Rubio assegura que la guerra acabarà en "qüestió de setmanes"
El G7 demana el cessament d’atacs a la població i a les infraestructures civils, mentre persisteixen els dubtes sobre la seguretat a l’estret
Leticia Fuentes
El secretari d’Estat dels EUA, Marco Rubio es va afegir aquest divendres als seus homòlegs del G-7 en la trobada iniciada la vigília a l’abadia de Vaux-de-Cernay, a prop de París. Aquesta segona jornada havia despertat una gran expectació davant un possible comunicat conjunt amb mesures concretes sobre el conflicte a l’Iran. No obstant, aquest interès es va anar esvaint a mesura que avançava la compareixença del ministre d’Exteriors francès Jean Nöel Barrot, qui va evitar anunciar mesures específiques sobre com els països aliats pretenen restablir la lliure navegació a l’estret d’Ormuz. "Demanem un cessament immediat dels atacs contra la població i les infraestructures civils. [...] Reafirmem la necessitat absoluta de restablir la llibertat de navegació a l’estret d’Ormuz, de conformitat amb la Resolució 28-17 del Consell de Seguretat", va assenyalar Barrot davant la premsa.
"És impensable viure en un món en què les aigües internacionals estiguin tancades a la navegació a causa de conflictes que no concerneixen els països que necessiten que aquesta circulació tingui lloc", va declarar el cap de la diplomàcia francesa.
Rubio, en canvi, va mostrar la seva decepció pel, segons el seu parer, escàs compromís de la resta de països i els va instar a "implicar-se més" perquè la navegació a l’estret sigui "més segura" i a impedir que l’Iran estableixi un "sistema de peatge" en aquest pas estratègic, pel qual circula el 20% del petroli que es comercialitza arreu del món. Sobre el final de les operacions al país persa, el cap de la diplomàcia nord-americana va estimar que podrien acabar en "qüestió de setmanes" i va considerar que els Estats Units encara poden aconseguir els seus objectius sense desplegar tropes terrestres.
En una declaració conjunta després de la trobada a París, els ministres d’Afers Exteriors del G-7 –Alemanya, Canadà, Estats Units, França, Itàlia, el Japó i el Regne Unit, i l’Alt Representant de la Unió Europea–, van reclamar al "cessament immediat dels atacs contra la població civil i la infraestructura a l’Orient Mitjà", i van remarcar la necessitat de coordinar els esforços d’ajuda humanitària. "No hi ha cap justificació per atacar deliberadament civils en conflictes armats ni per atacar instal·lacions diplomàtiques", es podia llegir en la declaració. Els signants van destacar, així mateix, la importància de mitigar les conseqüències del conflicte per als països socis de la regió, i van abordar la conveniència d’impulsar aliances diversificades i coordinar iniciatives per fer front als efectes econòmics globals derivats de la crisi, i en particular les pertorbacions a les cadenes de subministrament en sectors com l’energia, el comerç o els fertilitzants.
Per la seva banda, el ministre d’Afers Exteriors alemany, Johann Wadephul,va expressar aquest divendres la seva satisfacció pel fet que els Estats Units i l’Iran puguin reunir-se suposadament en un futur pròxim al Pakistan. "Segons la informació que disposo, hi ha hagut contactes indirectes i ara s’estan preparant per reunir-se directament. Això pel que sembla tindrà lloc al Pakistan pròximament i amb molt poca antelació. I és una bona notícia que aquestes converses puguin celebrar-se", va dir Wadephul en declaracions a l’emissora Deutschlandfunk.
