Conflicte regional
L’Iran després d’un mes de guerra: una República Islàmica més radical, tancada i agressiva
La decapitació per part d’Israel de la majoria de líders polítics del país persa ha impulsat a posicions de poder perfils molt més ultraconservadors i aïllacionistes
Adrià Rocha Cutiller
Donald Trump, rialler, amb el seu somriure i el seu pin amb la bandera nord-americana, parlava a la premsa, entre rialles, bromes, i comentaris sobre la guerra contra l’Iran. El president dels EUA, entre anuncis de regals, victòries militars i negociacions dubtoses, disfrutava del moment. «Hem matat tot el seu lideratge. I llavors es van reunir per escollir nous líders i els hem matat tots. I ara tenim un grup nou, i veurem com acaben sent. Però de veritat hem canviat el règim», va dir aquest dimarts el multimilionari nord-americà, donant a entendre que el suposat objectiu inicial de la guerra havia sigut complert.
Els actuals líders de la República Islàmica no són els mateixos que estaven en el poder fa just un mes, quan van arrencar els bombardejos sorpresa d’Israel i Washington que van matar el llavors líder suprem iranià, l’ aiatol·là Ali Khamenei, i van decapitar gran part de la cúpula militar i política de Teheran.
«Aquest és un canvi en el règim, perquè els líders ara són tots molt diferents dels que van començar i que van crear tots aquests problemes. Així que crec que podem dir que hem provocat un canvi de règim, ¿no?», va continuar Trump, intentant convèncer o convèncer-se.
El canvi ha existit, sí: Ali Khamenei ja no és líder suprem, sinó que el seu fill, Mojtaba Khamenei. També el cap de l’Estat més gran iranià és un altre, així com el líder de la Guàrdia Revolucionària i el president del Consell de Seguretat Nacional.
Totes aquestes decapitacions han servit per realitzar un canvi de cromos a Teheran. I aquest canvi, segons els experts, no ha sigut en la direcció que desitjaven Washington i Tel Aviv.
«El poder iranià avui està molt més radicalitzat que abans, i és essencialment un sistema descentralitzat. No és només una persona. Són actors múltiples que es coordinen entre ells. I tot això fa que les negociacions siguin molt difícils», explica Dennis Citrionowicz, membre del ‘think tank’ nord-americà Atlantic Council.
Un mosaic governamental
Ja abans de la guerra, l’Iran tenia clar – com va passar el juny del 2025 durant la guerra de 12 dies– que Israel seria capaç i realitzaria assassinats contra la plana major de l’Exèrcit i govern iranians. Així que, des d’aleshores, Teheran va transformar la seva organització política cap a una estructura molt més horitzontal, capaç de funcionar i mantenir-se en marxa encara si el lideratge era assassinat. I l’eix central en aquest nou sistema, anomenat «mosaic» per la mateixa República Islàmica, ha sigut la Guàrdia Revolucionària, el cos d’elit politicomilitar del país persa. Aquest grup és el nucli dur del règim islàmic iranià. Els nous dirigents, de fet, emanen d’ella gairebé al complet. I fins i tot Mojtaba, el nou líder suprem, va ser escollit per al càrrec precisament per les seves enormes connexions amb l’organització.
«Tot això suggereix que el Govern iranià, sota Mojtaba, recolzarà les seves estructures de poder en els elements de seguretat i control que sobretot han definit la República Islàmica durant els últims anys», escriu l’analista iraniana Hamidreza Azizi, expert en els estaments castrenses i de seguretat al país persa.
«Encara no està clar si Mojtava continuarà confiant en la generació anterior de funcionaris que van treballar estretament amb el seu pare o si, al contrari, promourà un grup més jove dins de l’aparell de seguretat. Els comandants més joves han mostrat sovint una lleialtat enorme al sistema, són molt més intransigents a tot el que és extern, i tenen una perspectiva clarament més nacionalista», continua Azizi. El «canvi de règim» de Trump no fa més que impulsar-los.
Negociar amb els que queden
Per als EUA, el problema de qui està a l’altre costat és enorme. Washington i, sobretot, Tel Aviv han matat alts funcionaris i perfils dins de l’Iran que en el passat s’havien mostrat disposats a negociar. Ara, a Teheran, amb prou feines queda un grapat d’interlocutors disposats a això.
Qui suposadament porta la batuta en aquestes negociacions amb els Estats Units és Mohammed Bagher Ghalibaf, el president del Parlament i un home d ’enormes connexions militars dins de la Guàrdia Revolucionària.
«Ghalibaf pot ser considerat com algú relativament moderat en el context actual. Però no és qui decideix. Pot ser un canal per arribar al lideratge iranià, però ell no és l’autoritat última. Qui decidirà si hi ha negociacions, i com són, serà la Guàrdia –assegura Citrionowicz–. I serà molt difícil arribar a un acord amb ells».
