Viatge institucional a l’Àsia
El Govern s’alia amb dues regions xineses per estrènyer-hi llaços econòmics
El conseller Duch signa memoràndums de col·laboració amb Jiangsu i Hainan
Quim Bertomeu
El president Salvador Illa va fixar el novembre de l’any passat que la Xina s’havia de convertir en un "soci prioritari" per a Catalunya i, a poc a poc, aquesta directriu comença a concretar-se. El conseller d’Unió Europea i Acció Exterior, Jaume Duch, ha firmat aquest divendres dos memoràndums per estrènyer les relacions entre la Generalitat i les províncies xineses de Jiangsu i Hainan. El primer és un territori industrial i tecnològic, mentre que el segon és un hub logístic i turístic en expansió.
Duch està de viatge institucional al país asiàtic. Segons ha informat el Govern en un comunicat, l’acord amb Jiangsu pretén potenciar les relacions amb Catalunya en àmbits com l’economia, el comerç, les inversions, la ciència i la tecnologia, entre d’altres. Això s’hauria de traduir, per exemple, a impulsar projectes científics conjunts i augmentar els intercanvis educatius.
El conseller ha defensat que, en un moment en què hi ha potències que estan fent "passos enrere" en les relacions comercials – en al·lusió als Estats Units i la seva política aranzelària –, Catalunya ha decidit fer "el contrari". Així, ha explicat que la Generalitat fa "un pas endavant per obrir-se encara més" i per "trobar nous espais de relació amb altres regions del món".
Són els primers acords entre la Generalitat amb províncies de la Xina en més d’una dècada. L’altre memoràndum, el firmat amb Hainan, estableix un marc de col·laboració estable en assumptes com el comerç, la indústria, la promoció turística, la innovació i la sostenibilitat. Una de les estratègies que s’estudiaran és la col·laboració entre els ports de Barcelona i Tarragona amb el de Yangpu, un port clau en les rutes comercials del continent asiàtic.
Infraestructures
Es tracta del segon viatge del conseller a la Xina des que va assumir el càrrec. Sota el seu mandat, el Govern va impulsar el Pla Àsia, que fixa l’estratègia que ha de tenir Catalunya en aquest continent. És el primer pla de la Generalitat per al continent asiàtic."Des d’aquesta illa – Hainan – es pot arribar a molts països importants d’aquesta regió d’Àsia", ha explicat Duch, que ha afegit que una manera de col·laborar entre territoris és "construir una bona relació entre les diferents infraestructures". És el segon viatge del conseller a la Xina des que va assumir el càrrec. Sota el seu mandat, el Govern va impulsar el Pla Àsia, que fixa l’estratègia que ha de tenir Catalunya en aquest continent. És el primer pla de la Generalitat per al continent asiàtic.
Que la Generalitat ja fa un temps que aposta per Àsia – va començar amb Pere Aragonès de president – ho demostra una altra dada: en els últims anys ha inaugurat dues delegacions en aquest continent, el 2023 a Seül (Corea del Sud) i el 2025 a Tòquio (Japó). A més, ha anunciat una tercera a Pequín (Xina) que vol tenir a ple rendiment abans que acabi la legislatura. Catalunya té un total de 24 de repartides pel món.
El viatge de Duch a la Xina ha tingut altres punts destacats. Per exemple dimecres, quan es va reunir amb el secretari general de l’ONU, el coreà Ban Ki-moon. Una trobada que va servir per defensar la pau i el multilateralisme com els principis bàsics per a les relacions internacionals. Uns principis que estan constantment en qüestió, com s’ha vist en la guerra de l’Iran iniciada pels Estats Units i Israel.
Duch es va veure amb Ban Ki-moon en el marc de la XXV edició del Fòrum de Boao, considerat l’equivalent asiàtic al Fòrum de Davos. El conseller hi va participar en un debat en què va defensar que Europa i Àsia comparteixen "la preocupació sobre el futur del món" i la necessitat de "construir una col·laboració més sòlida". L’aposta de la Generalitat per Àsia es va intensificar amb la guerra dels aranzels iniciada pel president dels Estats Units Donald Trump.
El Pla Àsia de la Generalitat divideix el continent en tres àrees i assenyala nou països prioritaris. D’Àsia Oriental elegeix la Xina, el Japó i Corea del Sud, que situa com a "socis prioritaris" de Catalunya. El seu primer any de mandat, el president Salvador Illa va viatjar a tots tres. D’Àsia Meridional assenyala l’Índia i el Pakistan, dels quals destaca el seu "gran potencial de creixement". Finalment, del Sud-Est asiàtic escull Singapur, les Filipines, Indonèsia i Vietnam, dels quals recalca la seva importància en les "rutes marítimes estratègiques".
L’enfortiment de les relacions entre la Generalitat i les administracions xineses ha despertat recels en alguns partits de l’oposició a Catalunya. Junts i els Comuns critiquen al Govern que s’acosti a un país que no respecta els drets humans. Duch va expressar l’octubre del 2025 que el Govern n’és conscient, però va defensar que és "compatible" ser crític amb aquesta situació i alhora mantenir "relacions diplomàtiques".
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Adverteixen d'un fals missatge que demana la renovació de la targeta sanitària