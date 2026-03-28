Tensió global
Vance cobra força com a possible negociador principal de Trump amb l’Iran
El vicepresident és dels més escèptics amb les "guerres sense final" a l’Orient Mitjà
Idoya Noain
Dijous, durant la seva última reunió de gabinet, el president dels Estats Units, Donald Trump,va demanar al vicepresident, J. D. Vance, que donés públicament davant la premsa l’última actualització sobre la guerra amb l’Iran, que aquest dissabte entra en la cinquena setmana. Vance va prendre la paraula abans que el secretari d’Estat, Marco Rubio; el de Defensa, Pete Hegseth, i que Steve Witkoff, el principal negociador de Trump, que ha estat al capdavant de les converses amb Teheran junt amb Jared Kushner, gendre de Trump. Amb aquest gest, el president assenyalava al paper creixent que està donant al seu número 2 en el conflicte.
Aquest moviment no és irrellevant, tot i que és també massa aviat per conèixer-ne l’abast. Vance és un dels membres de l’Administració amb una estela més gran de declaracions en oposició a les "guerres sense final" a l’Orient Mitjà i, en particular, contra l’Iran.
En les reunions de preparació prèvia al fet que Trump llancés en coordinació amb el govern de Benjamin Netanyahu aquesta última ofensiva militar, segons s’ha publicat als EUA, va ser qui va mostrar més escepticisme amb la visió excessivament optimista que Israel va presentar a la Casa Blanca i va alertar també dels objectius i interessos divergents dels dos països.
Senyals d’implicació
En l’última setmana han augmentat els senyals d’implicació cada vegada més gran de Vance i les informacions que el situen potencialment com a principal negociador en converses amb Teheran, si és que aquest diàleg arriba a concretar-se. Aquest mateix divendres, després de la reunió de ministres d’Exteriors del G-7 a França, Rubio explicava que Washington encara espera més clarificació sobre qui serien els interlocutors iranians en les negociacions directes. Aquesta clarificació se suma a ofertes i avenços per a la mediació del Pakistan, Egipte i Turquia, que intenten gestar negociacions en persona. I Vance podria acabar assegut davant Mohammed Bagher Ghalibaf, el portaveu del Parlament iranià, que cobra força com a potencial representant de Teheran.
De moment, aquest dilluns Vance va mantenir una de les diverses converses telefòniques que ha tingut amb Netanyahu, dimecres es va reunir amb alts càrrecs dels Emirats Àrabs Units i dijous amb el primer ministre de Qatar i també ha participat en els contactes indirectes que s’han estat mantenint amb els iranians, segons ha publicat ‘Axios’.
Va ser el mateix Witkoff el que va recomanar que Vance liderés les converses, segons ha publicat també el portal. És un moviment que podria apaivagar la ira de Teheran amb l’amic personal de Trump i amb el gendre del president, que van estar al capdavant de les rondes de diàleg prèvies amb l’Iran i que estaven en meitat de les segones quan Trump i Netanyahu van llançar el seu atac. Una font nord-americana ha dit a ‘Axios’ que "si els iranians no poden arribar a un acord amb Vance, no tindran acord. Ell és el millor que aconseguiran", ha declarat des de l’anonimat.
L’ascens de Vance en l’estratègia de Trump no està exempt de tensions i són evidents en el cas d’Israel. La conversa del vicepresident amb Netanyahu de dilluns, segons informacions de premsa, va tenir moments de xoc. Vance va qüestionar les prediccions massa optimistes sobre la guerra, i especialment la que podria produir-se un aixecament popular dels iranians.
Un dia després un diari israelià d’extrema dreta propietat de Miriam Adelson va publicar que Vance havia cridat al líder israelià per la violència dels colons israelians contra els palestins a Cisjordània, tot i que fonts dels dos països han negat que fos una descripció correcta de la conversa. Assessors de Vance creuen que Israel està provant de posar al vicepresident pals a les rodes i de minar la seva credibilitat, fomentant històries que el presenten com a favorable a aconseguir un acord ràpid amb l’Iran.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Orrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La pastisseria d'Igualada amb dolços centenaris i que estrena una recepta nova de croissant cada mes de l'any
- Quinze fires i festes que no et pots perdre aquest cap de setmana a la Catalunya central
- Adverteixen d'un fals missatge que demana la renovació de la targeta sanitària