El conflicte creix amb l’entrada en guerra dels houthi del Iemen
La milícia aliada de l’Iran se suma als atacs contra Israel amb el llançament de diversos míssils balístics al sud del país
Andrea López-Tomàs
Un mes més tard, els houthis del Iemen s’uneixen a la guerra regional. Just quan es compleix el primer mes d’ofensiva d’Israel i els Estats Units contra l’Iran, la milícia aliada del règim dels aiatol·làs se suma als atacs contra territori israelià i amenaça de posar encara més en perill l’economia mundial. Ahir, els houthis van anunciar el llançament de míssils balístics cap al sud d’Israel, cosa que suposa la primera fase d’una intervenció militar directa en recolzament a Teheran i els seus grups aliats. L’Exèrcit israelià va anunciar haver interceptat amb èxit un dels míssils disparats. El Iemen era l’últim país de la península Aràbiga que quedava per unir-se al conflicte regional.
"Confirmem que tenim el dit al gallet per a una intervenció militar directa" si noves aliances s’uneixen a Washington i Israel contra l’Iran i els seus aliats, o bé si el mar Roig, amb unes aigües que banyen les costes iemenites que controlen els houthis, és utilitzat per a "operacions hostils" contra l’Iran, va assenyalar el portaveu houthi Yahya Saree, en un discurs televisat divendres a la nit.
Els míssils llançats ahir van fer que sonessin les sirenes a la ciutat israeliana de Beerxeba i els seus voltants. Segons un comunicat dels houthis, van atacar "ubicacions militars israelians sensibles" amb una "allau de míssils balístics". És el primer atac llançat des del Iemen des que es va declarar l’alto el foc a Gaza l’octubre del 2025. No va causar ferits. L’alt funcionari houthi Mohammed Mansour va afirmar que el seu grup està considerant tancar l’estret de Bab el Màndeb, per on sol passar una vuitena part del comerç mundial.
Mentrestant, una dotzena de soldats nord-americans van resultar ferits, dos d’ells de gravetat, en un atac iranià contra la base aèria de Prince Sultan a l’Aràbia Saudita. Un dron va atacar l’aeroport de Kuwait. I, a Abu Dhabi, hi va haver sis ferits després de la intercepció d’un míssil.
Al seu torn, les sirenes van sonar a Israel i la Cisjordània ocupada pel llançament de míssils balístics iranians i drons de Hezbollah.
Per primera vegada des que va començar l’actual conflicte es van convocar manifestacions contra la guerra a l’Iran a les principals ciutats israelianes. La policia va detenir almenys 18 persones en unes protestes que van acabar sent dispersades per la força.
A més, tres palestins, entre ells un jove de 15 anys, van morir a trets en mans de les forces israelianes a Cisjordània. Al Líban, nou paramèdics van ser assassinats en atacs israelians, igual com tres periodistes. En total, al llarg del dia, l’Exèrcit israelià va matar 47 persones i va ferir 112.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís