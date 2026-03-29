¿En quin moment Cuba es va descontrolar?
El pas de l’entusiasme amb la Revolució al desencant va tenir moltes estacions fins a arribar a aquest present d’apagades, escassetat i repressió política
Abel Gilbert
"Se acabó la diversión/ llegó el comandante y mandó a parar". La ‘guaracha’ de Carlos Puebla va intentar durant anys resumir l’esperit d’una època i un territori: Cuba. La revolució va irrompre com a promesa i laboratori igualitari. El sarau d’uns quants no tenia més cabuda a l’illa. Fins i tot Coca Cola va saludar la victòria a les pàgines del setmanari ‘Bohemia’. ¿Què es va oferir en aquella albada per despertar tant entusiasme? «Res de llibertat sense pa, res de pa sense llibertat», va dir el gener de 1959 el jove Fidel Castro després de la seva entrada triomfal a l’Havana.
Seixanta set anys més tard, el pa i la llibertat escassegen al mercat dels desigs per una suma de factors interns i externs. Els cubans no troben aquests dies espai per a cap mena de «diversió» ni recorden Puebla. Les apagades provoquen frustració, ira, malenconia i també, sota els rigors de la foscor, quan de vegades no és necessari mirar-se als ulls, la pregunta tantes vegades formulada sobre el moment en què la revolució «es va descontrolar». La frase col·loquial remet a una cosa que va fracassar o es va fer merda.
Parlar del punt d’inflexió cubà suposa contemplar un calendari molt ampli o reconèixer que el pas de l’eufòria a la pena no va succeir d’un dia per l’altre. Un octogenari podria dir que el problema remet al mateix 1959, quan Manuel Urrutia,l’exjutge i primer president de la revolució, va ser forçat a dimitir perquè Fidel assumís pràcticament tot el poder. Pot ser que el seu interlocutor al·ludeixi en les penombres a la defenestració del comandant Huber Matos, l’octubre d’aquell any triomfal. Llavors els germans Castro van enfortir l’aliança amb el Partit Socialista Popular, com es deien els impopulars comunistes alineats amb Moscou.
A partir d’aleshores, hi va haver diversos moments de distanciament: el tancament del diari ‘Revolución’, les primeres accions de censura i les «paraules de Fidel als intel·lectuals», que van delimitar les seves accions sota el lema «dins de la revolució, tot; fora de la revolució, res», deixant en mans de l’Estat definir qui quedava d’un costat o de l’altre.
Optimisme i intolerància
Els qui recorden aquell 1961, l’any en què es declara el «caràcter socialista» de la revolució després de repel·lir una força armada alentada pels EUA, coneixen els clarobscurs de les jornades heroiques. Perquè, aleshores, es desferma alhora una homofòbia de grans proporcions. L’anomenada crisi de l’octubre, el 1962, que va posar al món a punt de l’enfrontament nuclear, va elevar la confrontació amb Washington a un altre nivell.
El bloqueig econòmic va esdevenir l’arma preferida, mentre la CIA planificava sense sort l’eliminació de Castro de totes les maneres possibles. El lideratge va invocar la condició de «plaça assetjada» de manera permanent per justificar la seva intolerància a qualsevol expressió de diferència. El preu va ser alt. Si, per a Jean Paul Satrte, Cuba era el 1960 una «revolució sense ideologies», marcada per la desimboltura, cinc anys després la seva descripció ja no s’ajustava als canvis. Havia sigut creat un partit únic.
El final dels anys utòpics
El 1968 Fidel va llançar l’«ofensiva revolucionària». Va ser estatitzada tota activitat econòmica, fins i tot els negocis de manicura o venda de cafè de carrer. Aquell laboratori social delirant va coincidir amb el suport de l’Havana a la invasió soviètica de Txecoslovàquia: va ser el principi del final de l’autonomia cubana. Potser un septuagenari diria que les coses se’n van anar realment en orris amb l’anomenada «zafra dels 10 milions», el 1970. Per l’obstinació delirant del Comandant en Cap, homes i dones en condicions d’utilitzar un matxet van ser instats a produir un miracle de la indústria sucrera, cosa que finalment no es va aconseguir malgrat el gran consum d’energies socials que van derivar en les expressions solapades de cansament i simulació.
En aquell 1970, Fidel va fingir amb la seva dimissió. ¿Què hauria passat si s’hagués acceptat la renúncia, rebutjada a crits per una multitud de la qual podria haver format part un desil·lusionat d’avui que es formula aquest interrogant per a si mateix? Gairebé immediatament, el 1971, va tenir lloc el cas (Heberto) Padilla. Així es va dir el procés judicial contra el poeta que va provocar una important deserció dels intel·lectuals europeus i fins i tot alguns llatinoamericans. Un altre punt indefugible al calendari.
Llavors els anomenats «anys grisos» o «negres», marcats per la inserció de l’illa a l’espai polític econòmic hegemonitzat per Moscou. El castrisme es va sovietitzar. L’economia va iniciar una etapa de creixement sobre la base d’un acord social d’arestes controvertides: l’Estat brindava protecció en matèria de salut i educació, la llibreta de racionament alimentari garantia un coeficient de calories. A canvi s’exigia una lleialtat sense dissensos. Aquest «pacte» es va llaurar finalment a la Constitució de 1976 que considerava «irreversible» el socialisme. Per a l’historiador cubà Rafael Rojas, és el punt final de l’impuls utòpic que venia esfilagarsant per etapes.
Mariel i més enllà
Si es tractés d’una tertúlia de desencantats que conversen a les fosques, i aquest no veure’s propiciés una situació de confiança i catarsi, algú podria dir que l’esclat social del 1980, quan van emigrar més de 100.000 persones als Estats Units pel port de Mariel, és una fita ineludible del declivi que va seguir sense pressa ni pausa. Però podria assenyalar-se 1986, quan Fidel Castro va abolir l’anomenat mercat camperol temorós que de la incipient abundància de fruites, carns i verdures als mercats permetés la creació d’una burgesia agrària que reclamés més aviat que tard representació política.
El suport econòmic de l’URSS i l’Est europeu sempre va disfressar els enormes problemes de productivitat. Les caigudes dels timoners de l’economia es va fer costum des dels setanta fins al present. No només serien funcionaris ineptes sinó enemics. Una dada d’aquells anys explica les limitacions del projecte autòcton: l’illa utilitzava més tractors per hectàrea que els Estats Units però no podien garantir el proveïment alimentari.
El «Període especial»
En el moment de la implosió soviètica, Cuba era escenari d’una disputa generacional. Joves intel·lectuals que se sentien portadors dels ideals revolucionaris van xocar contra el mur del dogma, quan no la repressió, i van iniciar un procés d’exili que arriba fins aquests dies. A partir dels anys 90 i davant la falta de provisions de cru soviètic, l’illa va viure el seu «Període especial» amb apagades, escassetat crònica i empobriment.
Fidel Castro va decidir –com gairebé sempre, les decisions li corresponien–, que la més gran de les Antilles s’havia d’obrir del tot al turisme per integrar-se al mercat mundial. Des d’aleshores, hi va haver dues Cubes: una on regia el dòlar i una altra que encara estava vinculada a les activitats de l’Estat. La paraula «company» que precedia tots els intercanvis es va tornar disfuncional. No va tardar a sortir de la parla quotidiana.
El turisme va desplaçar el sucre del primer lloc entre els sectors econòmics.. El segon, amb el pas dels anys, el van ocupar les remeses, una altra forma de dependència, aquesta vegada no de la «generositat» dels aliats sinó de la migració. L’horitzó socialista es va tornar més inintel·ligible i motiu de noves frustracions. Més d’un terç dels cubans va rebre ajuda de familiars. Aquells que no tenien aquest benefici van iniciar un lent i inexorable camí cap a l’empobriment o la indigència.
Nous socis i problemes
L’arribada d’Hugo Chávez a la presidència veneçolana va possibilitar tornar a rebre una injecció petroliera el flux de la qual es va mantenir fins al segrest de Nicolás Maduro, aquest gener passat. Al llarg d’aquells anys, aquella societat igualitària tot i que austera, es va anar convertint en un territori de creixents desigualtats a causa de les reformes econòmiques. Entre 2006 i 2018, el pressupost assignat a l’assistència social va passar del 2,2% al 0,3%. I després tot va empitjorar. El fet que a l’últim informe de la Comissió Econòmica per a l’Amèrica Llatina i el Carib (Cepales) Cuba hagi quedat per sota d’ Haití informa sobre els desastres actuals.
«Anar-se en orris». Virgilio Piñera va tenir una intuïció que això passaria el 1967, l’any de la mort d’Ernesto Guevara a Bolívia. Va escriure una novel·la, ‘Presiones y diamantes’, que dècades més tard adquireix una altra lectura entre els que van trencar amarres. Els habitants de la ciutat salven les seves vides perquè es congelen. «La fuga és aquí per refredament –contraposició a la calor provocada per la llum», va dir un altre escriptor perseguit, Reinaldo Arenas. L’Havana imaginària es converteix en una mena d’immens llac subterrani on, en silenci, deriven milers i milers de blocs de gel, cadascun amb un ésser humà a dins. «Tot i que no estan morts, tampoc són vius».
A Piñera se li deu la primera idea del zombi que esdevindria recurrent amb els anys. La història inclou una banda de traficants i comerciants que busquen un diamant anomenat Delphi. Enmig de nombrosos embolics es descobreix que és una pedra falsa, un engany, i és llançada per l’embornal del vàter. Els observadors avesats no van trigar a descobrir que Delphi, al revés, és Fidel. ‘Presiones y diamantes’ va ser retirada immediatament de les llibreries i l’autor ho passaria malament. Els que la invoquen mig segle més tard ho fan per donar crèdit a Piñera d’augur. El Comandante va morir fa una dècada i va deixar el seu germà Raúl com a hereu, mentre aquest ha ubicat fills i nets. Ara abunden els retrets i les comptes pendents amb el líder difunt en les converses i escrits no oficials.
Després de l’esclat
El juliol del 2021 hi va haver una explosió social. A partir d’aquell estiu s’ha accelerat la crisi. Tot discorre entre els intersticis d’una quotidianitat aclaparadora: llargs apagades, hospitals sense medicaments bàsics i escoles que funcionen com poden. Escassetat i mercat negre. «L’embargament nord-americà, agreujat en el seu component energètic sota l’administració de Donald Trump, és presentat com la causa única, total i suficient del desastre cubà. Trump, sens dubte, ha exercit una pressió brutal. Les sancions han agreujat dramàticament una situació ja al límit. Això és real i s’ha de dir sense ambigüitats, però el bloqueig és la punta de l’iceberg», adverteix Lorenzo Vega-Montoto al portal CubaxCuba.
I afegeix: «Sota la superfície s’amaga alguna cosa més fosca, més antiga i més cubana: la captura sistemàtica de l’economia nacional per part d’una elit que fa molt que va deixar de ser revolucionària, si és que alguna vegada ho va ser en el sentit estricte de la paraula, i es va transformar en una classe extractiva». L’autor fa referència al Grup d’Administració Empresarial S.A. (Gaesa), una entitat militar-empresarial que controla entre el 60% i 80% de l’activitat econòmica formal: turisme, importacions, telecomunicacions, comerç minorista, medicina i divises. «Això no és el socialisme que proclamen els cartells als carrers de l’Havana. És una cosa qualitativament diferent: un model mafiós d’acumulació de capital en mans de l’Estat-família».
Mentre Silvio Rodríguez es mostrava dies enrere davant de les càmeres amb una metralladora AKM d’origen soviètic com a símbol de la seva predisposició a immolar-se davant una eventual invasió nord-americana, el viceministre d’Exteriors, Carlos Fernández de Cossío, expressava la voluntat del Govern d’encarrilar una negociació amb Washintgton no només a partir de l’obertura al capital acumulat per cubans a la Florida durant els seus exilis sinó amb eventuals compensacions per a empreses nord-americanes expropiades a començaments dels seixanta. Rodríguez i Fernández de Cossio van oferir alhora dues maneres diferents de remuntar el temps i tornar cap enrere les agulles del rellotge. La història és obstinada en els seus ensenyaments sobre les segones oportunitats. Es tornen més inviables si tot es descontrola, tot i que persisteixi el desacord de la data precisa.
