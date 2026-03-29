Meloni s’enfronta a purgues internes i al fantasma d’eleccions anticipades
La derrota en el referèndum sobre el poder judicial, que va aconseguir el rebuig del 40% dels menors de 30 anys, prefigura una guerra de guerrilles dins de la coalició governamental
Irene Savio
Giorgia Meloni sempre ha sabut que en política el sol de migdia és el que més crema. Després de quatre anys d'un domini gairebé incontestable, la "Dama de Hierro" italiana s'ha enfrontat a la seva setmana més amarga. La derrota en el recent referèndum sobre la reforma del poder judicial no només ha tombat un dels projectes estrella del seu mandat, sinó que ha esquinçat el vel d'invencibilitat que la cobria en la recta final del seu mandat. Avui, el Palau Chigi és un formiguer d'ajustos de comptes, mentre l'eco d'unes eleccions anticipades per al juny també és vist com una possible estratègia de supervivència de la líder italiana.
El cop ha sigut demoscòpic, però sobretot procedent de sectors estratègics. Grans ciutats, el sud del país i els joves han manifestat massivament el seu rebuig. "El 40% dels joves menors de 30 anys van votar pel 'no'", ha explicat Elisabetta Mannoni, investigadora de Ciències Polítiques de la Universitat Luiss de Roma, en una recent trobada amb els corresponsals acreditats a Itàlia. "I allà veiem una tendència de grups joves cada vegada més ideologitzats, que s'han mobilitzat massivament contra Meloni". Aquesta "Generació Netflix", que consumeix política a ritme d'scroll infinit, ha sigut el motor d'un rebuig que la dreta italiana no va veure venir.
Però el càstig també ha vingut des de dins. Així ho ha explicat Lorenzo De Sio, director del Centre Italià d'Estudis Electorales (CISE): "Les dades i estudis ens mostren que també votants de centredreta han rebutjat la reforma amb un missatge: "Volem un govern de dreta, no un que posa límits als altres poders [el sector judicial]". No volem un [president nord-americà, Donald] Trump". És aquest sector moderat el que ha aixecat un mur davant el risc d'una possible deriva autoritària, convertint un debat tècnic en una qüestió de salut democràtica, tal com volia l'oposició.
Meloni ha reaccionat de la manera més dura: amb puny de ferro. En una maniobra de profilaxi política sense precedents, la presidenta del Consell de Ministres ha forçat –en poc més de dos dies– la sortida del sotssecretari de Justícia, Andrea Delmastro, assetjat pels seus presumptes vincles amb la màfia, i la de Giusi Bartolozzi, cap de gabinet del mateix departament. Però la peça més gran l'hi va cobrar a la cartera de Turisme: Daniela Santanchè, també assetjada per escàndols judicials, va acabar cedint després d'un pols agònic amb la cap de l'Executiu per evitar que el fang salpique a la mateixa Meloni. "No vull ser el boc expiatori d'una derrota", va dir la ja exministra Santanchè. De res va servir.
Remodelació d’ens públics
Però l'ona expansiva d'aquesta purga podria no aturar-se en l'Executiu italià. En les tertúlies de Roma ja es parla d'una remodelació profunda dels ens públics, amb el gegant energètic ENI al centre de la diana. El disseny estratègic de Meloni, basat en una dependència de les importacions que avui mostra les seves costures, ha saltat pels aires. Els dràstics talls de gas qatarià per la guerra contra l'Iran han deixat Itàlia en una situació de vulnerabilitat i el viatge d'aquesta setmana de la mandatària a Algèria, del qual ha tornat amb les mans buides, segons el que ha transcendit, només ha servit per confirmar el problema energètic italià. Per això, davant el risc que l'impacte econòmic sobre la ciutadania acabi enfonsant ràpidament la seva popularitat, la primera ministra pugui estar disposada a fer rodar més caps.
En aquest ecosistema caòtic, l'estabilitat de la dreta ara sembla ser un miratge de cartró. La tensió entre els socis ha arribat al seu punt d'ebullició amb la irrupció de Marina Berlusconi. L'hereva de l'imperi Mondadori ha fet "la sacsejada" definitiva a Forza Italia exigint una renovació dràstica dels quadros que va fundar el seu pare. La pressió és de tal magnitud que l'actual ministre d'Exteriors, Antonio Tajani, ha arribat a amenaçar amb l'adeu. "La coalició és ara més incerta que mai", ha advertit Lorenzo De Sio. L'analista ha vaticinat també un canvi de marea en l'ecosistema mediàtic, tradicionalment dòcil amb el poder a Roma, segons ell. "No m'estranyaria començar a veure aviat actituds molt més dures a la premsa", ha dit De Sio, suggerint que la percepció de fragilitat del Govern activarà un periodisme més incisiu.
Per Nicola Lupo, catedràtic de Dret Constitucional, l'escenari futur podria canviar radicalment. "Un possible avanç electoral està sobre la taula. No descartaria eleccions aquest mateix juny", ha afirmat. La lògica és cínica però efectiva: anar a les urnes ara evitaria Meloni el desgast d'una llei de pressupostos que s'anuncia traumàtica pel clima de confrontació interna, i "no donaria temps a l'oposició a organitzar-se", ha afegit Lupo. Amb tot, segons aquest analista, el fre a aquesta fugida cap endavant és el context internacional: la inestabilitat al Pròxim Orient aconsella prudència. Tot això malgrat que la paràlisi interna és evident: la coalició fa dos mesos que no aconsegueix un acord per renovar organismes clau com el Consob, el regulador borsari.
Mentre la dreta es dessagna, el centreesquerra celebra. La victòria del 'no' ha unit a un camp heterogeni que va des del Partit Democràtic fins al Moviment 5 Estrelles. Però, com ha assenyalat l'analista de YouTrend, Lorenzo Pregliasco, "l'esquerra no s'ha d'il·lusionar". Els milions de vots del rebuig no són xecs en blanc; una part de l'electorat podria tornar a l'abstenció en unes generals. Els sondejos també avalen aquesta cautela: el 37% dels que van rebutjar la reforma desitgen, tot i així, que la primera ministra almenys esgoti la legislatura.
En aquesta línia, Meloni ha perdut una batalla, però de moment no la guerra. El seu "pacte de ferro" amb la presidenta de la Comissió Europea, Ursula von der Leyen a Brussel·les i el seu recolzament infrangible a Ucraïna són encara alguns dels seus grans escuts internacionals. La pregunta a Roma és si aquesta habilitat diplomàtica n'hi haurà prou per frenar l'incendi domèstic. Com diu el proverbi italià, "el pitjor enemic d'un italià és un altre italià". I ara mateix, Meloni té massa enemics a casa.
- Aspectes desconeguts del cas dels germans de Manresa Òrrit Pires surten a la llum en l'acte institucional de record als desapareguts
- Donar el pis als fills sense passar per Hisenda: l’avantatge fiscal que poden aprofitar els majors de 65 anys
- Accident crític a la C-55: un cotxe dona tres voltes de campana i acaba bolcat en un camp
- El petit poble del Pirineu que ha aconseguit atreure 35 nous veïns amb habitatge públic i acords amb propietaris privats: gairebé 200 habitants i un alcalde compromès
- Toca el primer premi del sorteig de dijous de la Loteria Nacional a Manresa
- Reobren les ruïnes iberes més grans i exclusives de Catalunya: només es poden visitar vuit vegades a l’any
- Una operació sortida amb tancament d'accessos a poblacions de la C-16 i la limitació dels vehicles pesants a l'A-2
- La travessa única de tot el Pirineu amb esquís