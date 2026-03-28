Eleccions a Andalusia
Sánchez manté Montero com a número dos del PSOE per donar-li la «màxima força» i mobilitzar tot el partit per al 17M
El líder socialista vol continuar comptant a l’organigrama de la formació política amb qui ha sigut la seva vicesecretària general des del 2022
La candidata manté la seva autoritat política i moral sobre els barons de cara a les importants eleccions locals i autonòmiques del 2027
Luis Ángel Sanz
s’ha acomiadat aquesta setmana de la cúpula del Govern i de les tertúlies madrilenyes, però no del tot. L’exvicepresidenta primera continuarà sent vicesecretària general del
, la número dos del partit només per darrere de
per exprés desig del president del Govern. La que ha sigut entre el 2023 i el 2026 totpoderosa vicepresidenta, ministra d’Hisenda i vicesecretària general socialista seguirà al capdavant del partit des de la seva nova responsabilitat com a candidata a
. Dijous, després de la votació del decret anticrisi, Montero es va acomiadar de l’hemicicle del
, dels seus companys ministres a la zona del Govern i dels periodistes parlamentaris habituals dels seus famosos grupets. Però no del tot. En realitat continuarà present a Madrid.
Sánchez vol, en primer lloc, demostrar que continua mantenint la màxima confiança en el seu número dos, visibilitzar que envia com a candidata el 17 de maig a la regió més poblada d’Espanya a un pes pesant del qual no vol prescindir. El seu càrrec, que no sempre ha existit a Ferraz, dona la «màxima força» a la candidata a Andalusia tant des del punt de vista orgànic federal com de cara als andalusos, segons fonts del partit. La seva condició serà clau per a la mobilització de tot el partit, no només del PSOE-A. Per això hi haurà un autèntic desembarcament de líders nacionals, començant amb el mateix Sánchez, els seus ministres, José Luis Rodríguez Zapatero, el presidentSalvador Illa o dirigents socialistes històrics com Manuel Chaves o Susana Díaz.
«Es tracta de fer la millor campanya possible per aconseguir una mobilització aclaparadora», expliquen des del PSOE, en plena coincidència amb la formació a Andalusia.
Però, a més, Sánchez vol continuar comptant amb Montero en el partit, en un moment crucial: a un any de les eleccions autonòmiques i municipals del maig del 2027 i a any i mig dels comicis generals en els quals tornarà a ser candidat. Com confirmen tant a Ferraz com a diversos territoris, Montero té «una gran autoritat política i moral» sobre la formació. Va ser nomenada vicesecretària general el juliol del 2022, després de la renúncia d’ Adriana Lastra. I tot i que el pes del dia a dia el porta la secretària d’Organització, la valenciana Rebeca Torró, que està fent molt territori i s’està treballant a fons el partit, Montero té pes específic en les executives i, quan és necessari, com va passar amb la ronda de converses que va portar a terme amb els barons per explicar-los la proposta de finançament autonòmic pactada amb ERC, es pot entossudir a orientar tot el partit en una sola direcció, tot i que sempre hi hagi matisos en funció de cada territori.
Montero és «la millor candidata possible», asseguren a la cúpula socialista. A la seu del PSOE-A detallen «és una dona molt andalusa, molt identificada amb la seva terra», amb «una gran experiència de gestió» i «amb un grau de coneixement molt alt, similar al del president Juanma Moreno». Montero és metge –amb plaça a l’hospital Virgen del Rocío de Sevilla–, va ser consellera de Sanitat i d’Hisenda de la Junta d’Andalusia i en el Govern d’Espanya ha sigut ministra d’Hisenda i després vicepresidenta primera.
El seu pas a liderar el PSOE andalús va ser una petició gairebé unànime de la federació socialista més important i va ser pactada amb l’anterior secretari general, Juan Espadas, que no es va presentar a les primàries precisament perquè es va pactar amb ell que ella fos la seva successora. Durant el temps que porta al capdavant del PSOE-A, ha comptat fins i tot amb el recolzament de l’expresidenta Susana Díaz. La dirigent sevillana, no obstant, no ha reconstruït la seva relació amb Pedro Sánchez després de les primàries aferrissades que els van enfrontar el 2017 i van esquinçar el PSOE.
Impuls de tota l’organització
De fet, com destaquen des de Sevilla, aquesta campanya comptarà amb l’impuls de tota l’organització a les vuit províncies, inclosos els antics susanistes. Però, a més, el PSOE-A tindrà també el suport de tota la formació a nivell nacional perquè pugui aconseguir el millor resultat possible en unes condicions que en el dia d’avui semblen molt difícils.
El president i candidat del PP, Juanma Moreno, s’ha forjat durant el seu mandat la imatge d’un dirigent tranquil i moderat que també pot atraure vots de centre o part de l’antic electorat socialista. A Ferraz ho saben. A més, Vox apareix molt fort a totes les enquestes, especialment en algunes províncies, com Almeria i Huelva, on podria superar els socialistes, segons algunes enquestes. Per tot això, Sánchez i el PSOE volen posar la resta per conjurar aquesta complicada situació.
El No a la guerra, la ferma posició de Sánchez i del Govern davant Trump i les difícils negociacions difícils del PP i Vox per tancar governs a Extremadura, Aragó o Castella i Lleó poden jugar a favor del PSOE, que vol tornar a erigir-se com el partit que aixeca «un dic davant la ultradreta a la qual el PP fica en els governs».
L’enemic a batre pel PSOE és «la desmobilització dels progressistes», relaten a EL PERIÓDICO des de la sala de màquines del PSOE-A. «Hem de capitalitzar l’emprenyament que existeix amb la gestió del PP dels serveis públics a Andalusia, de la sanitat, i per l’escàndol dels cribratges», assegura una font de l’entorn de Montero. «En unes setmanes, veurem què ho estem aconseguint», afegeix.
