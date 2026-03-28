Tensió global
Ali Vaez, expert en l’Iran de l’International Crisis Group: "Els EUA i Israel poden guanyar les batalles i perdre la guerra a l’Iran"
Físic nuclear i director del programa Iran de l’International Crisis Group
"Com més líders amb qui parlar elimini Israel, més forta es farà la Guàrdia Revolucionària", opina l’analista iranià establert a Ginebra
«Entre el 80% dels iranians que s’oposen al règim hi ha visions molt diferents sobre el futur polític»
Mario Saavedra
¿Poden guanyar els Estats Units i Israel aquesta guerra?
Operacionalment, tàcticament i militarment, els Estats Units i Israel podrien guanyar aquesta guerra. La qüestió és si serien capaços de traduir aquesta victòria en guanys estratègics estables. I aquí és on crec que tenen un punt cec: no entenen realment on és avui la societat iraniana. Poden guanyar la guerra a curt termini, la guerra tàctica, però no necessàriament la guerra estratègica. Poden guanyar totes les batalles i, tot i així, perdre la guerra, perquè no serien capaços de convertir aquestes victòries en assoliments polítics. I això requeriria una classe mitjana iraniana forta, capaç de mantenir unit el país.
Es parla de negociacions. Però un dels líders que les podien portar a terme era Ali Larijani, assassinat en un bombardeig israelià. ¿Era la persona per liderar-les?
No diria que era una figura salvadora, però sí que havia sigut elevat com un polític pragmàtic, amb experiència dins del sistema i en el seu aparell de seguretat, per ajudar el règim a capejar aquesta tempesta.
Però la seva imatge també s’associa a la línia dura i la repressió.
Sí. Va ser una figura clau de l’establishment polític. I, en diferents graus, gairebé tots els líders en posicions semblants creuen en la repressió com un instrument per preservar el seu poder. Això no l’absol de responsabilitat. Però, després d’haver ocupat càrrecs molt alts durant tant temps [com a president del Parlament i en l’àmbit de la seguretat nacional], s’havia tornat més pragmàtic.
¿Eliminar figures així dificulta una sortida política?
Sí. Com més s’eliminen dirigents amb qui encara es podia parlar per portar aquesta guerra a un final raonable, més s’enforteix la Guàrdia Revolucionària, que vol seguir fins a l’última gota de sang.
¿Quin percentatge de la població iraniana recolza el règim?
Pot rondar el 10% o el 15% de la societat iraniana. La resta fa molt temps que busca un canvi profund, però el règim ha resistit o frustrat constantment tot intent de reforma.
Llavors, ¿la majoria de la societat està en contra del règim?
Sí. Entre aquest 80% o 85% de la societat que s’oposa al règim hi ha, això sí, visions molt diferents sobre el futur polític que voldrien. Alguns volen la restauració de la monarquia; d’altres prefereixen un altre sistema republicà i laic. No hi ha un lideratge clar ni un consens sobre quina fórmula podria funcionar.
¿I les divisions ètniques?
No crec que es pugui analitzar l’Iran principalment en termes ètnics, perquè aquestes línies travessen totes les altres categories. Hi ha kurds que recolzen el règim i kurds que s’hi oposen. Hi ha balutxis que el recolzen i d’altres que el rebutgen. Així que no crec que es pugui afirmar una cosa taxativa en aquest sentit. Aproximadament un 30% del país són àzeris, al voltant d’un 10% són kurds i prop d’un 5% són balutxis. Els perses serien entorn del 40%, 45% o potser el 50%. És un país clarament compost per un mosaic d’ètnies i confessions. Tot i que el règim tingui un suport social molt reduït, els qui el recolzen estan realment disposats a lluitar per ell i fer el necessari per assegurar-ne la supervivència.
Hi ha hagut molta especulació sobre la possibilitat d’armar els kurds perquè lluitin contra el règim. Però altres analistes diuen que no és una qüestió tan simple, perquè la majoria dels kurds se senten iranians. ¿És així?
Sí. Jo diria que els separatistes dins de la minoria kurda són una minoria absoluta. Per això afronten obstacles enormes: estem parlant, literalment, d’uns quants milers de persones. Això pot generar problemes per a un govern central, però no crec que canviï de manera fonamental la situació.
No serien un factor decisiu.
Exacte. A més, entre la majoria de la població iraniana hi ha un fort rebuig de qualsevol idea de desintegració del país. S’ha d’entendre que aquest és l’Estat nació més antic del món, el primer país que va tenir una identitat nacional i que l’ha mantingut al llarg de diversos mil·lennis. Els iranians són molt protectors d’aquesta identitat. Per això els moviments separatistes sempre han afrontat enormes dificultats i no han sigut mai especialment populars.
¿I en el context de guerra?
En les circumstàncies actuals, la manera més ràpida de tornar la població contra l’esforç bèl·lic i de provocar un tancament de files entorn de la pàtria seria impulsar moviments separatistes. Per això no crec que tinguin una possibilitat real d’èxit ara, llevat que col·lapsi l’autoritat central.
Quan diu "no tenen una possibilitat real», ¿a què es refereix exactament?
Perquè aquests moviments separatistes no tenen possibilitats serioses de triomfar llevat que l’autoritat central s’esfondri. I això exigiria que Israel i els Estats Units continuessin debilitant el lideratge polític i les institucions de l’Estat fins al punt que el Govern central deixés de ser capaç de projectar poder a tot el país.
¿Veu possible una guerra civil? I ¿quin creu que pot ser el desenllaç d’aquesta guerra?
Sí, crec que una guerra civil podria passar, però només si col·lapsa l’autoritat central. Però això obriria tota una sèrie de problemes molt més grans: un país de 92 milions d’habitants enfonsant-se, amb conseqüències que anirien molt més enllà de les fronteres de l’Iran.
¿Quant durarà la guerra?
Israel i els EUA no tenen exactament els mateixos objectius finals. I, tal com estan avui les coses, em temo que això pot allargar-se: els riscos i els costos continuaran augmentant per als dos bàndols.
¿Quins objectius tenen Israel i els Estats Units? ¿Coincideixen?
Tenen objectius diferents. Israel vol la completa neutralització del seu adversari històric, cosa que requereix el col·lapse de l’Estat, no volen un aterratge suau. Els EUA no ho tenen clar, estan improvisant. Trump agafaria una rampa de sortida, el problema és que el règim iranià, cada vegada més arraconat, creu que no ha fet prou mal. Tot i que han pres l’economia com a ostatge, i han exercit pressió sobre els veïns, encara no han creat un dany intolerable. Per això crec que continuaran.
