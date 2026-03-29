La corrupció i la crisi econòmica minen el suport popular a Milei
Més d’un 60% dels argentins desaproven la gestió del país del mandatari
Abel Gilbert
Parlar sobre "la pitjor hora" de Javier Milei s’ha convertit en un lloc comú a l’Argentina. El president ha travessat tempestes i, fins ara, ha sortit a la superfície. Al setembre la seva sort estava tirada, però la vareta màgica de Donald Trump li va permetre no solament guanyar les eleccions parlamentàries de l’octubre sinó dominar l’agenda política i legislativa. Ara, l’anarcocapitalista ha tornat als moments d’incertesa sobre el seu futur.
Una última enquesta d’Atlas Intel mostra que la desaprovació del Govern d’ultradreta ha arribat al pic més alt des del seu inici: 61,6%. Un 74% dels consultats creu que la situació del mercat de treball és dolenta. El 65% opina el mateix sobre l’economia. Només un 34% aprova la gestió.
El malestar té raons econòmiques. Si bé Milei pinta l’horitzó dels colors de la prosperitat, des que va assumir el poder, el desembre del 2023, s’han perdut 22.608 empreses, més d’una per hora. El consum s’ha enfonsat un 6,3% i la pèrdua del poder adquisitiu ha sigut del 7,3%. Gairebé l’11% de la població té deutes amb els bancs. La promesa d’una inflació zero que va enlluernar milions de votants contrasta amb una mitjana mensual del 3%.
No solament parlen les butxaques sinó els cors. L’anarcocapitalista va guanyar les eleccions per la seva condició de flagell de l’anomenada casta política. No obstant, els casos de corrupció sacsegen els germans Milei.
El criptogate ha adquirit ressonàncies que fan emmudir la guerrilla digital de la ultradreta. $LIBRA, el nom de l’actiu digital, és una ombra amenaçadora de la qual Milei no pot deslliurar-se. La lenta investigació judicial per la presumpta estafa de més de 100 milions de dòlars degota novetats que, asseguren diversos analistes, sense el pes tutelar de Washington, haurien provocat un conflicte institucional de grans proporcions.
Pèrits judicials van trobar al telèfon de l’empresari Mauricio Novelli, exocupador de Milei abans d’arribar al poder, un acord per cinc milions de dòlars a canvi d’un suport del mandatari a la iniciativa del nord-americà Hayden Davis. Aquell 14 de febrer del 2025, Milei va exaltar en el seu compte de X les bondats de $LIBRA. El seu preu va pujar com l’escuma i després es va reduir a l’absoluta insignificança. Milers de persones es van sentir estafades i van començar les demandes a l’Argentina i els EUA.
Investigació
El diari La Nación ha revelat que tres mesos abans del llançament de l’actiu digital, Novelli va fer arribar al seu extreballador dues propostes confidencials per monetitzar la seva imatge presidencial per mitjà de monedes d’or amb el rostre del llibertari i una sèrie de jaquetes, gorres, motxilles, banderins, impermeables i també begudes ensucrades vinculades amb la seva figura.
Segons el parer de Carlos Pagni, columnista de La Nación, l’arribada al Ministeri de Justícia de Juan Bautista Mahiques s’explica en la suma d’escàndols que assetgen el Govern. En les seves primeres aparicions es va dedicar "a exercir l’advocacia defensora de Milei i de la seva germana, Karina, secretària general de la Presidència, enredada també en problemes judicials".
Les declaracions de Mahiques "van ser sorprenents perquè semblaven instruccions velades als jutges sobre com cal tractar els expedients per aconseguir un resultat absolutori". No hi ha, però, res escrit i tot pot tornar a canviar a l’Argentina.
