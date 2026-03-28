Comissió bilateral
Pradales obté més cogestió de l’Ertzaintza en immigració
El lehendakari reivindica el trasllat temporal del ‘Guernica’ al Guggenheim de Bilbao malgrat l’oposició del Reina Sofia
Iván Gil
La quarta comissió bilateral entre el Govern central i el basc, presidida per Pedro Sánchez i el lehendakari Imanol Pradales, es va saldar ahir amb nous acords de transferències en diferents matèries i la ratificació de l’"òrgan bilateral aeroportuari". "Fins avui Euskadi no tenia ni veu ni vot en matèria aeroportuària. Amb aquest acord, Euskadi podrà començar a participar en la presa de decisions que afecten els aeroports bascos", va celebrar Pradales en una roda de premsa després de la trobada a la Moncloa.
Es va emportar sota el braç una altra mitja dotzena d’acords per crear un marc de cooperació financera amb l’ICO per a "projectes d’interès econòmic i social"; finançament per a pimes; traspàs de la gestió de subvencions a la contractació d’assegurances agràries combinades; inspecció pesquera; seguretat privada i trànsit.
En matèria de seguretat i immigració, tot i que no s’ha culminat l’estatus de frontera nord que reclama l’Executiu basc, es va arribar a un acord "per a una participació operativament útil de l’Ertzaintza en l’àmbit d’estrangeria, i l’accés directe a les bases de dades europees contra el crim organitzat".
A més, es va avançar en mesures "per reforçar el règim sancionador relatiu al port d’armes blanques" i un acord "per impulsar modificacions normatives en l’àmbit de la reiteració delictiva".
Pradales va tornar a reivindicar el trasllat temporal del Guernica de Pablo Picasso al Museu Guggenheim de Bilbao i va avisar Sánchez que "seria un greu error polític tancar aquesta qüestió amb l’informe de conservació del Reina Sofia". El museu va emetre un informe en contra de traslladar l’icònic Guernica, en què advertia que qualsevol moviment podria comprometre’n seriosament l’estat de conservació.
Així mateix, l’última reunió de la subcomissió d’infraestructures va donar llum verda a l’impuls d’un "òrgan bilateral aeroportuari" per dotar de més coparticipació l’Executiu basc als aeroports de Vitòria, Bilbao i Hondarribia. La solució està lluny d’avançar en una transferència, però estableix el marc per a una coparticipació més gran del Govern de Pradales. Aquest òrgan "participarà en el disseny del DORA, que contempla aspectes com les inversions, els costos o les previsions de trànsit de passatgers".
Transferències aeroportuàries
L’acord avançat en la subcomissió d’infraestructures inclou la realització d’un sandbox (banc de proves) a Foronda. Això és, "un marc regulatori especial i temporal que permetrà actuar en aquest aeroport com un entorn controlat de proves". Sobre la taula hi va haver també l’avenç en noves transferències de competències. Des del començament de la legislatura, Euskadi acapara la meitat de les transferències a comunitats autònomes, una dotzena d’un total de 24. Les últimes cinc, segellades en un mateix paquet en la Comissió Mixta de Transferències celebrada el 16 de gener, inclouen cessions com les prestacions de la Seguretat Social, la qual cosa converteix Euskadi en la primera comunitat a gestionar-les.
L’acord d’investidura amb el PNB incloïa el compromís de tancar el traspàs de totes les competències recollides a l’estatut de Gernika. Es posava com a termini 31 de desembre del 2025.
