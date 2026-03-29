La indústria de l’extinció aèria d’incendis alerta de la falta d’avions
Malgrat que Europa ha duplicat personal, els incendis creixen més de pressa i el rearmament fa que els pilots se’n vagin a l’exèrcit
Juan José Fernández
Després d’una ratxa d’incendis forestals de gran magnitud a Europa que ja dura més de tres anys, Espanya, Portugal, França, Itàlia i Grècia, els països més afectats, i també la resta d’estats europeus caminen cap a un altre estiu d’alt risc amb la seva defensa aèria contra el foc envellida, escassa en avions i perdent personal.
Ho adverteixen 10 experts i empresaris europeus i americans que treballen en la lluita contra el foc. Els ha aplegats Avincis, principal operador internacional de mitjans aeris en aquestes emergències, per construir un informe d’alerta. La seva principal conclusió: tot i que Europa –mitjançant RescEU, la reserva europea de recursos per respondre en catàstrofes– ha duplicat personal i ha triplicat aeronaus des del 2016, també els incendis han crescut en nombre, voracitat i extensió, i més ràpid que els remeis que s’hi poden oposar: els últims cinc anys la superfície cremada ha augmentat en un 135%.
A més, els pilots que fan anar els avions d’extinció, una professió de gran perill, se’n van: el rearmament europeu xucla plantilles cap als exèrcits.
Espanya està inclosa en un programa europeu de 600 milions d’euros per finançar la compra de 22 avions Canadair als països més amenaçats pels incendis, però les set aeronaus que ha comprat aquest país no arribaran fins al 2027, segons la previsió que es maneja a l’informe.
Els hidroavions amfibis Canadair (CL-215 i CL-415 són els seus noms tècnics), capaços de carregar fins a 6.000 litres d’aigua, són el mitjà aeri més poderós i més utilitzat al món per a la lluita contra el foc. Creats per la firma canadenca que els va donar nom, actualment en mans de De Havilland Canada, poden obtenir aigua en superfícies molt poc profundes, de dos metres, i fan passades a baixa altura que permeten superar els forts corrents tèrmics de l’incendi i l’escassa visibilitat que causa el fum.
La flota espanyola
A l’Exèrcit de l’Aire i de l’Espai en diuen "càntirs". Aquesta branca de les Forces Armades és la que opera la flota a Espanya. Són un total de 14 avions, quatre de la versió més moderna, adscrits al 43 Grup de l’Exèrcit de l’Aire, amb base a Torrejón de Ardoz (Madrid). Tres d’aquests avions són del Ministeri de Defensa i 11, del de Transició Ecològica.
Aquests mitjans aeris, més els que van aportar els governs autonòmics, es van demostrar insuficients en els sinistres històrics d’Ourense, Zamora, Lleó, Salamanca i Càceres de l’estiu.
