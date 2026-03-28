Racons amb memòria
La zona més antiga de Barcelona on es concentren segles de poder i història
Molts dels seus carrers conserven els noms originals d’aquesta època
Patricia López Avilés
Barcelona rep any rere any milions de turistes que arriben per visitar la ciutat i conèixer la seva història i els seus carrers de més a prop.
Passejar per la ciutat és endinsar-se en un entramat de carrers que combinen tradició i modernitat, on conviuen restes romanes, arquitectura medieval i obres emblemàtiques del modernisme català.
De fet, la capital catalana es va consolidar el 2025 com la destinació turística favorita en l'àmbit mundial, un reconeixement que respon a una oferta cultural i urbana difícil d’igualar.
Urbanisme i patrimoni
Museus, platges, gastronomia i una agenda cultural constant converteixen Barcelona en una ciutat que encisa tant a qui la visita per primera vegada com a qui hi torna una vegada i una altra.
Però més enllà de les seves icones més coneguts, la capital catalana guarda segles d’història als seus carrerons, places i racons menys transitats.
I és que el llegat del municipi s’estén al llarg de 4.000 anys, des de finals del Neolític. Des d’aleshores, Barcelona ha anat creixent i acumulant capes del passat que encara avui es poden observar en el seu urbanisme i en el seu patrimoni.
El nucli més antic
La zona més antiga de Barcelona és el Barri Gòtic, situat al districte de Ciutat Vella, i és on es troben la majoria dels edificis i carrers amb significat històric de la ciutat.
El seu origen es remunta a la Barcino romana, aixecada sobre el mont Tàber pels romans al segle I aC. D’aquesta època encara es conserven restes visibles, com trams de la muralla, columnes del temple d’August o el traçat d’alguns carrers.
La ciutat medieval
El Gòtic està compost, alhora, per diferents barris històrics que conserven la seva pròpia personalitat: el Call, Sant Just i Pastor, Santa Maria del Pi, la Catedral, Santa Anna, la Mercè i el Palau.
Amb el pas dels segles, sobre aquesta base romana es va desenvolupar la ciutat medieval, donant lloc a un entramat de carrerons estrets, places i edificis històrics que avui defineixen el cor més antic de Barcelona.
De fet, molts dels seus carrers conserven els noms originals d’aquesta època, com el Carrer del Bisbe, que pren el nom de la residència del bisbe de Barcelona.
La Catedral i la Plaça del Rei
Un dels principals punts de referència del Gòtic és la Catedral de Santa Eulàlia, coneguda també com la Catedral de Barcelona.
La catedral actual es va construir durant els segles XIII a XV sobre l’antiga catedral romànica, erigida al seu torn sobre una església de l’època visigoda, a la qual va precedir una basílica paleocristiana, els restes de la qual es poden veure al subsol del Museu d’Història de la ciutat.
Presidida pel Palau Reial Major, a la Plaça del Rei s’hi celebraven mercats i fins i tot tornejos. El palau era el centre del poder de la ciutat medieval i va ser construït al segle IX. A més, va servir com a residència dels comtes catalans des del segle XIII fins a inicis del XV.
Altres zones antigues
La seva sala més emblemàtica, el Saló del Tinell, s’ha convertit en una sala d’exposicions organitzada en una successió d’arcs de mig punt de gran valor arquitectònic.
Espais com la Plaça Sant Felip Neri, la catedral o la Plaça Sant Jaume concentren segles d’història política, religiosa i social de la ciutat.
Tot i que el Barri Gòtic és la zona més antiga, dins de Ciutat Vella també destaquen àrees molt primerenques, com el Born o el Raval, que van créixer a partir de l’Edat Mitjana, i completen el nucli històric original de Barcelona.
