Eleccions internes
Junqueristes i crítics es disputaran el poder a ERC de Barcelona
Els candidats Rosa Suriñach i Ricard Farin presenten les firmes necessàries i seran aspirants de ple dret en les primàries del 17 d’abril
Quim Bertomeu
Les dues precandidatures que es disputen el lideratge d’ERC a Barcelona ja tenen els avals per convertir-se en candidatures de ple dret. Havien de reunir 46 firmes, un 5% dels militants d’ERC a la ciutat, i ja les han aconseguit. Això significa que en les primàries del 17 d’abril per elegir el nou líder tornaran a reproduir una batalla que ja és habitual en el partit: competiran, d’una banda, la candidatura junquerista ‘Activem Barcelona’ liderada per Ricard Farin i, de l’altra, la candidatura crítica amb Junqueras, ‘Construïm Esquerra Barcelona’, liderada per Rosa Suriñach.
Farin va comunicar dimecres que ja havia aconseguit almenys el triple d’avals dels necessaris. Va ser en un acte a l’Ateneu Hortenc que va congregar 150 persones i al qual van acudir els exconsellers Ester Capella i Joan Ignasi Elena i els regidors Eva Baró i Jordi Coronas. Allà va prometre una "proposta potent i guanyadora per activar la federació i obrir una nova etapa per guanyar". És la candidatura que compta amb el recolzament de l’Executiva Nacional d’ERC que lideren Oriol Junqueras i Elisenda Alamany.
L’altra llista, la de Suriñach, va comunicar ahir que té més del doble de les firmes necessàries. La idea és entregar-les com més aviat millor i poder centrar-se a "conversar i debatre políticament amb la militància". Asseguren que fins ara s’han vist amb 200 afiliats i que volen continuar fent-ho per enfortir el projecte "sumant idees i propostes" perquè ERC sigui el "far del republicanisme a la ciutat".L’altra llista, la de Suriñach, ha comunicat aquest mateix divendres que té més del doble de les firmes necessàries. La idea és entregar-les com més aviat millor i poder centrar-se així a "conversar i debatre políticament amb la militància". Asseguren que fins ara ja s’han vist amb 200 afiliats i que volen continuar fent-ho per enfortir el projecte "sumant idees i propostes" perquè ERC sigui el "far del republicanisme a la ciutat".
El sistema d’avals d’ERC és el mateix que se segueix, per exemple, en les eleccions a la presidència del Barça. Els militants només poden avalar un candidat. Si avalen els dos, les firmes s’anul·len. Això significa que no es pot donar per descomptat que tots els avals presentats siguin correctes, però el nombre de paperetes presentades és prou elevat per donar per descomptat que passaran el tall. Tenen temps per recollir firmes fins al 12 d’abril a les 19 hores.
Termòmetre
La presentació del nombre d’avals és el termòmetre per comprovar quina candidatura parteix amb avantatge en les primàries, però no garanteix la victòria. En l’últim congrés a la ciutat, l’abril del 2025, la candidatura junquerista liderada per Eva Baró es va imposar en nombre d’avals a la candidatura crítica. 300 a 263. Tanmateix, al cap d’uns dies perdria les eleccions per tan sols 14 vots de diferència. Els crítics van aconseguir 338 paperetes, per 324 dels oficialistes.
Les primàries a ERC de Barcelona generen interès perquè és la federació més important en nombre de militants de les que integren l’organització.
