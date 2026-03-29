Els carrers dels EUA clamen contra Trump
El triomfalisme de la Casa Blanca xoca amb la realitat sobre el terreny i els costos econòmics i polítics que planen sobre els EUA i el partit del president. Un mes després de l’inici de l’agressió, sembla que és Teheran el que té les claus del conflicte. I Trump, l’actor amb més pressions per donar carpetada com més aviat millor.
RICARDO MIR DE FRANCIA / CHARLY TRIBALLEAU
A l’escoltar alguns dels missatges que Donald Trump i els seus lloctinents han llançat últimament, qualsevol podria pensar que el règim dels aiatol·làs a l’Iran és ja història i que la guerra s’ha acabat saldant amb la victòria més aclaparadora des dels temps de Napoleó. "Hem guanyat aquesta guerra", va proclamar Trump dimarts després d’afirmar que "el règim terrorista de l’Iran està sent totalment destruït". O "mai en la història un exèrcit modern ha sigut tan ràpidament obliterat i derrotat", va dir el seu secretari de Guerra, Pete Hegseth.
El problema és que són pura fantasia aquestes afirmacions. Un mes després de l’inici de l’agressió militar sembla que qui té les claus del conflicte és Teheran. I Trump, l’actor bel·ligerant amb més pressions per donar carpetada a la guerra com abans millor.
El republicà utilitza amb freqüència el que alguns sociòlegs anomenen la tàctica del mirall: essencialment atribuir a d’altres el que un sent o allò de què se l’acusa. I aquesta setmana, després de deixar en pausa el seu penúltim ultimàtum a l’Iran per obrir una via de negociació paral·lela al conflicte armat, va repetir que Teheran "està desesperat per arribar a un acord". Aquesta afirmació contradiu l’actitud demostrada fins ara pels aiatol·làs. En privat, Trump ha informat els seus pròxims que vol donar aviat carpetada a la guerra, segons diversos mitjans nord-americans. En aquestes converses els hauria dit que el conflicte és una distracció que li impedeix perseguir altres prioritats.
Però hi ha alguna cosa més que el seu valuós temps en joc. Aquesta guerra, a la qual els EUA van ser arrossegats per Israel, segons han reconegut membres de la seva Administració, és molt impopular entre l’opinió pública nord-americana. La seva aprovació rarament arriba al 40%. El carrer comença a sentir-la a la butxaca. El galó de gasolina ha augmentat més d’un dòlar. L’OCDE prediu ara que la inflació en la primera economia mundial augmentarà aquest any fins arribar al 4,2%, doblant els nivells desitjats. Per a súmmum, les borses als EUA van viure aquesta setmana el seu pitjor daltabaix des del 28 de febrer, amb una caiguda del Nasdaq del 10%. Alguns congressistes republicans han advertit que el conflicte pot costar-los les eleccions legislatives.
Radical i enfortit
Tampoc al camp de batalla tot el que brilla és or. L’Iran no s’ha desplomat ni políticament ni militarment. El seu règim manté un ferri control del país malgrat la decapitació dels seus líders, que han sigut ràpidament reemplaçats per altres de més radicals. I el punt més estratègic i vital per a l’economia mundial de la regió, on imperava la llibertat de navegació, està ara sota el seu control. Teheran està fent caixa amb els pocs petrolers que deixa passar per l’estret d’Ormuz.
"L’Iran vol aquesta guerra de desgast", va dir a The Washington Post, Nate Swanson, un exdiplomàtic nord-americà que va participar l’any passat en les negociacions amb Teheran. "Una vegada iniciada la guerra van passar a tenir dos objectius: un era sobreviure, l’altre sobreviure més que Trump. Fer que els EUA sentin tant dolor a través de l’economia i els atacs a la infraestructura energètica que no ho tornin a fer". Un missatge que va també dirigit a Israel i els països àrabs del Golf, seriosament castigats pels seus bombardejos.
Tant que l’Aràbia Saudita i els Emirats pressionen ara entre bambolines perquè s’agreugin els atacs. Saben que, en cas d’acabar així, els espera un veí ferit, paranoic i, fins a cert punt, enfortit, després d’haver demostrat la seva capacitat per infligir-los costos elevadíssims malgrat la seva declarada neutralitat.
Reuters va publicar divendres que el gruix de l’arsenal de míssils iranià estaria intacte, a diferència de la seva armada o les seves defenses antiaèries. La intel·ligència nord-americana només ha pogut confirmar la destrucció d’un terç del seu arsenal. D’acord amb el New York Times, "moltes de les 13 bases militars" que Washington té a la regió "han quedat inhabitables" a causa dels danys ocasionats pels míssils i drons iranians.
"Error desastrós"
La qüestió és quin rumb prendrà ara la guerra, titllada d’"error polític desastrós" pel president alemany. Trump ha ampliat fins al 6 d’abril el termini per a les negociacions. Si el diàleg fracassa, amenaça de destruir les centrals elèctriques iranianes, i l’Iran respon amb amenaces similars contra els països del Golf. Seria una guerra de destrucció mútua. Vaja, que l’"excursió" de Trump a la vella Pèrsia podria convertir-se en el seu Vietnam quan el primer soldat dels EUA posi un peu a l’Iran.
El moviment No Kings (No reis) va tornar a sortir ahir als carrers de 50 estats dels EUA per condemnar l’"autoritarisme" del segon mandat del president Trump, els abusos d’ICE amb els migrants i la guerra "il·legal" a l’Iran. La fotografia mostra Times Square, a Nova York, abarrotada de manifestants.
