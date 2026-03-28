PP
Feijóo acaba d’afinar el seu particular ‘no a la guerra’
El líder de l’oposició va mirar de tancar el debat sobre la seva postura en el seu discurs al Congrés, després d’una evolució del conflicte a l’Iran que els populars jutgen negativament
Mariano Alonso Freire
«No a la guerra i no a vostè». Amb aquestes vuit paraules Alberto Núñez Feijóo va mirar de tancar el debat sobre la posició del Partit Popular (PP) sobre la guerra a l’Iran, després de l’atac combinat dels Estats Units i d’Israel del 28 de febrer. Ho va fer en el seu discurs de rèplica a Pedro Sánchez en el ple parlamentari monogràfic de dimecres passat, tot i que és cert que mai ha deixat de demanar una desescalada del conflicte des que va esclatar fa ja un mes. Tampoc que, en el seu afany per antagonitzar amb el president del Govern, va deixar declaracions com la següent: «Abans del dret internacional hi ha els drets humans, i a l’Iran no es protegeixen els drets humans. A l’Iran no hi ha ni dret nacional, ni dret internacional ni drets humans que defensa el règim. No n’hi ha».
Unes paraules, aquestes últimes, que va pronunciar el 4 de març, la primera setmana després de l’atac, en un esmorzar informatiu a Bilbao, on amb la guerra candent com a assumpte informatiu en àmbit mundial va evitar al·ludir-la en una llarga intervenció inicial, pronunciant-se únicament a preguntes dels periodistes en el col·loqui posterior. Llavors la guerra semblava descol·locar la seva postura internacional, un terreny en el qual els seus crítics l’acusen de no moure’s amb facilitat. Casualment, dies abans de la invasió americano-israeliana, va mirar de reforçar aquest perfil amb una publicitada conversa amb el secretari d’Estat Marco Rubio, amb el qual va poder parlar en espanyol, la llengua materna del polític republicà, de pares cubans.
L’evolució del conflicte i els dubtes sobre la seva posició li han anat fent aterrar un discurs progressivament més contrari a l’operació de Washington i Tel-Aviv. Fonts de Génova ja traslladen des de fa setmanes el seu desconcert per l’actuació de Donald Trump, que veuen tan erràtica com ambivalent, si bé no se sentirà mai una crítica expressa en públic al president americà. «Ja hi ha molta gent a Espanya ficant-se amb ell», han argumentat respecte a això sempre a la cúpula popular, ja abans de la guerra o fins i tot de l’enderrocament de Nicolás Maduro a Veneçuela el 3 de gener passat.
Un equilibri davant l’esquerra
Malgrat tot, Feijóo, que la setmana passada es va reunir de manera ordinària amb els seus socis del Partit Popular Europeu (PPE) a Brussel·les, creu possible l’equilibri entre una posició que advoqui per la desescalada, i que eventualment elevi fins i tot més el to contra la intervenció, amb un discurs que marqui distàncies tant amb Sánchez com, per descomptat, amb els seus socis a l’esquerra del PSOE. A això no és aliè, com en gairebé res de l’acció política del PP, la pressió per la dreta de Vox, ferm partidari i correligionari tant de Trump com del primer ministre d’Israel, Benjamin Netanyahu, amb qui Santiago Abascal ha quallat des de fa temps una gran sintonia, com amb molts altres mandataris internacionals del seu mateix espai polític. Tampoc la influència de l’expresident José María Aznar, molt crític amb Trump des de fa temps, no necessàriament per la seva acció exterior.
Feijóo, en qualsevol cas, continuarà mantenint una posició obertament refractària a la postura de Sánchez, per considerar-la, entre altres coses, perillosa i perjudicial per als interessos d’Espanya, que en la seva visió ha de prioritzar el vincle atlàntic com a eix d’estabilitat i prosperitat per al nostre país.
Posicionar-se sobre la guerra per a qualsevol actor polític, sens dubte, és fer-ho també sobre les seves derivades o conseqüències, en aquest cas la tornada a la crisi inflacionària que ja es va viure fa quatre anys com a conseqüència de la guerra a Ucraïna amb la qual, precisament, Feijóo es va estrenar l’any 2022 després del seu desembarcament a Génova per substituir Pablo Casado. En aquest sentit, la inclusió en el primer decret d’ajuts, davant el qual finalment el PP es va abstenir aquest dijous després de mantenir la incertesa durant una setmana sobre quin seria el seu vot, de rebaixes fiscals com la de l’IVA dels combustibles, una recepta que Feijóo està predicant des de l’al·ludit conflicte ucraïnès, és considerada una victòria parcial. Però el primer partit de l’oposició ja ha advertit el Govern que són necessàries altres mesures de xoc, com la deflactació de la tarifa de l’IRPF, l’absència de la qual en el decret explica que no pogués comptar amb els vots positius del Grup Popular.
