Un mes de guerra a l’Orient Mitjà
Trump descobreix que la guerra a l’Iran és tot menys una «excursió»
El triomfalisme de la Casa Blanca xoca amb la realitat sobre el terreny i els costos econòmics i polítics que planen sobre els EUA i el partit del president
Ricardo Mir de Francia
A l’escoltar alguns dels missatges que Donald Trump i els seus lloctinents han llançat últimament, qualsevol podria pensar que el règim dels aiatol·làs a l’Iran és ja història i la guerra s’ha saldat amb la victòria més aclaparadora des dels temps de Napoleó o Genghis Khan. «Hem guanyat aquesta guerra», va proclamar Trump dimarts després d’afirmar que «el règim terrorista de l’Iran està sent totalment destruït». O «mai en la història un exèrcit modern ha sigut tan ràpidament obliterat i derrotat», va dir després el seu secretari de Guerra, Pete Hegseth. El problema és que aquestes afirmacions són pura fantasia, propaganda per a consum intern. Un mes després de l’inici de l’agressió militar, sembla que és Teheran qui té les claus del conflicte. I Trump, l’actor bel·ligerant amb més pressions per donar com més aviat millor carpetada a la guerra.
El republicà utilitza amb freqüència el que alguns sociòlegs anomenen la tàctica del mirall: essencialment atribuir a d’altres el que un sent o allò de què se l’acusa. I aquesta setmana, després de deixar en pausa el seu penúltim ultimàtum a l’Iran per obrir una via de negociació paral·lela al conflicte armat, va repetir que Teheran «està desesperat per arribar a un acord». Aquesta afirmació no només contradiu l’actitud demostrada fins ara pels aiatol·làs, sinó que en privat Trump ha informat els seus pròxims que vol donar aviat carpetada a la guerra, segons diversos mitjans nord-americans. En aquestes converses els hauria dit que el conflicte és una distracció que li impedeix perseguir altres prioritats.
Però hi ha alguna cosa més que el seu valuós temps en joc. Aquesta guerra –a la qual els EUA van ser arrossegats per Israel, segons han reconegut membres de la seva Administració– és molt impopular entre l’opinió pública nord-americana. La seva aprovació rarament arriba al 40%. I el carrer comença a sentir-la a la butxaca. El galó de gasolina ha augmentat més d’un dòlar des del seu inici, mentre que els fertilitzants s’apreciaven un 50% als mercats internacionals. L’OCDE prediu ara que la inflació en la primera economia mundial augmentarà aquest any fins al 4,2%, doblant els nivells desitjats. Per a súmmum, les borses als EUA van viure aquesta setmana el seu pitjor daltabaix des del 28 de febrer, amb una caiguda del Nasdaq del 10%. Alguns congressistes republicans han advertit que el conflicte pot costar al seu partit les eleccions legislatives del novembre.
Un règim més radical i enfortit
Tampoc en el camp de batalla és or tot el que resplendeix. L’Iran no s’ha desplomat ni políticament ni militarment. El seu règim manté un ferri control del país malgrat la decapitació dels seus líders, que han sigut ràpidament reemplaçats per altres de més radicals. I el punt més estratègic i vital per a l’economia mundial de la regió, on imperava la llibertat de navegació, és ara sota el seu control. No només això, sinó que Teheran està fent caixa amb els pocs petrolers que deixa passar per l’estret d’Ormuz.
«L’Iran vol aquesta guerra de desgast», ha dit a ‘The Washington Post’ Nate Swanson, un exdiplomàtic nord-americà que va participar l’any passat en les negociacions amb Teheran. «Una vegada iniciada la guerra van passar a tenir dos objectius: un era sobreviure, l’altre, sobreviure més que Trump. Fer que els EUA sentin tant dolor a través de l’economia i els atacs a la infraestructura energètica que no ho tornin a fer». Un missatge que va també dirigit a Israel i els països àrabs del Golf, seriosament castigats pels seus bombardejos.
Arsenal de míssils iranià
Tant que l’Aràbia Saudita i els Emirats pressionen ara entre bambolines perquè s’agreugin els atacs, segons diversos mitjans. Saben que, en cas d’acabar així, els espera un veí ferit, paranoic i, fins a cert punt, enfortit, després de demostrar la seva capacitat per infligir-los costos elevadíssims malgrat la seva declarada neutralitat.
No només això. Reuters va publicar divendres que el gruix de l’arsenal de míssils iranià estaria intacte, a diferència de la seva armada o les seves defenses antiaèries. La intel·ligència nord-americana només han pogut confirmar la destrucció d’un terç del seu arsenal. I com saben també els israelians o els militars dels EUA, aquesta és una potència de foc gens menyspreable. D’acord amb el ‘New York Times’, «moltes de les 13 bases militars» que Washington té a la regió «han quedat inhabitables» a causa dels danys ocasionats pels míssils i drons iranians. Un cop sense precedents.
La qüestió és quin rumb adoptarà ara la guerra, descrita com «un error polític desastrós» pel sempre mesurat president alemany, Frank-Walter Steinmeier. Trump ha expandit fins al 6 d’abril el termini per continuar amb les negociacions, però a mesura que es coneixen els termes plantejats per Washington augmenta el fatalisme. «La posició americana és essencialment la rendició de l’Iran, mentre que la resposta iraniana és essencialment la rendició americana», ha dit Ilan Goldenberg, un exassessor de l’Administració Biden.
Si el diàleg fracassa, com sembla en aquests moments, Trump promet destruir les centrals elèctriques iranianes, a la qual cosa l’Iran ha respost prometent fer el mateix als països del Golf. Seria la guerra total, una guerra de destrucció mútua, que podria enfangar-se encara més si la infanteria que el Pentàgon ha enviat a la regió entra en acció amb alguna invasió localitzada del territori iranià. Vaja, que l’«excursió» de Trump a la vella Pèrsia, la seva «operació militar» a l’estil Putin, com ha arribat a definir-la, podria convertir-se en la seva Ucraïna i el seu Vietnam quan el primer soldat dels EUA posi peu a l’Iran.
