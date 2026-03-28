Tensió global
Els EUA estudien un gran "cop final" a l’Iran si les negociacions fracassen
Mitjans nord-americans asseguren que el Pentàgon preveu la potencial invasió d’algunes illes al golf Pèrsic o el desplegament de tropes per mirar de localitzar l’urani enriquit iranià
Les opcions inclouen ocupar Kharg i Laraq, dues illes rellevants des d’un punt de vista petroler i estratègic
Ricardo Mir de Francia
Les converses indirectes que els Estats Units i l’Iran mantenen per buscar un acord que posi fi a la guerra no han frenat les hostilitats de cap dels bàndols ni tampoc els plans per a la pròxima fase del conflicte. Segons publica el portal nord-americà Axios, el Pentàgon ha preparat diverses opcions per donar un gran "cop final" a l’Iran si les negociacions fracassen, un menú que inclou bombardejos massius a l’ús de tropes terrestres en territori iranià. Aquesta última possibilitat ha anat guanyant punts després que Washington hagi anunciat els últims dies l’enviament de nous destacaments de soldats d’infanteria a la regió. Nombres totalment insuficients per a una invasió a gran escala però totalment aptes per a operacions terrestres localitzades.
El que sembla bastant clar és que la guerra està cridada a agreujar-se encara més si el diàleg fracassa. Aquest dijous el ministre d’Exteriors del Pakistan va confirmar que el seu país està mediant entre les parts, una informació ratificada després per Steve Witkoff, l’enviat especial de Donald Trump a la regió. A Israel, algunes veus qualificades apunten que la possibilitat d’un acord no és forassenyada, tot i que un alt càrrec iranià va dir a Reuters que els 15 punts del pla són "excessius i injustos" perquè obligarien Teheran a "renunciar a la seva capacitat per defensar-se a canvi d’un pla poc definit per aixecar les sancions".
L’epicentre del conflicte
Si aquesta via no fructifica, Washington estudia una demostració de força inèdita fins ara que permeti a Trump cantar victòria o millorar la seva posició de cara a una pròxima ronda de diàleg, segons fonts oficials citades per Axios. Al marge de la recrudescència dels bombardejos aeris, que s’afegirien als 9.000 objectius ja atacats segons el Comando Central dels Estats Units, es preveu la possible invasió d’alguna de les illes iranianes al golf o a l’estret d’Ormuz, convertit ara en el principal epicentre del conflicte després que l’Iran el tanqués parcialment per traslladar els costos de la guerra a l’economia mundial.
Una opció és envair o bloquejar l’illa de Kharg, situada al nord-est del golf Pèrsic, on es processen el 90% de les exportacions de cru. Els EUA ja van bombardejar diverses instal·lacions militars a l’illa el 13 de març, tot i que hi hauria deixat intacta la infraestructura energètica. Des d’aleshores, Teheran ha reforçat la presència militar a Kharg, segons expliquen diverses fonts.
Una altra opció consistiria a ocupar l’illa de Laraq, també rellevant en l’exportació petrolera, però de més importància estratègica perquè està emplaçada al nord de l’estret d’Ormuz. Laraq està a 10 quilòmetres per mar de Bandar Abbas, la principal ciutat portuària de l’Iran al golf, amb més de mig milió d’habitants.
Una tercera possibilitat consistiria a prendre Abu Musa i dues illes pròximes més, situades a l'entrada occidental de l'estret. Totes estan sota sobirania iraniana, un estatus disputat pels Emirats, que també les reclama com a seves. Aquestes opcions servirien al Pentàgon per mirar de prendre el control de l'estret, tot i que l'Iran manté algunes cartes per prevenir-lo malgrat haver perdut gairebé tota l'armada: des de minar les seves aigües fins a atacar amb llanxes ràpides.
Urani enriquit
En el menú nord-americà hi ha altres plats arriscats, com la possibilitat d'enviar tropes i comandos de forces especials per mirar de localitzar els més de 400 quilos d'urani enriquit que l'Iran té en el seu poder. Aquesta és la missió que interessa més a Israel, que ha fet de la destrucció del programa nuclear iranià un dels objectius prioritaris del seu pla de guerra.
Tots aquests escenaris suposarien una escalada significativa del conflicte bèl·lic. Trump havia amenaçat de destruir les centrals elèctriques iranianes, però Teheran hi va respondre prometent fer el mateix amb les dels seus veïns àrabs del golf. Aquest mateix dijous, el president nord-americà va tornar a estendre el termini del seu ultimàtum fins al 6 d’abril per donar més temps a les negociacions obertes. La guerra, mentrestant, continua amb tota la cruesa.
Subscriu-te per seguir llegint
