusant-la de no fer «absolutament res» per ajudar els EUA i Israel a desbloquejar l’estret d’Ormuz. «Sempre hem estat allà per protegir Europa de Rússia, però honestament no sé si continuarà sent així. No hi han sigut quan els hem necessitat», va dir.

El Regne Unit va oferir enviar-hi els seus portaavions, però Washington va rebutjar aquest oferiment. «Són joguines comparades amb el que tenim nosaltres», va remarcar el president Trump en un habitual to burleta.

