Remodelació del Govern
Arcadi España assumeix Hisenda amb el repte del finançament i els Pressupostos
El nou ministre anuncia «continuïtat» en la cartera que dirigia Montero i els tècnics l’emplacen a negociar els comptes
Cuerpo promet ser ell mateix en la nova etapa, com li ha demanat Sánchez
Jaime Mejías
El ministre d’Economia, Comerç i Empresa, i des d’ahir vicepresident primer del Govern, Carlos Cuerpo, i el nou titular d’Hisenda, Arcadi España, van rebre els traspassos de cartera de mans de la ja exvicepresidenta i exministra María Jesús Montero. España –exconseller d’Hisenda de la Generalitat Valenciana i home de confiança de Ximo Puig– va prometre en la seva presa de possessió "continuïtat" en el departament que dirigia Montero fins ahir.
El nou titular d’Hisenda no va deixar de reconèixer que els reptes que té davant són "grans", i va destacar la reforma del finançament autonòmic i l’aprovació dels Pressupostos Generals de l’Estat. "Sempre m’he guiat per tres paraules i són també un exemple que he après en aquest Govern: ser educat, ser útil i ser humil", va remarcar.
El col·lectiu de Tècnics del Ministeri d’Hisenda (Gestha) van felicitar España, del qual pensen que té "capacitat tècnica i solvència acreditada per al càrrec". No obstant, el sindicat va encomanar a España reptes que consideren prioritaris. En primer lloc, Gestha preveu, per la seva transcendència econòmica i política, que el primer desafiament és "aconseguir que el Congrés aprovi el sostre de despesa i els objectius d’estabilitat pressupostària i deute públic". El Consell de Ministres va aprovar el novembre del 2025 el projecte, i va establir una xifra rècord de 216.177 milions d’euros. No obstant, el camí de dèficit va ser tombat després al Congrés, per la qual cosa el ministre ha de negociar amb els socis i l’oposició per tirar endavant la mesura.
Els tècnics van reclamar també a España la presentació d’un projecte de Pressupostos Generals per al 2026 –els vigents són els prorrogats del 2023–, que consideren "un instrument essencial de la política econòmica de l’Estat i el 58,5% del qual el constitueix la despesa social, clau per protegir els ciutadans dels riscos econòmics, energètics i inflacionaris que generi la guerra a l’Orient Mitjà".
Els enfrontaments en el si del Govern entre Sumar i el PSOE també preocupen els tècnics. Especialment, l’acord que té a veure amb la reforma global del sistema tributari, "com la creació d’un tipus efectiu del 15% en l’impost sobre societats per a grans empreses".
Un altre dels fronts oberts per al titular d’Hisenda és la reforma del sistema de finançament autonòmic. El 9 de gener Montero va presentar el nou model per a les comunitats autònomes de règim comú per al 2027. Aquest nou paradigma va implicar una cessió més important de l’IRPF (al 55%) i de l’IVA (al 56,5%). Dies després, en el Consell de Política Fiscal i Financera (CPFF), els consellers d’Hisenda de les autonomies, amb majoria del PP, van rebre la nova reforma amb un amplíssim rebuig. Només Catalunya va recolzar manifestament el nou marc. En el seu discurs de presa de possessió, España va abordar la matèria. "Si totes les comunitats pensessin no en la situació de la qual parteixen sinó a la qual podrien arribar, pensarien en unes regles més justes", va dir citant el vel de la ignorància de John Rawls.
Discrepància amb Junts
Gestha creu "que els acords de legislatura amb Junts, en els quals va quedar patent la distància en la negociació, plantegen el repte més complex per al nou ministre". El sindicat assenyala la contraposició de les posicions de l’Estat i Junts: el primer aposta per un "diàleg singular" sobre el model de finançament, i el segon demana la cessió del 100% dels tributs que es paguen a Catalunya.
Per la seva banda, Cuerpo va fer referència en la seva presa de possessió a un consell que li va donar el president del Govern, Pedro Sánchez, que va sonar com una al·lusió velada a les veus que esperen que adopti un perfil més polític i menys tècnic com a vicepresident. "El que ell m’ha dit és que continuï sent jo mateix, així de senzill. I crec que aquesta és la millor manera de començar una etapa. I a això em comprometo", va dir.
Cuerpo va dedicar unes afectuoses paraules a Montero, a qui va qualificar de "treballadora incansable", en un emotiu discurs en el qual també va recordar el seu avi "originari de Valle de la Serena [Badajoz], que es va haver de posar a treballar amb nou anys a la mina de wolframi que hi havia als afores del poble".
