Manifestació multitudinària a Londres contra l’extrema dreta
Desenes de milers de persones, convocades per Together Alliance, critiquen l’auge dels ultres i la guerra de l’Iran
Lucas Font
Desenes de milers de persones van omplir ahir els carrers del centre de Londres per protestar contra l’extrema dreta i contra els conflictes a l’Iran i a Gaza. La marxa, organitzada per Together Alliance –una aliança de partits d’esquerres, sindicats i activistes– va ser la primera gran demostració de força dels moviments a l’esquerra del Partit Laborista des de l’arribada al poder del primer ministre, Keir Starmer, el juliol del 2024. Les polítiques dures de Starmer en matèria migratòria i la seva falta de contundència a l’hora de condemnar els atacs dels Estats Units i Israel a l’Orient Mitjà han donat una empenta a les forces progressistes al Regne Unit.
Els principals representants de l’aliança, entre els quals hi ha el líder dels Verds, Zack Polanski, i l’exlíder del Partit Laborista Jeremy Corbyn –al capdavant de la nova formació d’esquerres Your Party–, van capitanejar la marxa sota una gran pancarta negra, la qual instava els presents a no deixar que el populista Nigel Farage i el seu partit, Reform UK, divideixin el país. Altres representants de l’extrema dreta, com l’agitador Tommy Robinson o el magnat nord-americà Elon Musk, també van ser objecte de les crítiques de la multitud, que ha llançat proclames a favor dels refugiats i en contra del racisme.
El sindicalista Nader Awaad, libanès establert al Regne Unit, va mostrar preocupació per l’ascens de l’extrema dreta a les enquestes i va acusar els laboristes de no haver adoptat polítiques d’esquerra per fer front als discursos radicals i a l’"imperialisme" dels Estats Units. "El Partit Laborista ja no defensa els seus valors i ja no representa l’esquerra. És tan simple com això", va afirmar taxativament. "L’extrema dreta està en ascens als EUA i a Europa i això és molt perillós, però per sort avui s’ha demostrat que molta gent hi està en contra".
Els assistents a la convocatòria de Together Alliance es van afegir als de la marxa de Palestine Coalition, una altra protesta convocada a favor de Palestina, fet que va elevar la xifra total a més de 500.000 persones, segons els organitzadors. La Policia Metropolitana, però, va reduir aquesta xifra a 50.000 persones, malgrat que va destacar les dificultats per fer un càlcul precís.
