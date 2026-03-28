El Govern destaca la "complicitat" amb les demandes de Catalunya

ERC creu que el ministre España té "bon perfil", però es mostra cauta sobre l’IRPF

El president Salvador Illa i la consellera d’Economia, Alícia Romero. | QUIQUE GARCÍA / EFE

El president Salvador Illa i la consellera d’Economia, Alícia Romero. | QUIQUE GARCÍA / EFE

Sara González

Barcelona

El flamant ministre d’Hisenda, Arcadi España, manté una "bona relació" amb el president de la Generalitat, Salvador Illa, segons fonts del Govern; i coneix també la consellera d’Economia, Alícia Romero. Uns vincles que, en l’Executiu, entenen que seran positius per impulsar el gran repte del model de finançament i per encarrilar l’assumpte de la recaptació de l’IRPF pel qual, ara per ara, ERC no ha aprovat els pressupostos a Catalunya.

Fonts del Govern asseguren que España és un dirigent "amb moltes complicitats" amb Catalunya, que coneix les vicissituds territorials del finançament perquè va ser conseller d’Economia i Hisenda quan Ximo Puig presidia el País Valencià i que ha sigut "sempre receptiu amb les demandes" catalanes perquè moltes són coincidents amb les del seu territori de procedència. De fet, va treballar amb Romero en l’últim congrés del PSOE el 2024 per consensuar el finançament en el full de ruta del partit. "Cuida molt les formes i aposta sempre pel diàleg", assegura la consellera.

Des del Govern remarquen que "gràcies" a María Jesús Montero s’ha aconseguit acordar un finançament, mentre que ERC l’ha assenyalat com un escull pels seus interessos electorals a Andalusia i que per això s’ha oposat que la Generalitat recapti l’IRPF.

Fonts d’ERC creuen que el nou ministre té un "bon perfil", però es mostren cautes que això serveixi per desencallar la recaptació de l’IRPF. "El que és ell i el que representa està bé, però ja ho veurem. Hem vist bons perfils que quan arriben al lloc no serveixen", conclouen.

