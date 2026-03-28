Quan clarejarà i es farà fosc a Catalunya després del canvi d'hora?

Patricia López Avilés
Amb l'arribada de la primavera, els dies comencen a ser més llargs i les nits més curtes: les hores de foscor s'escurcen progressivament fins al solstici d'estiu, la nit més curta de l'any.
La pujada de temperatures al març anuncia una tradició que es remunta a 1916: el canvi d'hora. Durant la matinada de l'últim diumenge de març, els rellotges s'avancen una hora; així, a les 2.00 hores de la matinada (hora peninsular espanyola) hauran de marcar les 3.00, per tant, s'esfumarà una hora.
No obstant això, sembla que el canvi d'hora està més a prop que mai del seu final. I és que, el president del Govern Pedro Sánchez ha demanat a la Unió Europea, a través de les seves xarxes socials, acabar amb aquesta tradició, ja que, segons diu, “no té sentit continuar canviant el rellotge dues vegades a l'any”.
Beneficis per a la salut
Qui fixa el calendari dels canvis en l'horari és la Comissió Europea i el seu compliment és obligatori en tots els estats membres. No obstant això, la planificació actual finalitza enguany: el diumenge 25 d'octubre es faria l'últim canvi d'hora a Espanya, per la qual cosa el Govern ha vist una oportunitat per plantejar la fi de la pràctica.
A més, la majoria d'europeus i d'espanyols estan a favor de fixar un horari per a tot l'any, i la comunitat científica assegura que és el més beneficiós per a la salut
De fet, com explica el meteoròleg Mario Picazo, "els principals beneficis serien una millora en la salut i el benestar en evitar els desajustaments del somni i del ritme biològic".
La Comissió Europea respon
Davant això, la Comissió Europea ha recollit positivament la petició: “Poden comptar amb la Comissió per a donar suport a la cerca d'una posició comuna a la UE. Fomentarem el consens entre els estats membres”, ha assenyalat el comissari d'Energia, Donen Jogersen.
Encara que, de moment el canvi d'hora segueix en peu, i es deixarà notar en tot el país.
La sortida i la posta de sol
Girona és la ciutat de la península Ibèrica on començarà el dia i fosquejarà abans aquest diumenge, dia 29, després del canvi d'hora d'estiu la sortida del sol tindrà lloc a les 7.37 hores i es pondrà a les 20.11 hores.
A Barcelona, el sol sortirà a les 7.40 hores i es pondrà a les 20.13 hores. A Tarragona, ho farà una miqueta després: surt a les 7.43 i es posa a les 20.17 hores. I a Lleida, ho farà a les 7.46 hores (la sortida) i a les 20.19 hores (la posada).
A València serà una mica més tard: el sol sortirà al voltant de les 7.51 hores i es posarà a les 20.22 hores; mentre que a Bilbao començarà el dia a les 7.59 hores i el capvespre es produirà a les 20.35 hores.
En el cas de Madrid, el sol sortirà entre les 8.04 hores, i es posarà a les 20.36 hores.
I a Pontevedra, la sortida del sol es produirà a les 8.22 hores i la posada, a les 20.57 hores.
Inclinació de l'eix terrestre
No obstant això, aquest fenomen té a veure amb la inclinació de l'eix terrestre i amb el moviment de translació de la Terra, i no amb les hores.
Al llarg de l'estiu, l'hemisferi nord s'inclina cap al sol, rep la llum més directa -en un angle més perpendicular, la qual cosa augmenta la intensitat de la radiació i l'escalfament- i els dies s'allarguen al màxim al voltant del solstici de juny.
El contrari que ocorre a l'hivern, quan l'hemisferi nord s'orienta en sentit oposat al sol, la qual cosa redueix la intensitat de la llum solar.
Després del solstici d'hivern, el moviment s'inverteix: cada sortida del sol s'avança i cada capvespre es retarda, per la qual cosa els dies comencen a allargar-se gradualment fins a l'equinocci de primavera.
