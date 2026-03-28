Israel mata quatre periodistes i vuit paramèdics les últimes hores al Líban
Mitja hora abans del doble bombardeig contra els informadors, un altre atac israelià ha matat dos soldats libanesos, i un pare i un fill han perdut la vida en un bombardeig a la localitat fronterera cristiana de Debel
Hi ha atacs que sacsegen a tot un país. Aquest dissabte al Líban ha tingut lloc un d'ells. Sobre la sinuosa carretera muntanyenca de Jezzine, en el sud del Líban, circulava aquest migdia un cotxe amb quatre periodistes. Eren Ali Choeib, reporter de la televisió En Rajar, el seu fill que treballava com a càmera, i la corresponsal Fatima Ftouni, del canal Al Mayadeen, al costat del seu germà fotògraf. Un atac israelià de doble impacte s'ha assegurat que tots ells morissin. Per primera vegada al Líban, igual que va fer desenes de vegades a Gaza, l'Exèrcit israelià ha aacusat Choeib, un prestigiós periodista, de ser "un membre de la unitat d'intel·ligència de la força Radwan de Hezbollah". Un dels crims que va cometre, segons Israel, va ser "informar dels avanços israelians al Líban".
Mitja hora abans, un altre atac israelià ha matat a dos soldats libanesos en Deir Zahrani. Un pare i un fill han perdut la vida en un bombardeig israelià en la localitat fronterera cristiana de Debel. A és, des del divendres a la nit, Israel ha provocat la mort de vuit paramèdics a la regió de Nabatiye, a l'interior del sud del Líban. Tots ells treballaven fent rescats i primers auxilis per a l'Associació d'Escortes del Missatge Islàmic. Cinc han mort quan un atac aeri de doble impacte va tenir com a objectiu una ambulància de la Defensa Civil pertanyent a aquesta organització en Kfar Dajjal mentre transportava a persones ferides en un atac anterior en la mateixa ciutat. A nou quilòmetres de distància, el divendres dos paramèdics van morir en un altre atac israelià perpetrat, de nou, mitjançant un doble tret contra un lloc d'aquesta associació en Kfar Tebnit.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any