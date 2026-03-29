Govern i ERC encaren els pressupostos
Els negociadors han posat la pilota a terra i comencen a jugar el partit. El Govern d’Illa i Esquerra parteixen d’un consens: "Tot el que depèn de Madrid és complicat", coincideixen. Els republicans adverteixen que qualsevol avanç en sobirania ha de ser sobirà: ha d’estar avalat i, sobretot, defensat pel PSOE.
Júlia Regué
El Govern i ERC han arrencat ja la negociació dels pressupostos de la Generalitat per al 2026 després de superar l’escull de l’IRPF. Salvador Illa va retirar el projecte del Parlament i Oriol Junqueras va diluir la seva principal reivindicació, així que els negociadors han posat la pilota a terra i comencen a jugar el partit. Hi ha dues premisses clares que guien els equips de treball que ja s’han constituït: que els assumptes a discutir depenguin estrictament de la Generalitat i que Esquerra obtindrà un rèdit equiparable al d’un acte de "sobirania" que el Govern emmarcarà en el desplegament de les competències que contempla l’autogovern. I això parteix d’un consens: "Tot el que depèn de Madrid és complicat", coincideixen.
Un avanç en sobirania sobirà
ERC es va veure immersa en una exigència de difícil compliment per al govern de Pedro Sánchez: impulsar un encaix legal que permeti a Catalunya recaptar el seu IRPF. L’aleshores vicepresidenta i ministra d’Hisenda, María Jesús Montero, va traslladar a Oriol Junqueras que no compliria aquest compromís, malgrat que les esmenes dels republicans per reformar la Llei Orgànica de Finançament de les Comunitats Autònomes (LOFCA) han estat acordades amb el seu equip ministerial. Això fa que ja no sigui una garantia que el PSOE –ni els diputats del PSC– donin suport a aquestes esmenes quan el model de finançament arribi al Congrés, previsiblement abans de l’estiu.
La sortida de Montero del Govern per pujar a l’autobús de campanya a Andalusia va generar moltes expectatives a les files republicanes, però més enllà del que opinin sobre els canvis, comencen a detectar que el PSOE no té intenció de moure’s, com va explicar EL PERIÓDICO. Així que potser va ser un error personificar l’escull en la ministra quan ella ja va advertir que no parlava només en nom propi.
Ara els tocarà confiar en el nou ministre d’Hisenda, Arcadi España, a qui li pressuposen una sensibilitat especial amb Catalunya tenint en compte el seu bagatge com a secretari d’Estat de Política Territorial i el suport del secretari d’Estat d’Hisenda, Jesús Gascón, que es manté en el càrrec i ja s’ha guanyat la confiança dels republicans durant la negociació del sistema de finançament. A més, el ministre d’Economia, ascendit a vicepresidenta primer, Carlos Cuerpo, s’ha mostrat partidari públicament que les autonomies recaptin l’IRPF.
Però, sigui com sigui, els socialistes consideren que ja han fet prou cessions als republicans en aquesta matèria, i que la gestió de tributs no és ara una prioritat, així que pot deixar-se per més endavant. La millor oportunitat per tancar els pressupostos es va donar just després d’anunciar el nou model de finançament, coincideixen a misses dites els negociadors. I, vist això, ERC vol cobrar-se un avanç equiparable ja sigui en matèria tributària, social o d’infraestructures, com al seu dia ho va ser el pacte per a la transferència de l’ingrés mínim vital que no s’ha efectuat, la constitució de l’empresa mixta de Rodalies o la creació de l’Autoritat Aeroportuària de Catalunya perquè la Generalitat entri en la governança dels aeroports. Això sí, adverteixen que tot avanci en sobirania ha de ser sobirà; això és, avalat i sobretot, defensat, pel PSOE.
Les eleccions com a recurs
Sánchez necessita ERC al Congrés, però no només, i pot activar el botó electoral quan més li convingui, després d’assumir ja que liquidarà una legislatura sense pressupostos. Illa també va amenaçar d’avançar els comicis catalans, un missatge que va afectar Junqueras –que no pot presentar-se a les eleccions perquè està pendent de l’amnistia–, però que també va tenir el seu ressò a la Moncloa perquè suposava un cop d’autoritat del president i podia acabar sent un encàrrec. I no mentia.
A la taula de negociació ja s’ha assegut la consellera d’Economia, Alícia Romero, cosa que mostra que s’entra en el detall de les xifres pressupostàries i les dues parts creuen que hi pot haver un desenllaç positiu. La confiança persisteix, però a ningú se li escapa que el Govern i ERC es miren de reüll.
L’oportunitat de Junts
El que mai ha estat en discussió, i tampoc ho està ara, és que Illa vol pactar amb ERC i els Comuns, i que no contempla acostar-se a Junts per tenir uns pressupostos aprovats. De tota manera, en plena crisi pel fre dels republicans al projecte la setmana decisiva en què havien de ser debatuts, hi va haver dirigents postconvergents que es van plantejar fer un pas endavant i oferir-se al Govern a canvi que deixés de condicionar les seves polítiques al partit de Jéssica Albiach. La suma del PSC i Junts dona majoria, i aquesta maniobra hagués posat Illa en un compromís, però el president es va anticipar i va retirar els comptes del Parlament. Una retirada a temps pot acabar sent una victòria, però "tot el que depèn de Madrid és complicat".
