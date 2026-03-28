Anàlisi
Feijóo i Orient Mitjà
Espanya és notícia. I no només per la seva taxa de creixement del PIB. Corresponsals estrangers, enviats especials i acadèmics, que veuen aberrant el que està passant al món, no deixen de parlar d’un govern i un país que ha denunciat Netanyahu i Trump.
Ernesto Ekaizer
Gordon Fairclough és el World Coverage Chief del diari The Wall Street Journal (WSJ), la persona que dirigeix tota la cobertura d’informació internacional des de fora dels Estats Units, concretament des de Londres, des del 2017. Abans havia estat editor de Política i Economia per a Europa, Orient Mitjà i Àfrica, després de ser cap del departament d’Àsia i de formar part d’un equip de reporters que, el 2007, va guanyar un premi Pulitzer de reportatge internacional per les seves informacions a la Xina.
Fairclough va ser enviat a Espanya, va entrevistar Pedro Sánchez al palau de La Moncloa i va publicar el diàleg que van mantenir al diari aquest dijous, 26 de març. El WSJ és propietat de Dow Jones & Company, que al seu torn és una filial de News Corp. Aquest conglomerat mediàtic està controlat per la família de Rupert Murdoch, cosa que el converteix en un dels propietaris de mitjans de comunicació més importants del món (Fox Corporation, HarperCollins, The New York Post , The Sunday Times (Regne Unit) i Sky News (Austràlia).
Relació amb els aliats
José María Aznar, després de formar part del trio de les Açores que va llançar la guerra de l’Iraq el 2003, va passar a col·laborar, sent membre del Consell d’Estat a Espanya, amb News Internacional, sense informar sobre aquesta activitat. Va deixar el seu lloc i va passar a formar part del consell d’administració de News Internacional. El seu sou actual és de 341.565 dòlars l’any (294.000 €).
The WSJ no ha acusat, almenys fins ara, Pedro Sánchez de trair els aliats o recolzar el règim dels aiatol·làs de l’Iran, Aznar i Feijóo dixit, ni d’estar en contra "del desembarcament de Normandia", segons la portaveu del PP, Ester Muñoz.
"Els bons aliats són com els bons amics. Ens diem la veritat passi el que passi", diu Sánchez a Fairclough. "I aquesta guerra a l’Iran és un gran error per al món i, per tant, per als Estats Units".
El responsable del WSJ li assenyala que la posició d’Espanya ha fet que molts nord-americans hagin decidit, fins i tot, establir la seva residència a Espanya. "Tenim un desacord temporal, però crec que la relació entre els Estats Units i Espanya està més forta que mai. Als nord-americans, en efecte, els encanta Espanya", va apuntar Sánchez.
Una de les periodistes que acostuma a entrevistar Sánchez és la britànicairaniana Christiane Amanpour, presentadora internacional de la CNN. Ja en ocasió de la posició del Govern espanyol davant el genocidi de Gaza va donar espai a Sánchez des de l’assemblea de les Nacions Unides a Nova York. Seria interessant saber què diria en una entrevista Alberto Núñez Feijóo, tenint en compte que el PP recolza Netanyahu en la matança del poble palestí, i que ja l’1 de març, hores després de l’atac dels EUA i Israel a l’Iran el dia anterior, 28 de febrer, el líder del PP va distribuir un comunicat en el qual cridava a defensar sense matisos les democràcies liberals –se suposa dels EUA i Israel– en guerra. Alhora, s’ha distingit per denunciar a Sánchez pel rebuig del Govern espanyol al fet que els EUA utilitzessin les bases militars de Morón i Rota per atacar l’Iran. Segons Feijóo, Sánchez ha demostrat així no ser un aliat fiable, és a dir, hauria d’haver autoritzat a operar aquestes bases per a la guerra de l’Iran.
El que va demanar el cos a Feijóo –recolzar els Estats Units i Israel– va quedar escrit el dia 1 de març. Ara, a l’advertir que l’ardor guerrer d’aquells dies portarà el Partit Popular a un desastre –la majoria del poble espanyol rebutja la guerra de l’Iran– Feijóo intenta afinar la seva posició amb un no a la guerra i un no a Sánchez. "Ben aviat, ja no em veureu, i poc després, em tornareu a veure", i responen els deixebles: "Mestre, cada dia t’apreciem més per com de bé que t’ expliques", Eugenio dixit als anys 80.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Adverteixen d'un fals missatge que demana la renovació de la targeta sanitària