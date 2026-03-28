Conflicte regional
Els houthis del Iemen entren en la guerra de l’Orient Mitjà i amenacen de tensionar encara més l’economia mundial
Fins ara, aquesta milícia s’havia mantingut al marge del conflicte iniciat pels EUA i Israel contra l’Iran i no havia llançat atacs contra Israel des de l’alto el foc a Gaza l’octubre del 2025
Andrea López-Tomàs
Un mes més tard, els houthis del Iemen s’uneixen a la guerra regional. Just quan es compleix el primer mes d’ofensiva israeliano-nord-americana contra l’Iran, la milícia aliada del règim dels aiatol·làs se suma als atacs contra territori israelià i amenaça de posar encara més en perill l’economia mundial. Aquest dissabte els houthis han anunciat el llançament de míssils balístics cap al sud d’Israel, cosa que suposa la primera fase d’una intervenció militar directa en recolzament a Teheran i els seus grups aliats. L’Exèrcit israelià ha anunciat haver interceptat amb èxit un dels míssils disparats. El Iemen era l’últim país de la península Aràbiga que quedava per unir-se al conflicte regional.
«Confirmem que tenim els dits al gallet per a una intervenció militar directa» si noves aliances s’uneixen a Washington i Israel contra l’Iran i els seus aliats, o si el mar Roig, les aigües banyen les costes iemenites que els houthis controlen, és utilitzat per a «operacions hostils» contra l’Iran, ha dit el portaveu houthi Yahya Sarea, en un discurs televisat divendres a la nit. Els míssils balístics llançats aquest dissabte al matí han provocat que sonessin les sirenes a la ciutat israeliana de Beersheba i els seus voltants. Segons un comunicat dels hutís, han atacat «ubicacions militars israelians sensibles» amb una «allau de míssils balístics». Es tracta del primer atac llançat des del Iemen des que es va declarar l’alto el foc a Gaza l ’octubre del 2025. No ha provocat ferits.
Tancament de l’estret de Bab el Mandab
L’alt funcionari houtxa Mohammed Mansour ha afirmat que el seu grup està considerant tancar l’estret de Bab el Mandab, per on sol passar aproximadament una vuitena part del comerç mundial. Els atacs contra barcos amb vinculació a Israel durant l’ofensiva militar contra Gaza en solidaritat amb el patiment dels palestins van provocar una crisi mundial, semblant a la que està causant el tancament de l’ estret d’Ormuz per part de l’Iran. A més, també van llançar 1.800 atacs de míssils balístics, de creuer, hipersònics, drons i barcos contra Israel en recolzament a Palestina, segons les seves pròpies xifres. Els houthis han declarat que només actuaran contra Israel i els Estats Units, i no contra «cap poble musulmà», en paraules de Sarea. Durant aquest últim mes, l’Iran ha respost a l’agressió dels dos aliats amb míssils i drons diaris contra els països àrabs del golf Pèrsic, que compten amb bases nord-americanes al seu sòl.
Una dotzena de soldats nord-americans han resultat ferits, dos d’ells de gravetat, en un atac israelià contra la base aèria de Prince Sultan a l’ Aràbia Saudita. Un dron ha atacat l ’aeroport internacional de Kuwait, danyant el sistema de radar, però sense provocar ferits. En canvi, a Abu Dhabi, sis persones han resultat ferides després de la intercepció d’un míssil a prop del port de Khalifa. El president iranià, Masoud Pezeshkian, ha reiterat que Teheran «respondrà fortament» si la infraestructura i els centres econòmics iranians són atacats, en un missatge publicat a X. També s’ha adreçat als països de la regió, dient que si volen desenvolupament i seguretat, han d’impedir que Israel i els Estats Units «llitin la guerra des de les seves terres». Les forces israelianes han anunciat diversos atacs contra territori iranià, amb especial focus en la capital Teheran.
Dos periodistes assassinats al Líban
Al seu torn, les sirenes han sonat de cap al llarg i ample del territori israelià i de la Cisjordània ocupada pel llançament de míssils balístics iranians i drons de Hezbol·là. Al nord d’Israel, han sonat de forma continuada durant 90 minuts aquest matí a causa del foc de drons i coets. Divendres a la nit una persona va morir al centre del país per l’impacte d’un dels míssils iranians. A més, tres palestins, entre ells un jove de 15 anys, han mort a trets en mans de les forces israelianes al sud i el centre de Cisjordània durant les últimes 24 hores, segons el Ministeri de Salut de l’Autoritat Palestina. L’Exèrcit israelià ha anunciat que dos dels seus oficials han sigut greument ferits en dos incidents al sud del Líban, mentre els combats amb milicians de Hezbol·là s’intensifiquen. Un míssil antitanque va impactar contra les tropes durant un d’aquests enfrontaments.
El Líban viu un degoteig de pèrdues humanes a causa dels atacs israelians. Almenys cinc paramèdics han perdut la vida per un bombardeig mentre circulava en ambulància a Zaoutar el Charqiyeh, al districte de Nabatiye. Cinc persones més, inclosos els periodistes Ali Shoeib i Fatima Ftouni, han mort quan un dron israelià ha atacat el seu cotxe a la carretera de Jezzine. Una altra persona ha mort, víctima d’un atac de dron contra una motocicleta a Haddatha, a la regió fronterera amb Israel. En paral·lel, l’Exèrcit israelià continua ordenant el desplaçament forçós de tota la població al sud del riu Zahrani, a 40 quilòmetres de la frontera.
