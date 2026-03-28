Tribunal Constitucional

El PP recorre al TC la llei catalana que regula el lloguer de temporada

Els populars afirmen que la norma "ofega propietaris i famílies" i trenca l’equilibri competencial del mercat

La portaveu en matèria d'Habitatge del Grup Popular al Senat, Paloma Martín; al costat de la senadora autonòmica del PP per Canàries, Rosa Veiés; i la secretària executiva d'Habitatge dels populars a nivell autonòmic, Jennifer Curbelo, celebren una trobada de treball amb representants del sector per a donar a conèixer el Pla nacional d'Habitatge del Partit Popular. / José Carlos Guerra

Gisela Boada

Barcelona

El Partit Popular ha presentat un recurs d’inconstitucionalitat davant el Tribunal Constitucional (TC) contra la regulació del lloguer de temporada i per habitacions aprovada pel Parlament el desembre passat, una via de frau que alguns propietaris havien trobat per eludir el límit de lloguer que fixa la llei de vivenda a les zones tensades, és a dir, amb forta demanda.

La norma catalana no només regula els lloguers temporals, sinó que també inclou mesures com l’ampliació dels drets de tempteig i retracte i l’extensió de la protecció de vivendes socials que corrien el risc de passar al mercat lliure. Des del PP afirmen que el conjunt de la llei "faci propietaris i famílies" i trenca l’equilibri competencial del mercat immobiliari. Els populars també tenen intenció de recórrer regulació de la compra especulativa que el Govern va pactar amb els Comuns, però que fins i tot s’està tramitant al Parlament i per a la qual es necessita també el ‘sí’ d’ERC.

El partit ja havia avançat durant el debat parlamentari la seva intenció de recórrer la norma, que va ser rebutjada pel PP, Vox i Aliança Catalana. En el seu recurs, els populars qüestionen diversos articles d’aquesta llei i argumenten que vulnera "drets fonamentals" i supera les competències autonòmiques. Per això, denuncien l’obligació que les administracions accedeixin a dades de contractes de lloguer per a tasques d’inspecció, al considerar que suposa una mesura desproporcionada que afecta el dret a la protecció de dades.

En el seu escrit, el PP també qüestiona la limitació als ajuntaments en l’ordenació d’usos de vivenda, a l’imposar el caràcter de residència habitual en determinats municipis, així com la regulació dels contractes de lloguer –especialment els de temporada i per habitacions– que, segons els populars, envaeix competències estatals en matèria civil.

Un altre dels aspectes recorreguts és l’ampliació del període de protecció de les vivendes de protecció oficial (VPO), amb efectes retroactius, cosa que, segons el parer del PP, vulnera el "principi de seguretat jurídica" i afecta drets ja consolidats. El recurs també rebutja que programes administratius puguin fixar preus màxims i la creació d’un registre de grans tenidors amb efectes jurídics al mercat, a l’entendre que són àmbits reservats a l’Estat. EL PERIÓDICO ja va avançar que aquesta eina de control permetrà buscar a partir del nom o el DNI del propietari amb més de cinc immobles a Catalunya o si en sumen 10 a tot el país.

