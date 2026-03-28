Opinió
Íria Domíngez, psiquiatra: "L'eutanàsia planteja el dilema de si el sistema dona una bona resposta al patiment psíquic greu"
Les adversitats associades al maltractament en la infància (ACE per les seves sigles en anglès: Adverse Childhood Events, que inclouen des de l'abús físic/sexual/emocional, a la negligència emocional i física, la pèrdua parental, la violència intrafamiliar, conviure amb adults amb problemes de salut mental, addiccions o problemes amb la justícia, etc.) són el factor de risc prevenible més important de tots els trastorns mentals i addiccions d'aparició tant en la infància i adolescència com en l'edat adulta.
La demanda d'eutanàsia per causa psíquica ens planteja la necessitat d'assenyalar i abordar problemes estructurals i sistèmics
Aquestes adversitats apareixen amb més freqüència quan els factors socials són adversos: desigualtat social, urbanitat (falta de teixit social que sostingui), pobresa, entorns violents, falta d'habitatge digne, pèrdua de capital social i oportunitats de futur, etc. Dit d'una altra manera, els condicionants socials de la salut influeixen en el risc d'adversitat en la infància.
Com entenem el malestar psíquic?
Això té implicacions en l'àmbit de la prevenció: millorar la protecció a la infància previndrà l'aparició de trastorns mentals. Assegurar condicions de vida dignes i tendir cap a societats més igualitàries disminuirà el risc que apareguin adversitats en la infància, i al seu torn disminuirà el risc d'aparició de problemes mentals.
També té implicacions en l'acompanyament als problemes de salut mental i addiccions. Si s'entén el malestar psíquic greu, els pensaments inusuals i les conductes problemàtiques com a resposta a l'adversitat, no es veuran els problemes de salut mental com una malaltia sinó com a mecanismes d'adaptació a condicions de vida (presents o passades) difícils.
D'aquesta manera, es reconeix i legitima el mal que la persona ha sofert, i el tractament passa de tenir una preponderància biomèdica (tractaments psicofarmacològics, ingressos hospitalaris, etc.) a un acompanyament centrat en la vivència de la persona i en les seves necessitats i fortaleses (tractament psicoterapèutic, acompanyament psicosocial, reforçament de la xarxa familiar i social, participació ciutadana, etc.).
Amb el tema del dret a l'eutanàsia, ens planteja el dilema de si realment el sistema sanitari i social està donant una bona resposta a la demanda de les persones amb patiment psíquic greu. El missatge que els trastorns mentals són equiparables a malalties cròniques pot ser molt desesperançador per a les persones diagnosticades (alguna cosa s'ha trencat/desajustat internament i només un tractament mèdic ho pot reparar), a més d'invisibilitzar la relació amb esdeveniments adversos viscuts.
Escoltar la història vital
Opcions terapèutiques que surtin d'aquest paradigma i reconeguin les vivències i els traumes relacionals soferts suposen una alternativa, encara minoritària avui dia, però potencialment més esperançadora. D'altra banda, avui dia els acompanyaments psicoterapèutics i psicosocials continuen sent irregulars i insuficients en molts casos (llistes d'espera, temps d'intervenció molt limitats, etc.).
Orientar els serveis d'atenció cap a l'escolta a la persona i la seva història vital , un acompanyament i sostenir les seves necessitats des del respecte a la seva autonomia i la connexió social són elements de millora cap als quals continuar avançant. El dret a l'eutanàsia ens sembla important, i l'autonomia de la persona s'ha de respectar i acompanyar, així com la seva demanda és atesa.
Canviar la mirada
Si bé considerem que aquest dret s'ha de respectar individualment, la demanda d'eutanàsia per causa psíquica ens planteja la necessitat d'assenyalar i abordar problemes que són estructurals i sistèmics. Ens preocupa que problemes socials que afecten les persones concretes siguin invisibilitzats, i el potencial transformador del patiment quedi despolititzat i anul·lat. D'altra banda, cal un canvi estructural de mirada als problemes de salut mental, menys centrat en el tractament farmacològic i biomèdic i més en les necessitats reals de la persona i l'acompanyament psicosocial.
Iria Domínguez , psiquiatre i presidenta de l'Associació Catalana de Professionals de Salut Mental (ACPSM).
