En clau europea
Fragmentació i desencant polític
Les eleccions a Dinamarca, Eslovènia i França reflecteixen la creixent pèrdua de confiança en les institucions i els partits.
Eliseo Oliveras
Les recents eleccions als estats de la Unió Europea (UE), amb vots centrats en el cost de la vida i qüestions internes, mostren una fragmentació política cada vegada més gran a causa de la creixent pèrdua de confiança ciutadana en les institucions, els partits i el funcionament de la democràcia, segons coincideixen els sondejos nacionals i europeus. Aquest desencant polític s’alimenta de la inseguretat econòmica que pateix un percentatge elevat de la població i la percepció que els seus problemes i queixes no són escoltats, indica el recent informe Viure i treballar a Europa 2025, de l’agència europea Eurofound.
Més del 37% dels ciutadans de la UE de 35 a 64 anys reconeixen tenir "dificultats" o "moltes dificultats" per cobrir les seves despeses a final de mes amb un fort empitjorament respecte a la seva situació abans de la pandèmia de covid, detalla Eurofound. El 53% de les llars de la UE no tenen estalvis o el seu nivell és tan baix que no permet cobrir ni tres mesos de despeses i el cost de l’habitatge s’ha convertit en un dels principals factors d’inseguretat i empobriment, destaca l’informe. La confiança en el seu propi futur s’ha desplomat des dels nivells previs a la covid per a tots els grups d’edat i només al voltant del 30% dels més grans de 35 anys es declara optimista.
Repartiment desigual
Les penúries en un percentatge tan alt de la població revelen un repartiment molt desigual del creixement econòmic, cosa que afavoreix vots de càstig als partits governants. La confiança en el funcionament de la democràcia i les institucions polítiques està per sota de 5 i fins i tot de 4 en una escala de 10 per a la població de 35 o més anys, detalla Eurofound. La confiança en els governs nacionals se situa de mitjana en 3,6 punts sobre 10 a la UE i els governs més ben valorats són els d’Espanya (4,5), Irlanda (4,8), Suècia (5,4), Luxemburg (5,9) i Dinamarca (6,3), segons Eurofound.
L’Eurobaròmetre de la Comissió Europea del desembre passat indica dades similars sobre la baixa confiança en les institucions polítiques i en l’escassa credibilitat dels partits polítics, que se situa en el 26% de mitjana a la UE i arriba a un mínim del 7% a França.
El Parlament danès sorgit de les eleccions del 24 de març està format per 12 partits de Dinamarca, més quatre partits de Groenlàndia i les illes Fèroe, sense majoria clara i on els blocs d’esquerra (84 escons) i dreta (77) es queden per sota dels 90 de la majoria parlamentària.
La primera ministra danesa, la socialdemòcrata Mette Frederiksen, va guanyar els comicis, però amb només el 21,9% dels vots (el pitjor resultat del seu partit en més d’un segle) i va perdre 12 escons, de manera que es queda amb 38 sobre un total de 179, malgrat la popularitat aconseguida en defensa de Groenlàndia contra els Estats Units. Els seus socis governamentals, els liberals de Venstre i Moderats, també van perdre 5 i 2 escons. Els partits de l’oposició (verds, conservadors i esquerra) van créixer en diputats. Un nou ultradretà Partit dels Ciutadans es va afegir a l’ultra Demòcrates de Dinamarca –sumen tots dos 14 escons–, malgrat la dura política antiimmigració de Frederiksen.
Les eleccions eslovenes del 22 de març també deixen un Parlament fragmentat sense majoria clara. El primer ministre, el liberal Robert Golob, va guanyar amb el 28,6% dels vots, però va perdre 12 escons, i es va quedar amb 29 en una cambra de 90. El seu soci socialdemòcrata al Govern va perdre un escó i el seu altre soci governamental, L’Esquerra (Levica), va mantenir els seus 5 diputats gràcies a la seva aliança amb els verds (Vesna). L’oposició, al contrari, va guanyar diputats i van entrar dos nous partits: el conservador Demòcrates amb 6 diputats i l’ultra Resni.ca amb 5.
Les eleccions als Països Baixos l’octubre del 2025 van deixar així mateix un Parlament molt fragmentat de 15 partits. El guanyador amb el 16,9% dels vots, el liberal Rob Jetten (Demòcrates 66), va necessitar quatre mesos per formar un Govern sense majoria parlamentària amb liberals i democristians.
Les eleccions municipals franceses del 15 i 22 de març van confirmar la fragmentació política del país, amb l’ultra Agrupació Nacional (RN) avançant sense atropellar i la dreta (LR) reforçada. Al contrari, el centre macronista va sortir debilitat, igual com els socialistes, malgrat guanyar París i Marsella, mentre que l’estil conflictiu de La França Insubmisa el converteix en el partit amb pitjor imatge del país, segons el sondeig d’IPSOS.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Adverteixen d'un fals missatge que demana la renovació de la targeta sanitària